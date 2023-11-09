https://ukraina.ru/20231109/1050875305.html

Мир как "зрада" и "зрада" как политтехнология. Украинские эксперты задумались о неизбежном перемирии

Мир как "зрада" и "зрада" как политтехнология. Украинские эксперты задумались о неизбежном перемирии - 09.11.2023 Украина.ру

Мир как "зрада" и "зрада" как политтехнология. Украинские эксперты задумались о неизбежном перемирии

В украинском экспертном сообществе и в политических кругах заговорили о заморозке и о возможном перемирии с Россией, поясняя, что длительного конфликта страна может не выдержать. При этом киевскому режиму приходится предпринимать усилия по преодолению результатов работы своей же пропагандистской машины, настраивавей украинцев на скорую победу.

2023-11-09T05:34

2023-11-09T05:34

2023-11-09T05:44

эксклюзив

украина

перемирие

россия

эксперты

валерий залужный

владимир зеленский

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Публичные заявления о "тупике" на фронте и крики даже "патриотичных" вроде бы блогеров "нас всех убьют", появление новых "оппозиционеров" - все это является элементами политтехнологий подготовки украинского общества к "зраде" (предательству — Ред.). то есть к заморозке конфликта, считает политолог Дмитрий Корнейчук."Украинскому обществу сейчас четко дают понять, что война — тупиковая и никакой победы не будет", - заявил эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ). Он продолжил: этот сигнал дается через главкома ВСУ Валерия Залужного.Публикации главкома ВСУ в западных СМИ - не его личная инициатива, Залужный "озвучивает те тезисы, которые дают ему в Офисе президента и, соответственно, эти тезисы согласованы с американцами", считает Корнейчук.По его словам, "весь этот балаган, который разводят, что якобы Зеленский против, а вот только Залужный" и т. д. - это продолжение вброса, который был сделан офисом президента через публикацию Саймона Шустера в Time, где разрисовали некий мифический сценарий, что Зеленский один верит в победу, а все остальные - "зрадники" (изменники — Ред.), включая военных".Затем Залужный в своей статье как бы подтверждает все это, а Зеленский "корчит из себя такого городского сумасшедшего", но это тоже технология, имеющая целью снять с себя ответственность."Если Зеленский поддержит еще и заморозку войны, то это будет двойная зрада, потому что ему еще не все забыли 24 февраля и все, что перед этим было. Поэтому ну не может он два раза уже такое откровенное предательство проявить", - сказал Корнейчук.Он напомнил, что в свое время такой технологией прикидываться "городским сумасшедшим" удачно воспользовались некоторые украинские политики, например, "пчеловод" Ющенко и мэр Киева Черновецкий — взяли свое и спокойно ушли.То есть, Зеленский просто играет сейчас свою роль. Сам ничего подписывать не будет, будет перекладывать ответственность на других. И на второй срок идти он вовсе не собирается, считает эксперт. По его словам, сам процесс подготовки к заморозке конфликта курируется Банковой, поскольку заморозка - это категорическое требование Байдена. Но Зеленскому разрешат при этом остаться в глазах публики "верящим в победу".Украинский политолог Вадим Карасев тоже считает, что зреет решение пойти на перемирие с Россией. Война действительно зашла в тупик, воевать ВСУ действительно нечем. Между тем внутри страны это вызывает кризис легитимности власти — она не обеспечила победу.А в обещанную не раз победу и до сих пор многие на Украине верят, поэтому публикации в Time и в The Economist стали настоящим шоком для разгоряченной украинской "медиа-толпы", как определил эксперт это сообщество.И что с этим делать? Зеленский на перемирие не пойдет - значит, пойдет Залужный, предположил Карасев. По его мнению, радикальная часть общества Зеленскому такой шаг не простила бы, а вот Залужного критиковать за это не будут."И те, кто за мир не будут критиковать, потому что они же за мир, и те, кто против мира, не будут его критиковать, потому что он для них герой", - сказал Карасев в интервью интернет-каналу "Новини live". Он подчеркнул, что Запад такой вариант устраивает.Многих граждан Украины перемирие тоже устроит, ведь общество ощущает на себе все тяготы конфликта, не знает, но чувствует, что потери очень велики. Как отметил в своем блоге экс-советник президента Леонида Кучмы, политолог и экономист Олег Соскин, из страны сделали концлагерь, мужчины не могут уехать, их отлавливают, избивают и "бросают на фронт неподготовленными"."Колоссальные потери есть, госпитали забиты ранеными, инвалидами, смертность очень большая. Это все скрывается. Реальные потери названы? Сколько ушедших из жизни, сколько инвалидов стало? Не названы. Это сотнями тысяч уже исчисляется", – заявил политолог, подчеркнув, что лично у Зеленского и у людей из его окружения при этом "все хорошо".Соскин в очередной раз призвал немедленно отменить военное положение и начать переговоры о мире.Но Россия не пойдет сейчас на переговоры, поскольку она находится в более выгодной позиции, считает экс-советник офиса президента Алексей Арестович*. По его мнению, высказанному в интервью интернет-каналу "Альфа и Омега", если Запад по каким-то геополитическим соображениям хочет устроить мирное соглашение, то Киеву "его еще заслужить придется, это соглашение". Удастся ли?Внутри Украины ситуация накаляется. Комментируя версии гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова, украинский политолог Андрей Золотарев отметил, что официальная версия — неосторожное обращение с боевой гранатой — вызывает вопросы. А раз так, то появляются подозрения, что здесь не все так чисто.Такие несчастные случаи на фоне информации в западных СМИ о конфликте между главкомом ВСУ и президентом ничего хорошего стране не сулят, считает эксперт."В очередной раз наступаем на те же грабли", - констатировал Золотарев. Он напомнил, к чему приводила борьба за власть в военное время, что в истории Украины "был такой период Руина"."У меня, к сожалению, складывается такое впечатление, что мы на всех парах летим по такому сценарию", - сказал политолог в интервью одному из интернет-каналов. Он предположил, что на Банковой теперь будут требовать от Залужного отказаться от политических амбиций, но тот не станет выступать с таким заявлением.В таком случае его могут отправить в отставку, но "для Украины это был бы катастрофический вариант… армия такой шаг бы не поняла", считает политолог.О возможной отставке главкома ВСУ говорят не только эксперты. Депутат Верховной Рады от порошенковской "Европейской солидарности" Владимир Арьев на своей странице в соцсети сообщил со ссылкой на свои источники, что министр обороны будто бы внес в Ставку Верховного главнокомандующего (т. е. Зеленского — Ред.) представление на увольнение главкома ВСУ Залужного. Хотя и добавил, что это представление может быть лишь "формой давления".Но вскоре депутат опроверг свое же сообщение, пояснив: "Сейчас из многих других источников говорят, что это не так".Возможно, все впереди? Противоречия между Залужным и Зеленским "неловко выплеснулись наружу", пишет The Washington Post. Отмечается, что "после двадцати месяцев тотальной войны в ранее непоколебимом национальном единстве Украины начинают проявляться общественные разногласия".По мнению автора публикации , особенно чувствителен вопрос "тупиковсти" сложившейся ситуации: "украинские чиновники опасаются, что предполагаемый тупик может означать, что на них будут оказывать давление в переговорах с Россией, которые вынудят их уступить территорию".Что касается возможного перемирия. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре, глава МИД Турции Хакан Фидан заявил во время встречи с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником о готовности Турции принять у себя переговоры по Украине, "если на то будет воля сторон".Но будет ли проявлена такая воля — пока судить рано.* Внесён Росфинмониторингом в список спонсоров терроризма и экстремизма

https://ukraina.ru/20231109/1050853351.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, перемирие, россия, эксперты, валерий залужный, владимир зеленский