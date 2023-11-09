"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место - 09.11.2023 Украина.ру
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"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место
"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место - 09.11.2023 Украина.ру
"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место
Главком ВСУ Валерий Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы Зеленскому. Таким образом США ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-11-09T05:00
2023-11-09T05:00
новости
владимир зеленский
валерий залужный
украина
президент
выборы
переговоры
запад
сша
александр лукашенко
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США намекают своему населению и элитам, что с Украиной все решено. Они "сливают" попрошайку Зеленского и ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией, рассказал эксперт.Судьба Зеленского в любом случае незавидна. Ему в спину дышит не только главком ВСУ Валерий Залужный, но и альтернативные фигуры в погонах, которые обладают силовым блоком, такие как Александр Сырский или Александр Тарнавский, добавил он.Залужный понимает, что Зеленский – "хромая утка", которую уже списали. И поэтому главком ВСУ завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы. Через пару месяцев будет понятно, что президента Украины окончательно слили, и кто-то должен занять его место, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, валерий залужный, украина, президент, выборы, переговоры, запад, сша, александр лукашенко
Новости, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Украина, президент, выборы, переговоры, Запад, США, Александр Лукашенко

"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место

05:00 09.11.2023
 
© AP / Yves Herman
- РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© AP / Yves Herman
Читать в
Главком ВСУ Валерий Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы Зеленскому. Таким образом США ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
США намекают своему населению и элитам, что с Украиной все решено. Они "сливают" попрошайку Зеленского и ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией, рассказал эксперт.
Судьба Зеленского в любом случае незавидна. Ему в спину дышит не только главком ВСУ Валерий Залужный, но и альтернативные фигуры в погонах, которые обладают силовым блоком, такие как Александр Сырский или Александр Тарнавский, добавил он.
"Есть еще одна интересная деталь. Еще несколько месяцев назад [президент Белоруссии Александр] Лукашенко заявлял, что если когда-нибудь переговоры между РФ и Западом состоятся, то с украинской стороны на этих переговорах может быть только человек в погонах", - отметил Ераносян.
Залужный понимает, что Зеленский – "хромая утка", которую уже списали. И поэтому главком ВСУ завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы. Через пару месяцев будет понятно, что президента Украины окончательно слили, и кто-то должен занять его место, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
8 ноября, 14:04
Алексей Зубец: Пока США грозят российским деньгам, Залужный и Зеленский решают, кто виноват в провале ВСУКонфискация российских активов не происходит не потому, что американцы чтут законы, просто они понимают последствия этого шага, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйУкраинапрезидентвыборыпереговорыЗападСШААлександр Лукашенко
 
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