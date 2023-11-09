https://ukraina.ru/20231109/1050859692.html

"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место

"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место - 09.11.2023 Украина.ру

"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место

Главком ВСУ Валерий Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы Зеленскому. Таким образом США ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян

2023-11-09T05:00

2023-11-09T05:00

2023-11-09T05:00

новости

владимир зеленский

валерий залужный

украина

президент

выборы

переговоры

запад

сша

александр лукашенко

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США намекают своему населению и элитам, что с Украиной все решено. Они "сливают" попрошайку Зеленского и ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией, рассказал эксперт.Судьба Зеленского в любом случае незавидна. Ему в спину дышит не только главком ВСУ Валерий Залужный, но и альтернативные фигуры в погонах, которые обладают силовым блоком, такие как Александр Сырский или Александр Тарнавский, добавил он.Залужный понимает, что Зеленский – "хромая утка", которую уже списали. И поэтому главком ВСУ завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы. Через пару месяцев будет понятно, что президента Украины окончательно слили, и кто-то должен занять его место, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231108/1050853839.html

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новости, владимир зеленский, валерий залужный, украина, президент, выборы, переговоры, запад, сша, александр лукашенко