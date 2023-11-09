"Всё решено": эксперт объяснил, как США "сливают" попрошайку Зеленского и кого посадят на его место
© AP / Yves Herman
© AP / Yves Herman
Главком ВСУ Валерий Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы Зеленскому. Таким образом США ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
США намекают своему населению и элитам, что с Украиной все решено. Они "сливают" попрошайку Зеленского и ищут альтернативную фигуру, которая могла бы вступить в переговоры с Россией, рассказал эксперт.
Судьба Зеленского в любом случае незавидна. Ему в спину дышит не только главком ВСУ Валерий Залужный, но и альтернативные фигуры в погонах, которые обладают силовым блоком, такие как Александр Сырский или Александр Тарнавский, добавил он.
"Есть еще одна интересная деталь. Еще несколько месяцев назад [президент Белоруссии Александр] Лукашенко заявлял, что если когда-нибудь переговоры между РФ и Западом состоятся, то с украинской стороны на этих переговорах может быть только человек в погонах", - отметил Ераносян.
Залужный понимает, что Зеленский – "хромая утка", которую уже списали. И поэтому главком ВСУ завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы. Через пару месяцев будет понятно, что президента Украины окончательно слили, и кто-то должен занять его место, резюмировал собеседник издания.
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