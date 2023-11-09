Военный эксперт о том, как Залужный готовится "слить" Зеленского и превратить киевский режим в хунту - 09.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, как Залужный готовится "слить" Зеленского и превратить киевский режим в хунту
Военный эксперт о том, как Залужный готовится "слить" Зеленского и превратить киевский режим в хунту - 09.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, как Залужный готовится "слить" Зеленского и превратить киевский режим в хунту
Главком ВСУ Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы президенту Владимиру Зеленскому. Но приход Залужного к власти превратит киевский режим в хунту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
2023-11-09T04:50
2023-11-09T04:50
новости
валерий залужный
владимир зеленский
всу
вс рф
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Если Запад хочет, чтобы Киев хоть как-то продержался, ему надо позволить "окопаться" на фронте. Вне зависимости от того, чего хочет президент Украины Владимир Зеленского и сколько денег он захочет украсть, рассказал эксперт.В своем интервью Залужный прямо говорит, что ВСУ не могут наступать, поэтому пора переходить к другой тактике. Но единственная тактика, которая возможна для ВСУ - это окопаться, устроив "городскую герилью", добавил он.России также невыгоден этот сценарий, потому что Залужный окончательно превратит киевский режим в хунту. СВО должна продолжаться, потому что с территории Украины по-прежнему исходит экзистенциальная угроза, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231107/1050820122.html
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новости, валерий залужный, владимир зеленский, всу, вс рф, запад, россия, украина, сво
Новости, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, ВСУ, ВС РФ, Запад, Россия, Украина, СВО

Военный эксперт о том, как Залужный готовится "слить" Зеленского и превратить киевский режим в хунту

04:50 09.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Главком ВСУ Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы президенту Владимиру Зеленскому. Но приход Залужного к власти превратит киевский режим в хунту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Если Запад хочет, чтобы Киев хоть как-то продержался, ему надо позволить "окопаться" на фронте. Вне зависимости от того, чего хочет президент Украины Владимир Зеленского и сколько денег он захочет украсть, рассказал эксперт.
В своем интервью Залужный прямо говорит, что ВСУ не могут наступать, поэтому пора переходить к другой тактике. Но единственная тактика, которая возможна для ВСУ - это окопаться, устроив "городскую герилью", добавил он.
"Залужный понимает, что Зеленский – хромая утка, которую списали. И он завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы. Через пару месяцев будет понятно, что Зеленского окончательно слили, и кто-то должен будет занять его место", - подчеркнул Ераносян.
России также невыгоден этот сценарий, потому что Залужный окончательно превратит киевский режим в хунту. СВО должна продолжаться, потому что с территории Украины по-прежнему исходит экзистенциальная угроза, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
7 ноября, 14:35
Дмитрий Соин: Устранив помощника Залужного, СБУ показала военной элите Украины, кто самый крутойСмерть помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова говорит, что раскол внутри украинских элит достиг опасных пределов. Начинают гибнуть люди уже второго ряда, но это приводит к тому, что начинают гибнуть и персоны первого ряда, считает ветеран спецслужб Дмитрий Соин
 
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