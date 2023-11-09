Военный эксперт о том, как Залужный готовится "слить" Зеленского и превратить киевский режим в хунту
Главком ВСУ Залужный завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы президенту Владимиру Зеленскому. Но приход Залужного к власти превратит киевский режим в хунту. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
Если Запад хочет, чтобы Киев хоть как-то продержался, ему надо позволить "окопаться" на фронте. Вне зависимости от того, чего хочет президент Украины Владимир Зеленского и сколько денег он захочет украсть, рассказал эксперт.
В своем интервью Залужный прямо говорит, что ВСУ не могут наступать, поэтому пора переходить к другой тактике. Но единственная тактика, которая возможна для ВСУ - это окопаться, устроив "городскую герилью", добавил он.
"Залужный понимает, что Зеленский – хромая утка, которую списали. И он завуалированно преподносит себя Западу в качестве альтернативы. Через пару месяцев будет понятно, что Зеленского окончательно слили, и кто-то должен будет занять его место", - подчеркнул Ераносян.
России также невыгоден этот сценарий, потому что Залужный окончательно превратит киевский режим в хунту. СВО должна продолжаться, потому что с территории Украины по-прежнему исходит экзистенциальная угроза, резюмировал собеседник издания.
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