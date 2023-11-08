https://ukraina.ru/20231108/1050867456.html

"Наворовал и на Мальдивы": министр молодёжи и спорта Украины подал в отставку

"Наворовал и на Мальдивы": министр молодёжи и спорта Украины подал в отставку - 08.11.2023 Украина.ру

"Наворовал и на Мальдивы": министр молодёжи и спорта Украины подал в отставку

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в отставку, сообщил 8 ноября спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук

2023-11-08T17:48

2023-11-08T17:48

2023-11-08T17:48

новости

украина

вадим гутцайт

отставка

верховная рада

руслан стефанчук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102541/01/1025410129_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7df517db535fb7e2ba56359a50854bc9.jpg

Стефанчук прикрепил фотографию написанного от руки заявления об отставке.Заявление подано в Верховную Рада сегодня, 8 ноября. Спикер украинского парламента сообщил, что заявление об отставке Гутцайта будет рассмотрено в ближайшее время."Какая отставка, за решётку, сволочь", - возмутился другой комментатор.Один из комментаторов упрекнул Гутцайта в провалах в санкциях в отношении российского спорта.Вадим Гутцайт занимал должность украинского министра молодёжи и спорта с марта 2020 года. И с ноября 2022 года он является президентом Национального олимпийского комитета Украины.В августе Гутцайт сообщил всем международным спортивным инстанциям, что Украина снимется с Олимпиады, если Россия и Белоруссия будут выступать под своими флагами.Министр спорта также причастен и к скандалу с фехтовальщицей Ольгой Харлан. В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024."Мы говорили об этом, я советовал это. Она (Харлан. – Ред.) сама все понимала, она все это сделала от всей души", - прокомментировал Гутцайт изданию Tribuna.com

https://ukraina.ru/20230731/1048380526.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, вадим гутцайт, отставка, верховная рада, руслан стефанчук