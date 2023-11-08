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"Наворовал и на Мальдивы": министр молодёжи и спорта Украины подал в отставку
"Наворовал и на Мальдивы": министр молодёжи и спорта Украины подал в отставку - 08.11.2023 Украина.ру
"Наворовал и на Мальдивы": министр молодёжи и спорта Украины подал в отставку
Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в отставку, сообщил 8 ноября спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук
2023-11-08T17:48
2023-11-08T17:48
2023-11-08T17:48
новости
украина
вадим гутцайт
отставка
верховная рада
руслан стефанчук
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Стефанчук прикрепил фотографию написанного от руки заявления об отставке.Заявление подано в Верховную Рада сегодня, 8 ноября. Спикер украинского парламента сообщил, что заявление об отставке Гутцайта будет рассмотрено в ближайшее время."Какая отставка, за решётку, сволочь", - возмутился другой комментатор.Один из комментаторов упрекнул Гутцайта в провалах в санкциях в отношении российского спорта.Вадим Гутцайт занимал должность украинского министра молодёжи и спорта с марта 2020 года. И с ноября 2022 года он является президентом Национального олимпийского комитета Украины.В августе Гутцайт сообщил всем международным спортивным инстанциям, что Украина снимется с Олимпиады, если Россия и Белоруссия будут выступать под своими флагами.Министр спорта также причастен и к скандалу с фехтовальщицей Ольгой Харлан. В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024."Мы говорили об этом, я советовал это. Она (Харлан. – Ред.) сама все понимала, она все это сделала от всей души", - прокомментировал Гутцайт изданию Tribuna.com
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вадим гутцайт, отставка, верховная рада, руслан стефанчук
Новости, Украина, Вадим Гутцайт, отставка, Верховная Рада, Руслан Стефанчук
"Наворовал и на Мальдивы": министр молодёжи и спорта Украины подал в отставку
Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт подал в отставку, сообщил 8 ноября спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук
Стефанчук прикрепил фотографию написанного от руки заявления об отставке.
Заявление подано в Верховную Рада сегодня, 8 ноября. Спикер украинского парламента сообщил, что заявление об отставке Гутцайта будет рассмотрено в ближайшее время.
"Наворовал и на Мальдивы?" - поинтересовался один из пользователей сети.
"Какая отставка, за решётку, сволочь", - возмутился другой комментатор.
Один из комментаторов упрекнул Гутцайта в провалах в санкциях в отношении российского спорта.
Вадим Гутцайт занимал должность украинского министра молодёжи и спорта с марта 2020 года. И с ноября 2022 года он является президентом Национального олимпийского комитета Украины.
В августе Гутцайт сообщил всем международным спортивным инстанциям, что Украина снимется с Олимпиады, если Россия и Белоруссия будут выступать под своими флагами.
Министр спорта также причастен и к скандалу с фехтовальщицей Ольгой Харлан. В конце июля украинская саблистка Ольга Харлан на чемпионате мира была дисквалифицировала из-за того, что не пожала руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала.
Согласно правилам Международной федерации фехтования, поединок считается незавершенным без рукопожатия. Позднее украинскую спортсменку допустили до командного турнира саблисток, а Международный олимпийский комитет (МОК) в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.
"Мы говорили об этом, я советовал это. Она (Харлан. – Ред.) сама все понимала, она все это сделала от всей души", - прокомментировал Гутцайт изданию Tribuna.com