https://ukraina.ru/20231108/1050860733.html
Беспилотники своими руками: как энтузиасты осваивают производство техники для фронта
Беспилотники своими руками: как энтузиасты осваивают производство техники для фронта - 08.11.2023 Украина.ру
Беспилотники своими руками: как энтузиасты осваивают производство техники для фронта
Спецоперацию ВС РФ на Украине сейчас уже можно смело называть войной дронов. Беспилотные летательные аппараты стали и средствами разведки, и незаменимым... Украина.ру, 08.11.2023
2023-11-08T15:42
2023-11-08T15:42
2023-11-08T15:42
видео
бпла
россия
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сво
беспилотники
производство
ленинградская область
дроны
перехват
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Спецоперацию ВС РФ на Украине сейчас уже можно смело называть войной дронов. Беспилотные летательные аппараты стали и средствами разведки, и незаменимым оружием. Их постоянно не хватает – БПЛА стали главной целью систем ПВО и радиоэлектронной борьбы обеих сторон конфликта. Основатель благотворительного фонда "Своих не бросаем" Евгений Голуб запустил производство FPV-дронов в Луге Ленинградской области и отправляет их бойцам в зону СВО. Подробнее об этом в нашем репортаже.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, бпла, россия, пво, сво, беспилотники, производство, ленинградская область, дроны, перехват, спецоперация, фронт, видео
Видео, БПЛА, Россия, ПВО, СВО, беспилотники, производство, Ленинградская область, дроны, перехват, Спецоперация, фронт
Беспилотники своими руками: как энтузиасты осваивают производство техники для фронта
Спецоперацию ВС РФ на Украине сейчас уже можно смело называть войной дронов. Беспилотные летательные аппараты стали и средствами разведки, и незаменимым оружием. Их постоянно не хватает – БПЛА стали главной целью систем ПВО и радиоэлектронной борьбы обеих сторон конфликта.
Основатель благотворительного фонда "Своих не бросаем" Евгений Голуб запустил производство FPV-дронов в Луге Ленинградской области и отправляет их бойцам в зону СВО.
Подробнее об этом в нашем репортаже.