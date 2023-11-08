https://ukraina.ru/20231108/1050860733.html

Беспилотники своими руками: как энтузиасты осваивают производство техники для фронта

Беспилотники своими руками: как энтузиасты осваивают производство техники для фронта - 08.11.2023 Украина.ру

Беспилотники своими руками: как энтузиасты осваивают производство техники для фронта

Спецоперацию ВС РФ на Украине сейчас уже можно смело называть войной дронов. Беспилотные летательные аппараты стали и средствами разведки, и незаменимым... Украина.ру, 08.11.2023

2023-11-08T15:42

2023-11-08T15:42

2023-11-08T15:42

видео

бпла

россия

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ленинградская область

дроны

перехват

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Спецоперацию ВС РФ на Украине сейчас уже можно смело называть войной дронов. Беспилотные летательные аппараты стали и средствами разведки, и незаменимым оружием. Их постоянно не хватает – БПЛА стали главной целью систем ПВО и радиоэлектронной борьбы обеих сторон конфликта. Основатель благотворительного фонда "Своих не бросаем" Евгений Голуб запустил производство FPV-дронов в Луге Ленинградской области и отправляет их бойцам в зону СВО. Подробнее об этом в нашем репортаже.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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