Президент Румынии высказался о сроках и условиях членства Украины и Молдавии в ЕС - 08.11.2023 Украина.ру
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Президент Румынии высказался о сроках и условиях членства Украины и Молдавии в ЕС
Президент Румынии высказался о сроках и условиях членства Украины и Молдавии в ЕС - 08.11.2023 Украина.ру
Президент Румынии высказался о сроках и условиях членства Украины и Молдавии в ЕС
Украина и Молдавия не должны рассчитывать на скорый и лёгкий путь вступления в Евросоюз, которому тоже следует пройти через трансформации перед расширением. Об этом 8 ноября в Брюсселе заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
2023-11-08T15:37
2023-11-08T15:37
новости
украина
украина-ес
евроинтеграция
ес
еврокомиссия
клаус йоханнис
румыния
брюссель
балканы
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"Мы - Румыния, хотим, чтобы, присоединение Молдавии и Украины произошло быстро, но это не значит, что сегодня-завтра. Одновременно я полностью согласен с тем, что союз должен осуществить некоторые изменения", - сказал румынский президент.Он также отметил, что такую свою позицию он заявлял на недавнем неформально саммите в Гранаде – там было ясно сказано, что "не только кандидаты должны быть готовы к присоединению, но и мы, которые уже являемся Европейским союзом, мы тоже должны дополнительно подготовиться к этому вступлению".Говоря о сроках вступления в ЕС двух постсоветских республик, Йоханнис напомнил: Румыния годами ждала членства, и "очень много времени" ждут принятия в этот союз "некоторые государства Западных Балкан" (республики бывшей Югославии). При этом он в очередной раз повторил: "Очевидно, мы хотим, чтобы переговоры начались как можно скорее, что не означает вступления — это означает переговоры и подготовку к вступлению".Румынский лидер заявил, что в ЕС "необходимо усовершенствовать процедуры" для расширения. В частности, "усовершенствовать некоторые переговорные процедуры". Только после этого, констатировал Йоханнис, "через несколько лет мы сможем предпринять необходимые шаги с обеих сторон".Ранее Еврокомиссия направила в Киев и Кишинёв перечень реформ, от осуществления которых зависит запуск переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Брюссель получил отчёты о выполнении требований ЕК в октябре. На 8 ноября запланировано оглашение вердикта ЕС об украинских и молдавских отчётах.
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новости, украина, украина-ес, евроинтеграция, ес, еврокомиссия, клаус йоханнис, румыния, брюссель, балканы, бывший ссср, югославия, молдавия
Новости, Украина, Украина-ЕС, евроинтеграция, ЕС, Еврокомиссия, Клаус Йоханнис, Румыния, Брюссель, Балканы, бывший СССР, Югославия, Молдавия

Президент Румынии высказался о сроках и условиях членства Украины и Молдавии в ЕС

15:37 08.11.2023
 
© Фото : AP/FOTOLINK
- РИА Новости, 1920, 08.11.2023
© Фото : AP/FOTOLINK
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Украина и Молдавия не должны рассчитывать на скорый и лёгкий путь вступления в Евросоюз, которому тоже следует пройти через трансформации перед расширением. Об этом 8 ноября в Брюсселе заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
"Мы - Румыния, хотим, чтобы, присоединение Молдавии и Украины произошло быстро, но это не значит, что сегодня-завтра. Одновременно я полностью согласен с тем, что союз должен осуществить некоторые изменения", - сказал румынский президент.
Он также отметил, что такую свою позицию он заявлял на недавнем неформально саммите в Гранаде – там было ясно сказано, что "не только кандидаты должны быть готовы к присоединению, но и мы, которые уже являемся Европейским союзом, мы тоже должны дополнительно подготовиться к этому вступлению".
Говоря о сроках вступления в ЕС двух постсоветских республик, Йоханнис напомнил: Румыния годами ждала членства, и "очень много времени" ждут принятия в этот союз "некоторые государства Западных Балкан" (республики бывшей Югославии). При этом он в очередной раз повторил: "Очевидно, мы хотим, чтобы переговоры начались как можно скорее, что не означает вступления — это означает переговоры и подготовку к вступлению".
Румынский лидер заявил, что в ЕС "необходимо усовершенствовать процедуры" для расширения. В частности, "усовершенствовать некоторые переговорные процедуры". Только после этого, констатировал Йоханнис, "через несколько лет мы сможем предпринять необходимые шаги с обеих сторон".
Ранее Еврокомиссия направила в Киев и Кишинёв перечень реформ, от осуществления которых зависит запуск переговорного процесса о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Брюссель получил отчёты о выполнении требований ЕК в октябре. На 8 ноября запланировано оглашение вердикта ЕС об украинских и молдавских отчётах.
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
8 ноября, 14:41
Орбан призвал венгров высказаться, чтобы евробюрократы не дали больше денег УкраинеПремьер-министр Венгрии инициировал общенациональные консультации, предложив гражданам оценить финансовую политику руководства ЕС. Об этом 8 ноября Виктор Орбан сообщил в своём аккаунте.
 
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