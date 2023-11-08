Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин - 08.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231108/1050854679.html
Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин
Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин - 08.11.2023 Украина.ру
Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин
Торжественная церемония вручения Мечей Победы Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания "Город воинской славы", состоялась в среду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2023-11-08T14:34
2023-11-08T14:52
мелитополь
мариуполь
новости
денис пушилин
меч
вручение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050857105_0:34:3144:1803_1920x0_80_0_0_d21fc4a938441b9c9c76be8f2ed366f5.jpg
В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и Андрей Яцкин, зампредседателя Герой России Юрий Воробьев, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков, глава ДНР Пушилин, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Мечи получили временно исполняющий полномочия главы муниципального образования городского округа Мариуполя Олег Моргун и глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Города воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.Город воинской славы — почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам страны "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".Всего в России 45 городов, имеющих это звание. Традиционно в городах устанавливаются памятные стелы. Также, Города воинской славы увековечены в мемориальном архитектурном комплексе "Могила неизвестного солдата" в Москве в Александровском саду у стен Кремля.
https://ukraina.ru/20221115/1040856594.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050857105_413:0:3144:2048_1920x0_80_0_0_913db3bc76be37543c89cb7f5fe3ccfd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
мелитополь, мариуполь, новости, денис пушилин, меч, вручение
Мелитополь, Мариуполь, Новости, Денис Пушилин, меч, вручение

Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин

14:34 08.11.2023 (обновлено: 14:52 08.11.2023)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЦеремония вручения "Мечей Победы" городам Мариуполю и Мелитополю
Церемония вручения Мечей Победы городам Мариуполю и Мелитополю
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Торжественная церемония вручения Мечей Победы Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания "Город воинской славы", состоялась в среду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и Андрей Яцкин, зампредседателя Герой России Юрий Воробьев, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков, глава ДНР Пушилин, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Мечи получили временно исполняющий полномочия главы муниципального образования городского округа Мариуполя Олег Моргун и глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.

"С 2014 года киевский режим пытался превратить Мариуполь в свой плацдарм для удара по Крыму и Донецку. Российской армии и тогда еще подразделениями Донецкой Народной Республики планы противника были сорваны, и после 86 дней тяжелейших боев морские ворота Донбасса были освобождены. Вручение Меча Победы Мариуполю войдет в летопись всей России. Это исконно русский город, и никто у нас этого не отнимет", - написал Пушилин.

Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Города воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.
Город воинской славы — почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам страны "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".
Всего в России 45 городов, имеющих это звание. Традиционно в городах устанавливаются памятные стелы. Также, Города воинской славы увековечены в мемориальном архитектурном комплексе "Могила неизвестного солдата" в Москве в Александровском саду у стен Кремля.
Повседневная жизнь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
15 ноября 2022, 16:44
Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мариуполю и МелитополюВо вторник, 15 ноября президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Города воинской славы" Мариуполю и Мелитополю, сообщают в Кремле
 
МелитопольМариупольНовостиДенис Пушилинмечвручение
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:12Почему страны стремятся к ядерной войне: Жарихин о безумии современного мира и ответе России
10:57Орбан рассказал о соглашении РФ и Украины, которое Киев нарушил по указке США
10:48Многие подразделения ВСУ на 80 процентов состоят из заключенных - военнопленный
10:47Пентагон просит Конгресс выделить почти $12 млрд Украине
10:34Орбан венгерской поговоркой объяснил, как далека Украина от членства в ЕС
10:33Французский политик рассказал, как Зеленский захватил власть на Украине
10:33Германия развернет масштабную научно-исследовательскую деятельность на Украине
10:32"Нет избирателей": Bloomberg объяснил, почему власти Украины отменили выборы
10:15Экс-советник Кучмы Соскин предрёк начало краха ВСУ и киевского режима
10:12ВСУ за сутки выпустили по трём районам Белгородской области 38 снарядов - Гладков
09:47"Не отдаёт себе отчёт": слова Зеленского о прекращении огня шокировали читателей Newsweek
09:47Ермак и мясо, меньше миллиардеров. Главное на Украине на утро 10 ноября
09:42"Ростех" покажет в Дубае зарекомендовавшую себя в СВО ракету для вертолётов
09:10Московский суд назвал фамилию гражданина России, арестованного по статье о госизмене
08:42СБ ООН не оправдал роль гаранта поддержания мира – постпред Палестины
08:30"Людей больше нет, закончились": боевики ВСУ записали в Авдеевке видеообращение
08:12Восточноевропейским странам невыгодно вступление Украины в ЕС - эксперт из Кореи
08:00Леонид Брежнев и "днепропетровский клан"
07:56Россия обескровила ВСУ и нацелилась на Одессу – немецкий генерал
07:50В Виннице загорелся склад стройматериалов — СМИ
Лента новостейМолния