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Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин
Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин - 08.11.2023 Украина.ру
Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин
Торжественная церемония вручения Мечей Победы Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания "Город воинской славы", состоялась в среду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
2023-11-08T14:34
2023-11-08T14:34
2023-11-08T14:52
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В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и Андрей Яцкин, зампредседателя Герой России Юрий Воробьев, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков, глава ДНР Пушилин, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Мечи получили временно исполняющий полномочия главы муниципального образования городского округа Мариуполя Олег Моргун и глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Города воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.Город воинской славы — почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам страны "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".Всего в России 45 городов, имеющих это звание. Традиционно в городах устанавливаются памятные стелы. Также, Города воинской славы увековечены в мемориальном архитектурном комплексе "Могила неизвестного солдата" в Москве в Александровском саду у стен Кремля.
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мелитополь, мариуполь, новости, денис пушилин, меч, вручение
Мелитополь, Мариуполь, Новости, Денис Пушилин, меч, вручение
Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин
14:34 08.11.2023 (обновлено: 14:52 08.11.2023)
Торжественная церемония вручения Мечей Победы Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания "Город воинской славы", состоялась в среду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин
В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и Андрей Яцкин, зампредседателя Герой России Юрий Воробьев, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков, глава ДНР Пушилин, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Мечи получили временно исполняющий полномочия главы муниципального образования городского округа Мариуполя Олег Моргун и глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.
"С 2014 года киевский режим пытался превратить Мариуполь в свой плацдарм для удара по Крыму и Донецку. Российской армии и тогда еще подразделениями Донецкой Народной Республики планы противника были сорваны, и после 86 дней тяжелейших боев морские ворота Донбасса были освобождены. Вручение Меча Победы Мариуполю войдет в летопись всей России. Это исконно русский город, и никто у нас этого не отнимет", - написал Пушилин.
Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Города воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.
Город воинской славы — почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам страны "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".
Всего в России 45 городов, имеющих это звание. Традиционно в городах устанавливаются памятные стелы. Также, Города воинской славы увековечены в мемориальном архитектурном комплексе "Могила неизвестного солдата" в Москве в Александровском саду у стен Кремля.