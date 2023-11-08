https://ukraina.ru/20231108/1050854679.html

Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин

Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин - 08.11.2023 Украина.ру

Городам воинской славы в ДНР вручили Мечи Победы - Пушилин

Торжественная церемония вручения Мечей Победы Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почетного звания "Город воинской славы", состоялась в среду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин

2023-11-08T14:34

2023-11-08T14:34

2023-11-08T14:52

мелитополь

мариуполь

новости

денис пушилин

меч

вручение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050857105_0:34:3144:1803_1920x0_80_0_0_d21fc4a938441b9c9c76be8f2ed366f5.jpg

В мероприятии приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и Андрей Яцкин, зампредседателя Герой России Юрий Воробьев, статс-секретарь – замминистра обороны РФ Николай Панков, глава ДНР Пушилин, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Мечи получили временно исполняющий полномочия главы муниципального образования городского округа Мариуполя Олег Моргун и глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.Прошлой осенью президент РФ Владимир Путин подписал указы о присвоении звания "Города воинской славы" Мариуполю и Мелитополю.Город воинской славы — почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам страны "за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".Всего в России 45 городов, имеющих это звание. Традиционно в городах устанавливаются памятные стелы. Также, Города воинской славы увековечены в мемориальном архитектурном комплексе "Могила неизвестного солдата" в Москве в Александровском саду у стен Кремля.

https://ukraina.ru/20221115/1040856594.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мелитополь, мариуполь, новости, денис пушилин, меч, вручение