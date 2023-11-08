https://ukraina.ru/20231108/1050853680.html

Мосийчук назвал Авдеевку такой же "мясорубкой" для ВСУ, как и Артемовск

Мосийчук назвал Авдеевку такой же "мясорубкой" для ВСУ, как и Артемовск - 08.11.2023 Украина.ру

Мосийчук назвал Авдеевку такой же "мясорубкой" для ВСУ, как и Артемовск

Армия России расширяет контроль над Авдеевкой, из которой Владимир Зеленский создаёт такой же символ "неприступной крепости", как ранее пытался создать из Бахмута (Артёмовска). Об этом 8 ноября в своём ТГ-канале сообщил украинский политолог, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

2023-11-08T13:55

2023-11-08T13:55

2023-11-08T13:55

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"Ситуация под Авдеевкой всё более напоминает ту, которую мы видели в Бахмуте", - констатировал Мосийчук.По его словам, украинская власть создаёт новый символ, за который будут держаться всеми силами и бросать все резервы на удержание. "Сейчас под Авдеевкой всё очень напряжённо для ВСУ", убежден он.По словам Мосийчука, российская армия расширяет охват Авдеевки, усиливается за железнодорожным полотном. Она "поддавливает с юга" и со всех флангов атакует авдеевский гарнизон, используя "все виды оружия"."Это уже создало критическое перенапряжение для логистического обеспечения украинского гарнизона в городе, - подчеркнул Мосийчук. - И вообще: угроза утраты города сегодня намного больше, нежели неделю и две назад"."Авдеевка, по сути – это такая же "мясорубка", какая была в Бахмуте. И украинское командование снова наступает на те же грабли", - констатировал он.По мнению Мосийчука, в Авдеевке "гибнут элитные силы", которые украинскому командованию удалось накопить к кампании 2023 года. И сейчас, когда у ВСУ нет "ни ротации, ни техники", российская армия концентрирует у Авдеевки большие силы и "затягивает удавку"."Однако Зеленский, который всё больше утрачивает связь с реальностью, до сих пор мечтает о возвращении Горловки, требуя наступления", - резюмировал Мосийчук.Тем временем Владимир Зеленский продолжает упорствовать в нежелании садиться за стол переговоров, к чему его (как утверждают информаторы западной прессы) подталкивают и со стороны ЕС, и со стороны других западных столиц. Западные издания также констатировали сложности ЕС и США в финансовом и военном обеспечении нынешнего руководства Украины.Обострение палестино-израильского конфликта, указывают обозреватели западных СМИ – один из поводов для сокращения поддержки Киева. До этого генералы НАТО констатировали исчерпание арсеналов своих стран ввиду огромных поставок для ВСУ, а западные предприятия ВПК не только кратно подняли цены на свою продукцию, но и потребовали дополнительного финансирования производственных мощностей, которые лишь через несколько лет смогут достичь паритета с российскими.

https://ukraina.ru/20231108/1050848022.html

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новости, новости украины, игорь мосийчук, авдеевка, сво, днр, новые регионы рф, владимир зеленский, всу, потери всу, контрнаступление