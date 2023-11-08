https://ukraina.ru/20231108/1050853680.html
Мосийчук назвал Авдеевку такой же "мясорубкой" для ВСУ, как и Артемовск
Мосийчук назвал Авдеевку такой же "мясорубкой" для ВСУ, как и Артемовск - 08.11.2023 Украина.ру
Мосийчук назвал Авдеевку такой же "мясорубкой" для ВСУ, как и Артемовск
Армия России расширяет контроль над Авдеевкой, из которой Владимир Зеленский создаёт такой же символ "неприступной крепости", как ранее пытался создать из Бахмута (Артёмовска). Об этом 8 ноября в своём ТГ-канале сообщил украинский политолог, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
2023-11-08T13:55
2023-11-08T13:55
2023-11-08T13:55
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игорь мосийчук
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"Ситуация под Авдеевкой всё более напоминает ту, которую мы видели в Бахмуте", - констатировал Мосийчук.По его словам, украинская власть создаёт новый символ, за который будут держаться всеми силами и бросать все резервы на удержание. "Сейчас под Авдеевкой всё очень напряжённо для ВСУ", убежден он.По словам Мосийчука, российская армия расширяет охват Авдеевки, усиливается за железнодорожным полотном. Она "поддавливает с юга" и со всех флангов атакует авдеевский гарнизон, используя "все виды оружия"."Это уже создало критическое перенапряжение для логистического обеспечения украинского гарнизона в городе, - подчеркнул Мосийчук. - И вообще: угроза утраты города сегодня намного больше, нежели неделю и две назад"."Авдеевка, по сути – это такая же "мясорубка", какая была в Бахмуте. И украинское командование снова наступает на те же грабли", - констатировал он.По мнению Мосийчука, в Авдеевке "гибнут элитные силы", которые украинскому командованию удалось накопить к кампании 2023 года. И сейчас, когда у ВСУ нет "ни ротации, ни техники", российская армия концентрирует у Авдеевки большие силы и "затягивает удавку"."Однако Зеленский, который всё больше утрачивает связь с реальностью, до сих пор мечтает о возвращении Горловки, требуя наступления", - резюмировал Мосийчук.Тем временем Владимир Зеленский продолжает упорствовать в нежелании садиться за стол переговоров, к чему его (как утверждают информаторы западной прессы) подталкивают и со стороны ЕС, и со стороны других западных столиц. Западные издания также констатировали сложности ЕС и США в финансовом и военном обеспечении нынешнего руководства Украины.Обострение палестино-израильского конфликта, указывают обозреватели западных СМИ – один из поводов для сокращения поддержки Киева. До этого генералы НАТО констатировали исчерпание арсеналов своих стран ввиду огромных поставок для ВСУ, а западные предприятия ВПК не только кратно подняли цены на свою продукцию, но и потребовали дополнительного финансирования производственных мощностей, которые лишь через несколько лет смогут достичь паритета с российскими.
https://ukraina.ru/20231108/1050848022.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новости украины, игорь мосийчук, авдеевка, сво, днр, новые регионы рф, владимир зеленский, всу, потери всу, контрнаступление
Новости, Новости Украины, Игорь Мосийчук, Авдеевка, СВО, ДНР, Новые регионы РФ, Владимир Зеленский, ВСУ, потери ВСУ, контрнаступление
Мосийчук назвал Авдеевку такой же "мясорубкой" для ВСУ, как и Артемовск
Армия России расширяет контроль над Авдеевкой, из которой Владимир Зеленский создаёт такой же символ "неприступной крепости", как ранее пытался создать из Бахмута (Артёмовска). Об этом 8 ноября в своём ТГ-канале сообщил украинский политолог, бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.
"Ситуация под Авдеевкой всё более напоминает ту, которую мы видели в Бахмуте", - констатировал Мосийчук.
По его словам, украинская власть создаёт новый символ, за который будут держаться всеми силами и бросать все резервы на удержание. "Сейчас под Авдеевкой всё очень напряжённо для ВСУ", убежден он.
По словам Мосийчука, российская армия расширяет охват Авдеевки, усиливается за железнодорожным полотном. Она "поддавливает с юга" и со всех флангов атакует авдеевский гарнизон, используя "все виды оружия".
"Это уже создало критическое перенапряжение для логистического обеспечения украинского гарнизона в городе, - подчеркнул Мосийчук. - И вообще: угроза утраты города сегодня намного больше, нежели неделю и две назад".
"Авдеевка, по сути – это такая же "мясорубка", какая была в Бахмуте. И украинское командование снова наступает на те же грабли", - констатировал он.
По мнению Мосийчука, в Авдеевке "гибнут элитные силы", которые украинскому командованию удалось накопить к кампании 2023 года. И сейчас, когда у ВСУ нет "ни ротации, ни техники", российская армия концентрирует у Авдеевки большие силы и "затягивает удавку".
"Однако Зеленский, который всё больше утрачивает связь с реальностью, до сих пор мечтает о возвращении Горловки, требуя наступления", - резюмировал Мосийчук.
Тем временем Владимир Зеленский продолжает упорствовать в нежелании садиться за стол переговоров, к чему его (как утверждают информаторы западной прессы) подталкивают и со стороны ЕС, и со стороны других западных столиц. Западные издания также констатировали сложности ЕС и США в финансовом и военном обеспечении нынешнего руководства Украины.
Обострение палестино-израильского конфликта, указывают обозреватели западных СМИ – один из поводов для сокращения поддержки Киева. До этого генералы НАТО констатировали исчерпание арсеналов своих стран ввиду огромных поставок для ВСУ, а западные предприятия ВПК не только кратно подняли цены на свою продукцию, но и потребовали дополнительного финансирования производственных мощностей, которые лишь через несколько лет смогут достичь паритета с российскими.