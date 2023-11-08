https://ukraina.ru/20231108/1050849726.html
"Замечен в оружейном магазине". СМИ опубликовали подробности об угрожавшем семье Коца
"Замечен в оружейном магазине". СМИ опубликовали подробности об угрожавшем семье Коца - 08.11.2023 Украина.ру
"Замечен в оружейном магазине". СМИ опубликовали подробности об угрожавшем семье Коца
Задержанный, угрожавший семье военкора Александра Коца, накануне выбирал пистолет, сообщил 8 ноября телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник
2023-11-08T12:41
2023-11-08T12:41
2023-11-08T12:41
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александр коц
военкор
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оружие
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Следователи СК РФ задержали мужчину, который выпытывал у супруги военкора его местоположение. Авторы SHOT назвали задержанного неким Гутаровым из Казахстана.Сообщается, что Гутаров несколько лет жил в США, в последнее время переехал в Москву и подрабатывал репетитором по английскому, фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу. Официального подтверждения этой информации нет.Инцидент произошел вчера, 7 ноября, около 13 часов дня. В квартиру журналиста постучал неизвестный. Когда супруга Коца поинтересовалась, что ему нужно, мужчина вместо внятного ответа стал выспрашивать информацию о супруге. Со слов женщины, он угрожал ей и требовал встретиться с Коцем.Александр Коц в своём телеграм-канале пояснил, что его домашний адрес с 2014 года находится в открытом доступе на украинском сайте "Миротворец". А его личные данные систематически публикуются в различных украинских телеграм-каналах."Ранее и мне, и всей моей семье неоднократно поступали угрозы. Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров", - сообщил военкор Коц.Он также заявил, что ему домой неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией."А неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим", - заключил Коц.
https://ukraina.ru/20231108/1050845943.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, москва, александр коц, военкор, задержанные, оружие
Новости, Россия, Москва, Александр Коц, военкор, задержанные, оружие
"Замечен в оружейном магазине". СМИ опубликовали подробности об угрожавшем семье Коца
Задержанный, угрожавший семье военкора Александра Коца, накануне выбирал пистолет, сообщил 8 ноября телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник
Следователи СК РФ задержали мужчину, который выпытывал у супруги военкора его местоположение. Авторы SHOT назвали задержанного неким Гутаровым из Казахстана.
Сообщается, что Гутаров несколько лет жил в США, в последнее время переехал в Москву и подрабатывал репетитором по английскому, фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу. Официального подтверждения этой информации нет.
"В последнее время задержанный искал работу в сфере недвижки (недвижимости. – Ред.) как финансовый аналитик. На прошлой неделе он был замечен в оружейном магазине", - говорится в материале.
Инцидент произошел вчера, 7 ноября, около 13 часов дня. В квартиру журналиста постучал неизвестный. Когда супруга Коца поинтересовалась, что ему нужно, мужчина вместо внятного ответа стал выспрашивать информацию о супруге. Со слов женщины, он угрожал ей и требовал встретиться с Коцем.
Александр Коц в своём телеграм-канале пояснил
, что его домашний адрес с 2014 года находится в открытом доступе на украинском сайте "Миротворец". А его личные данные систематически публикуются в различных украинских телеграм-каналах.
"Ранее и мне, и всей моей семье неоднократно поступали угрозы. Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров", - сообщил военкор Коц.
Он также заявил, что ему домой неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией.
"А неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим", - заключил Коц.