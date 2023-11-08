https://ukraina.ru/20231108/1050849726.html

"Замечен в оружейном магазине". СМИ опубликовали подробности об угрожавшем семье Коца

"Замечен в оружейном магазине". СМИ опубликовали подробности об угрожавшем семье Коца - 08.11.2023 Украина.ру

"Замечен в оружейном магазине". СМИ опубликовали подробности об угрожавшем семье Коца

Задержанный, угрожавший семье военкора Александра Коца, накануне выбирал пистолет, сообщил 8 ноября телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник

2023-11-08T12:41

2023-11-08T12:41

2023-11-08T12:41

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Следователи СК РФ задержали мужчину, который выпытывал у супруги военкора его местоположение. Авторы SHOT назвали задержанного неким Гутаровым из Казахстана.Сообщается, что Гутаров несколько лет жил в США, в последнее время переехал в Москву и подрабатывал репетитором по английскому, фитбоксу, детскому фитнесу и женскому боксу. Официального подтверждения этой информации нет.Инцидент произошел вчера, 7 ноября, около 13 часов дня. В квартиру журналиста постучал неизвестный. Когда супруга Коца поинтересовалась, что ему нужно, мужчина вместо внятного ответа стал выспрашивать информацию о супруге. Со слов женщины, он угрожал ей и требовал встретиться с Коцем.Александр Коц в своём телеграм-канале пояснил, что его домашний адрес с 2014 года находится в открытом доступе на украинском сайте "Миротворец". А его личные данные систематически публикуются в различных украинских телеграм-каналах."Ранее и мне, и всей моей семье неоднократно поступали угрозы. Писали в соцсетях жене, дочери, названивали по телефону. Чаще всего с украинских номеров", - сообщил военкор Коц.Он также заявил, что ему домой неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией."А неизвестному могу только посоветовать искать в другом месте. Приезжай в зону СВО, поговорим", - заключил Коц.

https://ukraina.ru/20231108/1050845943.html

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новости, россия, москва, александр коц, военкор, задержанные, оружие