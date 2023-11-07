https://ukraina.ru/20231107/1050806763.html

В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве

В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве - 07.11.2023 Украина.ру

В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве

Реальную угрозу для Владимира Зеленского представляет глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, который может возглавить заговор генералов против президента. Об этом бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен 6 ноября написал в своём блоге Weapons and Strategy

2023-11-07T08:35

2023-11-07T08:35

2023-11-07T08:36

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владимир зеленский

кирилл буданов

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сбу

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госпереворот

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Зеленский, по всей видимости, уже потерял поддержку своих высших генералов, пишет Брайен. Но достаточно ли этого, чтобы добиться изменений в руководстве Украины, задаётся он вопросом, отмечая, что многое будет зависеть от ситуации на поле боя.Именно Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и СБУ Брайен считает важными элементами любой смены власти на Украине."Если существует реальная угроза Зеленскому, то она может исходить от Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может вынудить Зеленского либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже добиться его [Зеленского] замены", - написал эксперт.Брайен уверен, что существующая тенденция развития событий негативна для Зеленского и для Украины, а "солдаты на поле боя уже знают это".

https://ukraina.ru/20231106/1050797538.html

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новости, сша, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), всу, сбу, сво, госпереворот