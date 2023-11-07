https://ukraina.ru/20231107/1050806763.html
В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве
В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве - 07.11.2023 Украина.ру
В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве
Реальную угрозу для Владимира Зеленского представляет глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, который может возглавить заговор генералов против президента. Об этом бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен 6 ноября написал в своём блоге Weapons and Strategy
2023-11-07T08:35
2023-11-07T08:35
2023-11-07T08:36
новости
сша
украина
владимир зеленский
кирилл буданов
главное управление разведки украины (гур)
всу
сбу
сво
госпереворот
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Зеленский, по всей видимости, уже потерял поддержку своих высших генералов, пишет Брайен. Но достаточно ли этого, чтобы добиться изменений в руководстве Украины, задаётся он вопросом, отмечая, что многое будет зависеть от ситуации на поле боя.Именно Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и СБУ Брайен считает важными элементами любой смены власти на Украине."Если существует реальная угроза Зеленскому, то она может исходить от Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может вынудить Зеленского либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже добиться его [Зеленского] замены", - написал эксперт.Брайен уверен, что существующая тенденция развития событий негативна для Зеленского и для Украины, а "солдаты на поле боя уже знают это".
https://ukraina.ru/20231106/1050797538.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, главное управление разведки украины (гур), всу, сбу, сво, госпереворот
Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Главное управление разведки Украины (ГУР), ВСУ, СБУ, СВО, госпереворот
В США назвали вероятного лидера госпереворота в Киеве
08:35 07.11.2023 (обновлено: 08:36 07.11.2023)
Реальную угрозу для Владимира Зеленского представляет глава украинской военной разведки Кирилл Буданов, который может возглавить заговор генералов против президента. Об этом бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен 6 ноября написал в своём блоге Weapons and Strategy
Зеленский, по всей видимости, уже потерял поддержку своих высших генералов, пишет Брайен. Но достаточно ли этого, чтобы добиться изменений в руководстве Украины, задаётся он вопросом, отмечая, что многое будет зависеть от ситуации на поле боя.
Именно Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины и СБУ Брайен считает важными элементами любой смены власти на Украине.
"Если существует реальная угроза Зеленскому, то она может исходить от Буданова, и любой союз между ним и украинскими генералами может вынудить Зеленского либо согласиться на переговоры с Россией, либо даже добиться его [Зеленского] замены", - написал эксперт.
Брайен уверен, что существующая тенденция развития событий негативна для Зеленского и для Украины, а "солдаты на поле боя уже знают это".