https://ukraina.ru/20231107/1050804678.html

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 07.11.2023 Украина.ру

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 55 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-11-07T02:39

2023-11-07T02:39

2023-11-07T02:40

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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Макеевке, Гольмовскому, Зайцеву, Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 168 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины в Горловке.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 128 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231106/1050799462.html

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