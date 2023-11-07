Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 07.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231107/1050804678.html
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 07.11.2023 Украина.ру
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 55 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-07T02:39
2023-11-07T02:40
новости
россия
днр
обстрелы
всу
артиллерия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102751/95/1027519599_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_28d2d2c2151fa4727f1c6f942e5f02f3.jpg
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Макеевке, Гольмовскому, Зайцеву, Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 168 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины в Горловке.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 128 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231106/1050799462.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102751/95/1027519599_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2793c581f17c5b779e8f32fa76e45a74.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днр, обстрелы, всу, артиллерия, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, артиллерия, СВО

Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК

02:39 07.11.2023 (обновлено: 02:40 07.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка
Стела при въезде в город Горловка - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 55 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Макеевке, Гольмовскому, Зайцеву, Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 168 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины в Горловке.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 128 единиц различных боеприпасов.
Андрей Ермак
Вчера, 18:25
Ермак и коррупция, блокада границы. Итоги 6 ноября на УкраинеГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак отрицает большую коррумпированность его страны. Польские перевозчики начали блокировать КПП на границе с Украиной
 
НовостиРоссияДНРобстрелыВСУартиллерияСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:39Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:02Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ – МИД РФ
01:46КНДР может открыть посольство в одной из стран бывшего СССР
01:29Попытки США говорить с Россией с позиции силы обречены на провал – Антонов
01:12Стали известны подробности гибели помощника Залужного
00:41Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину
00:26В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт
23:56Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа
23:27Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования
22:35На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский
22:22На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре
21:57Помощник Залужного погиб при загадочных обстоятельствах
21:38На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС
21:06Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ
20:38Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба
20:31США займется реформой армии Армении
20:12Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме
20:04Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии
19:38Продление военного положения и мобилизации поддержали в Верховной Раде Украины
19:32Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования
Лента новостейМолния