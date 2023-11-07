https://ukraina.ru/20231107/1050804678.html
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК - 07.11.2023 Украина.ру
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 55 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-11-07T02:39
2023-11-07T02:39
2023-11-07T02:40
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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Макеевке, Гольмовскому, Зайцеву, Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 168 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины в Горловке.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 128 единиц различных боеприпасов.
https://ukraina.ru/20231106/1050799462.html
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Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, артиллерия, СВО
Украинские войска за сутки 55 раз обстреляли территорию ДНР - СЦКК
02:39 07.11.2023 (обновлено: 02:40 07.11.2023)
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 55 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 7 ноября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Макеевке, Гольмовскому, Зайцеву, Ясиноватой и Ясиноватскому району было выпущено 168 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 55 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из артиллерии 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 29 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - четыре обстрела из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины в Горловке.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 39 раз. Всего было выпущено 128 единиц различных боеприпасов.