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Стали известны подробности гибели помощника Залужного

Стали известны подробности гибели помощника Залужного - 07.11.2023 Украина.ру

Стали известны подробности гибели помощника Залужного

Помощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения гранатой, замаскированной под рюмку, которую ему преподнесли в качестве подарка ко Дню рождения. Об этом сообщают украинские правоохранители

2023-11-07T01:12

2023-11-07T01:12

2023-11-07T01:12

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противостояние

сво

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко утверждает, что Частяков вернулся домой с подарками от коллег, после чего начал показывать их семье. Военный достал подарочный ящик с гранатами и продемонстрировал один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Как военный смог отличить настоящий боеприпас от муляжа не уточняется.В квартире полиция нашла ещё пять таких неразорвавшихся гранат, их отправят на экспертизу. У военного, подарившего их, прошли обыски. Расследование продолжается. В комментарии "ТСН", анонимный источник в правоохранительных органах заверил, что пока нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе. Как передает "Суспільне", эту информацию подтверждают и источники издания в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что в результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный, а по совместительству помощник и близкий друг главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного – Геннадий Честяков. В сети уже успели связать произошедшее со скандальной статьёй Залужного для "The Economist". Утверждается также, что гибель Чистякова — это начало предвыборной кампании на Украине. Примечательно, что почти сразу после того как СМИ сообщили о произошедшем, президент Владимир Зеленский заявил, что президентских выборов в стране не будет, потому как они "выгодны только России". Эксперты сходятся во мнении, что гибель помощника Залужного – сигнал, который следует расценивать как подтверждение серьёзного противостояния президента Зеленского и главнокомандующего Залужного.

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новости, украина, убийство, валерий залужный, всу, владимир зеленский, противостояние, сво