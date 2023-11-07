Стали известны подробности гибели помощника Залужного - 07.11.2023 Украина.ру
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Стали известны подробности гибели помощника Залужного
Стали известны подробности гибели помощника Залужного - 07.11.2023 Украина.ру
Стали известны подробности гибели помощника Залужного
Помощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения гранатой, замаскированной под рюмку, которую ему преподнесли в качестве подарка ко Дню рождения. Об этом сообщают украинские правоохранители
2023-11-07T01:12
2023-11-07T01:12
новости
украина
убийство
валерий залужный
всу
владимир зеленский
противостояние
сво
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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко утверждает, что Частяков вернулся домой с подарками от коллег, после чего начал показывать их семье. Военный достал подарочный ящик с гранатами и продемонстрировал один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Как военный смог отличить настоящий боеприпас от муляжа не уточняется.В квартире полиция нашла ещё пять таких неразорвавшихся гранат, их отправят на экспертизу. У военного, подарившего их, прошли обыски. Расследование продолжается. В комментарии "ТСН", анонимный источник в правоохранительных органах заверил, что пока нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе. Как передает "Суспільне", эту информацию подтверждают и источники издания в правоохранительных органах. Ранее сообщалось, что в результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный, а по совместительству помощник и близкий друг главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного – Геннадий Честяков. В сети уже успели связать произошедшее со скандальной статьёй Залужного для "The Economist". Утверждается также, что гибель Чистякова — это начало предвыборной кампании на Украине. Примечательно, что почти сразу после того как СМИ сообщили о произошедшем, президент Владимир Зеленский заявил, что президентских выборов в стране не будет, потому как они "выгодны только России". Эксперты сходятся во мнении, что гибель помощника Залужного – сигнал, который следует расценивать как подтверждение серьёзного противостояния президента Зеленского и главнокомандующего Залужного.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, убийство, валерий залужный, всу, владимир зеленский, противостояние, сво
Новости, Украина, убийство, Валерий Залужный, ВСУ, Владимир Зеленский, противостояние, СВО

Стали известны подробности гибели помощника Залужного

01:12 07.11.2023
 
© Фото : пресс-служба президента УкраиныЗеленский Залужный
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
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Помощник главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Геннадий Частяков погиб из-за неосторожного обращения гранатой, замаскированной под рюмку, которую ему преподнесли в качестве подарка ко Дню рождения. Об этом сообщают украинские правоохранители
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко утверждает, что Частяков вернулся домой с подарками от коллег, после чего начал показывать их семье. Военный достал подарочный ящик с гранатами и продемонстрировал один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца.
Как военный смог отличить настоящий боеприпас от муляжа не уточняется.

"Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Затем военнослужащий забрал гранату у ребёнка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв", - отметил министр.

В квартире полиция нашла ещё пять таких неразорвавшихся гранат, их отправят на экспертизу. У военного, подарившего их, прошли обыски. Расследование продолжается.

"Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, который подарил роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли ещё две аналогичные гранаты", – добавил Клименко.

В комментарии "ТСН", анонимный источник в правоохранительных органах заверил, что пока нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе.
"По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв по причине неосторожного обращения с боеприпасом", – заявляет спикер МВД Марианна Рева.
Как передает "Суспільне", эту информацию подтверждают и источники издания в правоохранительных органах.
"С вероятностью 99,9% это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", – отмечает источник.
Ранее сообщалось, что в результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный, а по совместительству помощник и близкий друг главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного – Геннадий Честяков. В сети уже успели связать произошедшее со скандальной статьёй Залужного для "The Economist". Утверждается также, что гибель Чистякова — это начало предвыборной кампании на Украине.
Примечательно, что почти сразу после того как СМИ сообщили о произошедшем, президент Владимир Зеленский заявил, что президентских выборов в стране не будет, потому как они "выгодны только России".
Эксперты сходятся во мнении, что гибель помощника Залужного – сигнал, который следует расценивать как подтверждение серьёзного противостояния президента Зеленского и главнокомандующего Залужного.
 
НовостиУкраинаубийствоВалерий ЗалужныйВСУВладимир ЗеленскийпротивостояниеСВО
 
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