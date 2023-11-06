На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский - 06.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231106/1050803402.html
На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский
На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский - 06.11.2023 Украина.ру
На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский
В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский опроверг распространяемые ранее сообщения о возможном проведении выборов в стране в следующем году. Об этом он сказал в своём вечернем видеообращении к украинцам
2023-11-06T22:35
2023-11-06T22:36
новости
украина
президентские выборы
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_3bbb9029a214428815ffd00d18b5220e.jpg
По словам Зеленского, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России". Ранее на Украине сообщили о том, что Офис президента готовится к проведению выборов в марте 2024 года. До этого — в конце августа – сам Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения проводить нельзя, однако подчёркивал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть.В октябре председатель Верховной Рады Украины заявлял, что в стране проведут выборы при решении пяти "проблемных вопросов". Для голосования на Украине намеревались решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_cdd9700024abde05952324f9f93e223f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский
Новости, Украина, президентские выборы, Владимир Зеленский

На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский

22:35 06.11.2023 (обновлено: 22:36 06.11.2023)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский опроверг распространяемые ранее сообщения о возможном проведении выборов в стране в следующем году. Об этом он сказал в своём вечернем видеообращении к украинцам
По словам Зеленского, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".
"Мы должны понять, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", – заявил украинский лидер.
Ранее на Украине сообщили о том, что Офис президента готовится к проведению выборов в марте 2024 года.
До этого — в конце августа – сам Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения проводить нельзя, однако подчёркивал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть.
В октябре председатель Верховной Рады Украины заявлял, что в стране проведут выборы при решении пяти "проблемных вопросов". Для голосования на Украине намеревались решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
 
НовостиУкраинапрезидентские выборыВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:26В Будапеште рабочая партия выступила против вовлечения Венгрии в украинский конфликт
23:56Генсек ООН Гутерриш осудил военную операцию Израиля в секторе Газа
23:27Зеленский отстранил командира 128-й бригады на время расследования
22:35На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский
22:22На Украине проведут экспертизу мощей святых в Киево-Печерской лавре
21:57Помощник Залужного погиб при загадочных обстоятельствах
21:38На Украине запущен процесс конфискации активов российской Группы ГМС
21:06Более 120 британских компаний признались, что нарушали санкции против РФ
20:38Украина готовится к самой ужасной зиме в истории – Кулеба
20:31США займется реформой армии Армении
20:12Клирика УПЦ МП на Буковине признали коллаборационистом из-за слов о Донбассе и Крыме
20:04Ракеты Taurus "не изменят правила игры" на Украине – глава Минобороны Германии
19:38Продление военного положения и мобилизации поддержали в Верховной Раде Украины
19:32Канада передала саперам Украины шесть роботов для дистанционного разминирования
19:28Уникальный памятник Александру Невскому установлен в Минске
19:13Глава МИД Словакии Бланар призвал прекратить бои на Украине и начать переговоры
18:51В Запорожье расправляются с людьми за высказывания в поддержку России – пленный боец ВСУ
18:47Украинский посол в Польше потребовал снять блокаду границы
18:26Франция вооружит ВСУ ещё на 36 млн евро
18:25Ермак и коррупция, блокада границы. Итоги 6 ноября на Украине
Лента новостейМолния