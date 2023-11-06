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На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский

На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский - 06.11.2023 Украина.ру

На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский

В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский опроверг распространяемые ранее сообщения о возможном проведении выборов в стране в следующем году. Об этом он сказал в своём вечернем видеообращении к украинцам

2023-11-06T22:35

2023-11-06T22:35

2023-11-06T22:36

новости

украина

президентские выборы

владимир зеленский

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По словам Зеленского, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России". Ранее на Украине сообщили о том, что Офис президента готовится к проведению выборов в марте 2024 года. До этого — в конце августа – сам Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения проводить нельзя, однако подчёркивал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть.В октябре председатель Верховной Рады Украины заявлял, что в стране проведут выборы при решении пяти "проблемных вопросов". Для голосования на Украине намеревались решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский