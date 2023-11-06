https://ukraina.ru/20231106/1050803402.html
На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский
На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский - 06.11.2023 Украина.ру
На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский
В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский опроверг распространяемые ранее сообщения о возможном проведении выборов в стране в следующем году. Об этом он сказал в своём вечернем видеообращении к украинцам
2023-11-06T22:35
2023-11-06T22:35
2023-11-06T22:36
новости
украина
президентские выборы
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_0:0:1045:589_1920x0_80_0_0_3bbb9029a214428815ffd00d18b5220e.jpg
По словам Зеленского, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России". Ранее на Украине сообщили о том, что Офис президента готовится к проведению выборов в марте 2024 года. До этого — в конце августа – сам Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения проводить нельзя, однако подчёркивал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть.В октябре председатель Верховной Рады Украины заявлял, что в стране проведут выборы при решении пяти "проблемных вопросов". Для голосования на Украине намеревались решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049156435_67:0:994:695_1920x0_80_0_0_cdd9700024abde05952324f9f93e223f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, президентские выборы, владимир зеленский
На Украине не будет выборов, потому что они нужны только России – Зеленский
22:35 06.11.2023 (обновлено: 22:36 06.11.2023)
В понедельник, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский опроверг распространяемые ранее сообщения о возможном проведении выборов в стране в следующем году. Об этом он сказал в своём вечернем видеообращении к украинцам
По словам Зеленского, президентские выборы не нужны демократичной Украине, но выгодны "только России".
"Мы должны понять, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которые ожидает от Украины только Россия. Я считаю, что сейчас выборы не ко времени", – заявил украинский лидер.
Ранее на Украине сообщили о том, что Офис президента готовится к проведению выборов в марте 2024 года.
До этого — в конце августа – сам Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения проводить нельзя, однако подчёркивал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть.
В октябре председатель Верховной Рады Украины заявлял, что в стране проведут выборы при решении пяти "проблемных вопросов". Для голосования на Украине намеревались решить вопросы, связанные с обеспечением прав на голосование для военнослужащих и украинских беженцев (которых заграницей сейчас около семи миллионов), организацией выборов в новых регионах России (которые Украина до сих пор считает своими), финансированием выборов, обеспечением возможности свободного доступа к медиа.