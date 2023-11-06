Помощник Залужного погиб при загадочных обстоятельствах
21:57 06.11.2023 (обновлено: 22:43 06.11.2023)
В результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный, а по совместительству помощник и близкий друг главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного – Геннадий Честяков. Об этом сообщает издание "Украинская правда"
Подробности журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.
"В селе Чайки у себя дома в результате неосторожного обращения с боеприпасом погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали", – уточнила спикер МВД Марьяна Рева.
Правоохранители уже успели возбудить уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг случайные обстоятельства произошедшего.
"Сегодня при трагический обстоятельствах в свой День рождения погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Чистяков. В одном из подарков сработал неизвестное боевое устройство.(…) Причины и обстоятельства будут установлены", – написал Залужный в своём телеграм-канале.
Чуть позже супруга погибшего Геннадия Частякова подтвердила, что граната, которая взорвалась в руках её мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой.
В сети уже успели связать произошедшее со скандальной статьёй Залужного для "The Economist". Подозрительным является тот факт, что военный, майор мог пренебречь собственной безопасностью в обращении с оружием.
В сети уже успели связать произошедшее со скандальной статьёй Залужного для "The Economist". Подозрительным является тот факт, что военный, майор мог пренебречь собственной безопасностью в обращении с оружием.
Утверждается также, что гибель (а если верить источникам — убийство) Чистякова — это начало предвыборной кампании на Украине.
"Рейтинг Залужного уже серьезно опережает Зеленского. И это многое объясняет. Чистяков был порученец Залужного по многим деликатным вопросам", — отмечает телеграм-канал "МИГ России".