https://ukraina.ru/20231106/1050803123.html

Помощник Залужного погиб при загадочных обстоятельствах

Помощник Залужного погиб при загадочных обстоятельствах - 06.11.2023 Украина.ру

Помощник Залужного погиб при загадочных обстоятельствах

В результате неосторожного обращения с гранатой в селе Чайки Киевской области погиб военный, а по совместительству помощник и близкий друг главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного – Геннадий Честяков. Об этом сообщает издание "Украинская правда"

2023-11-06T21:57

2023-11-06T21:57

2023-11-06T22:43

новости

валерий залужный

украина

всу

владимир зеленский

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Подробности журналистам сообщил источник в правоохранительных органах. Правоохранители уже успели возбудить уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опроверг случайные обстоятельства произошедшего. Чуть позже супруга погибшего Геннадия Частякова подтвердила, что граната, которая взорвалась в руках её мужа, была в подарочном пакете, который тот принес домой.В сети уже успели связать произошедшее со скандальной статьёй Залужного для "The Economist". Подозрительным является тот факт, что военный, майор мог пренебречь собственной безопасностью в обращении с оружием. Утверждается также, что гибель (а если верить источникам — убийство) Чистякова — это начало предвыборной кампании на Украине.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, украина, всу, владимир зеленский