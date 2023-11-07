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Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину

Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину - 07.11.2023 Украина.ру

Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался приехать на Украину после приглашения президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью журналистам Newsmax

2023-11-07T00:41

2023-11-07T00:41

2023-11-07T00:41

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дональд трамп

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Среди причин он указал так называемое "общее дело" Байдена с Зеленским. Визит, по мнению Трампа, приведёт к "конфликту интересов".Ранее Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы за 24 минуты объяснить ему, что бывший хозяин Белого дома не сможет завершить боевые действия, о чём Дональд Трамп заявлял неоднократно. Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет некий план по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.Накануне, 3 ноября, Дональд Трамп заявлял, что замалчивание американскими СМИ украинской темы прямо указывает на то, что дела США на Украине идут плохо. Экс-президент США отметил, что замалчивающие реальную информацию или распространяющие ложную информацию СМИ также не говорили о выводе американских войск из Афганистана.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, сво, спецоперация