https://ukraina.ru/20231107/1050803949.html
Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину
Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину - 07.11.2023 Украина.ру
Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался приехать на Украину после приглашения президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью журналистам Newsmax
2023-11-07T00:41
2023-11-07T00:41
2023-11-07T00:41
новости
дональд трамп
владимир зеленский
украина
сша
сво
спецоперация
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Среди причин он указал так называемое "общее дело" Байдена с Зеленским. Визит, по мнению Трампа, приведёт к "конфликту интересов".Ранее Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы за 24 минуты объяснить ему, что бывший хозяин Белого дома не сможет завершить боевые действия, о чём Дональд Трамп заявлял неоднократно. Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет некий план по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.Накануне, 3 ноября, Дональд Трамп заявлял, что замалчивание американскими СМИ украинской темы прямо указывает на то, что дела США на Украине идут плохо. Экс-президент США отметил, что замалчивающие реальную информацию или распространяющие ложную информацию СМИ также не говорили о выводе американских войск из Афганистана.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дональд трамп, владимир зеленский, украина, сша, сво, спецоперация
Новости, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина, США, СВО, Спецоперация
Трамп отклонил приглашение Зеленского посетить Украину
Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался приехать на Украину после приглашения президента Владимира Зеленского. Об этом он сообщил в интервью журналистам Newsmax
Среди причин он указал так называемое "общее дело" Байдена с Зеленским. Визит, по мнению Трампа, приведёт к "конфликту интересов".
"Считаю, что сейчас было бы неуместно ехать на Украину", – сказал экс-президент.
Ранее Зеленский пригласил Трампа на Украину, чтобы за 24 минуты объяснить ему, что бывший хозяин Белого дома не сможет завершить боевые действия, о чём Дональд Трамп заявлял неоднократно.
Бывший президент США ранее не раз говорил, что имеет некий план по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.
Накануне, 3 ноября, Дональд Трамп заявлял, что замалчивание американскими СМИ украинской темы прямо указывает на то, что дела США на Украине идут плохо. Экс-президент США отметил, что замалчивающие реальную информацию или распространяющие ложную информацию СМИ также не говорили о выводе американских войск из Афганистана.