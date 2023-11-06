ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области
Лелека-100
Ракетам ВСУ не удалось прорваться через Донбасс и ударить по Ростовской области. Об этом сообщают донецкие ТГ-каналы со ссылкой на неофициальные источники.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт успешной работы российской противовоздушной обороны. При этом он не уточнил, по каким целям и где сработали средства ПВО.
"В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", - сказано в публикации ТГ-канала Голубева.
4 ноября, 08:33Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МОКиевский режим ночью 4 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 4 ноября сообщает в своём телеграм-канале