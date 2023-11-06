https://ukraina.ru/20231106/1050798482.html

ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области

ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области - 06.11.2023 Украина.ру

ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области

Ракетам ВСУ не удалось прорваться через Донбасс и ударить по Ростовской области. Об этом сообщают донецкие ТГ-каналы со ссылкой на неофициальные источники.

2023-11-06T17:18

2023-11-06T17:18

2023-11-06T17:18

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт успешной работы российской противовоздушной обороны. При этом он не уточнил, по каким целям и где сработали средства ПВО."В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", - сказано в публикации ТГ-канала Голубева.

https://ukraina.ru/20231104/1050767284.html

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новости, сво, донбасс, новые регионы рф, бпла, пво, ростовская область, василий голубев, всу