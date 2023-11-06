ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области - 06.11.2023 Украина.ру
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ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области
ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области - 06.11.2023 Украина.ру
ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области
Ракетам ВСУ не удалось прорваться через Донбасс и ударить по Ростовской области. Об этом сообщают донецкие ТГ-каналы со ссылкой на неофициальные источники.
2023-11-06T17:18
2023-11-06T17:18
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт успешной работы российской противовоздушной обороны. При этом он не уточнил, по каким целям и где сработали средства ПВО."В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", - сказано в публикации ТГ-канала Голубева.
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новости, сво, донбасс, новые регионы рф, бпла, пво, ростовская область, василий голубев, всу
Новости, СВО, Донбасс, Новые регионы РФ, БПЛА, ПВО, Ростовская область, Василий Голубев, ВСУ

ПВО успешно отработала по украинским целям – губернатор Ростовской области

17:18 06.11.2023
 
Лелека-100
Лелека-100
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Ракетам ВСУ не удалось прорваться через Донбасс и ударить по Ростовской области. Об этом сообщают донецкие ТГ-каналы со ссылкой на неофициальные источники.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев подтвердил факт успешной работы российской противовоздушной обороны. При этом он не уточнил, по каким целям и где сработали средства ПВО.
"В 16:25 наши военные работали по воздушным целям в зоне спецоперации. Происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано. Просьба сохранять спокойствие", - сказано в публикации ТГ-канала Голубева.
Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
4 ноября, 08:33
Средства ПВО уничтожили украинские БПЛА над Белгородской и Курской областями - МОКиевский режим ночью 4 ноября предпринял попытку совершить террористическую атаку с помощью беспилотников на территории России, средства ПВО уничтожили четыре БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом пресс-служба Минобороны РФ 4 ноября сообщает в своём телеграм-канале
 
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