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Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным

Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным - 06.11.2023 Украина.ру

Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и Залужным

Между украинским политическим и военным руководством назревает противостояние. Конфликт Зеленского и Залужного становится все труднее скрывать. Подготовка к выборам президента страны весной 2024 года выходит на общественную площадку

2023-11-06T15:55

2023-11-06T15:55

2023-11-06T15:55

эксклюзив

украина

владимир зеленский

валерий залужный

выборы

всу

президентские выборы

сша

запад

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С одной стороны, провести избрание главы государства в условиях войны почти невозможно, с другой – оставить как есть значит утратить легитимность. Военные потери и провал контрнаступления все сложнее оправдывать перед собственным электоратом и западными партнерами.Насколько глубокий разлад наблюдается в правящей украинской элите – анализировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях.Украинский журналист Юлия Забелина:Не ведитесь на информацию, что после командующего ССО собираются увольнять Залужного. Так же, как и на то, что сообщения в The Economist – это последний возможный вариант Залужного достучаться до президента Зеленского.Они видятся на Ставке и постоянно общаются.Напряжение между ними действительно есть, и об этом я писала очень давно – в прошлом году. Еще тогда, когда мало кто об этом говорил вслух. Но речь об увольнении не идет.Не читайте людей, накаляющих и без того напряженную ситуацию. У них постоянно разное видение военной стратегии.Российский публицист Андрей Медведев:Вот чего нам сейчас не нужно, так это иллюзий. И пустых надежд. Не важно, что в журнале Time или Economist говорит Залужный. Провалился, дескать, контрнаступ, а дальше будет сложнее.Не важно, что дурочка Мелони рассказывает пранкерам про усталость Европы от Украины. И не стоит обращать внимания на многочисленные статьи в западной прессе, где пишут про то, как на Зеленского давит Запад, чтобы тот начал переговоры с Москвой. Или в той или иной форме рассуждают об отсутствии перспектив в войне, об усталости ВСУ и прочих, приятных нашему уху вещах.Это все ерунда, белый шум. Он не значит ничего. Запад не будет останавливать войну на Украине и поддержку Киева. Под словом Запад тут стоит понимать прежде всего США. Европа может и устала, и экономика просела. Но кого интересует мнение вассала?А Вашингтон всерьёз заложился на проект уничтожения, или как минимум, тотального ослабления России. В Украину годами вкладывали деньги, как в бизнес проект, где задачи и прибыли отсрочены. США вообще подходят к политике, как к бизнесу. Не важно, дают ли деньги на оружие Киеву сейчас.Важно, что проект "Украина-Антироссия" строили долго. И пока он ещё способен выполнять задачи, хоть частично, США из него не выйдут. Не надо иллюзий. Вашингтону не важно, победит ли Украина. Даже если просто ослабит Россию, уже своё проект отработал.При этом, даже в нынешнем состоянии Украина способна выполнять нужные задачи, а скамейка запасных из местных политиков на замену Зеленскому (если вдруг надо будет) у Вашингтона большая.Даже заморозка конфликта для США вполне подходит. Украина в этом случае будет аналогом Веймарской республики, где недовольные ветераны и политики рано или поздно построят настоящий Рейх. Поэтому поддержка Украины может ослабевать, или нет. Денег и оружия будет больше, или не будет вообще. Не важно.Даже выйдя из войны, из украинского политического проекта Вашингтон все равно не будет выходить, пока можно получить хоть какой-то профит. А то, я вижу, что у нас возникла тенденция говорить о каком-то переломе, а то и победе. Пока, к сожалению, это не так.Пока мы только на пути к этому перелому в СВО. Но он безусловно, уже имеет некие очертания. Впрочем, речь не о нас. Речь о том, что нам надо чётко понимать: Запад, точнее Вашингтон, сейчас Украину не бросит. Даже если придётся ради изрядно распотрошить экономику ЕС. И нам стоит понимать, что быстро ничего не закончится.И впереди, скорее всего, зимнее наступление ВСУ. Уж кем они будут наступать, это проблема Киева. Но наступление будет. Как и усиление активности в части нанесения ударов по нашим тылам и аэродромам. Нам рано праздновать успех, перелом, или ещё что-то вроде этого.Нам надо готовиться к новым вызовам. Без всяких иллюзий.Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Еще немного про внутриукраинские расклады. Раз уж начали, сложно остановиться.Вчера появился слух, что Зеленский может назначить выборы президента на ближайший март. Похоже на пробный шар, посмотреть, как на это отреагирует общество (которое, напомним, благодаря идеологической накачке против выборов во время войны), что скажет оппозиция внутри страны и хозяева на Западе.Если реакция на вброс покажется позитивной, можно и официально объявить выборы: вы хотели, вы требовали — получайте. Такой классический ход в стиле стран третьего мира: когда у лидера падает поддержка, он проводит досрочные выборы, чтобы успеть воспользоваться остатками авторитета и остаться у власти на следующий срок.У Зеленского рейтинг высокий, но падает: с мая уровень доверия снизился с 91% до 76%, а уровень недоверия вырос втрое: с 7 до 22%. Последние скандалы со статьей в Тайм, с текстами Залужного и прочими публикациями, вал которых и не думает останавливаться, обнажили достаточно глубокий кризис в киевской власти.Информация о них проникла внутрь украинского информационного пузыря, все это достаточно широко обсуждают на Украине, а для власти, которая держится на тотальной пропаганде, это все убийственно, и рейтинг может обвалиться стремительно.Не озонируют атмосферу и новости с фронта: можно сколько угодно лить в уши, как русские закидывают бурятским мясом окопы под Авдеевкой, но факт от этого не меняется: вместо кавы в Ялте — переход инициативы к России по всему фронту. В общем, ход Зеленского понятен: переизбраться, пока еще возможно.Теперь допустим, что наша гипотеза относительно черной метки Запада Зеленскому верна, и США будут стараться его сменить на кого-то более управляемого. Хороший вариант — это Залужный, главком армии, единственного института в стране, который популярнее Зеленского и чей рейтинг доверия можно конвертировать в личный рейтинг главкома.Статьи и интервью Залужного можно при желании трактовать как старт политической карьеры, вот только сложно представить его на выборах: действующим военным запрещено заниматься политикой, а в отставку Залужный, по крайней мере пока, не собирается, да и странно он будет смотреться посреди украинского предвыборного политического балагана.Словом, такой вариант не исключен (особенно при поддержке США), но понятно, что имеющий рычаги власти Зеленский будет стремиться всячески Залужному помешать. Как минимум, это означает несколько месяцев ожесточенной политической борьбы, что соответствующе скажется на фронте, а в случае победы Залужный получит оппозиционный парламент (выборы Рады Зеленский устраивать не хочет, а в Раде у него большинство).Другой вариант — это военный переворот, силовое смещение Зеленского до того, как он провернет финт с выборами — а заодно и Рады. Плюсы здесь — перехват инициативы, переход власти к самому популярному в стране институту, купирование кризиса.Минусы тоже очевидны: после всех разговоров о демократии военная хунта будет на Западе смотреться так себе, переворотом Украина может отвернуть от себя последних болельщиков. Ну и втягивание армии в политику чревато ее разложением и крупными проблемами в будущем.Почему это важно? Ситуация на Украине начинает напоминать Россию осенью 1916 года: на фоне безнадежной войны углубляются противоречия во власти и политический кризис, а на горизонте маячат потрясения.Российская империя — это, конечно, не Украина, но она критически зависела от военных поставок Антанты, поэтому те же англичане весьма широко вмешивались во внутренние процессы в России, через них внутренними игроками решались многие вопросы. После Февральской революции главной головной болью англичан стало обеспечение того, чтобы Россия продолжала воевать.Привело это к в целом неудачной военной кампании 1917 года — а главное, к полному разложению армии и еще большему политическому кризису, который закончился Октябрьским переворотом, крахом фронта и Брестским миром.Англичане продолжали военные поставки в Россию, но уже сама Россия не могла этими поставками воспользоваться, превратившись из орудия Антанты в рассыпающуюся на глазах гнилую головешку.Политтехнолог Карл Волох:Общество серьезно дискутирует на тему, решится или не решится президент устранить Залужного. Я не буду анализировать сущностный аспект (кто из них прав в споре, который стал публичным), потому что для адекватного человека здесь вопросов нет.И прогнозировать, насколько отставка талантливого и авторитетного генерала будет иметь негативные последствия для страны, тоже не буду – не могу компетентно оценить степень драматичности. Остановлюсь только на катастрофичности политических последствий самого Зеленского.1. Армия гарантированно не поймет такой шаг Верховного, тем более что никого и близкого к Залужному по авторитетности ей не предложат (его просто нет).Что это значит для власти в нынешних условиях, додумайте сами.2. Западные партнеры, от которых мы зависим немного больше, чем полностью, также этой отставки гарантированно не поймут.3. Чисто политтехнологическое освобождение Залужного – мегадурость.Он уйдет, "забрав с собой" весь позитив от побед предыдущего периода войны. А вот будущий негатив (а он неизбежен – К.В.) для Зеленского усилится в разы.4. Залужный, по возможности от его окружения, еще не принял решение о походе в политику после завершения боевых действий. Увольнение же и неизбежная обида подтолкнут его туда автоматически.5. Это будет плохой новостью для Зеленского как в среднесрочной, так и в ближайшей перспективе (о дальней не говорю – там его на карте нет).Даже весенние президентские выборы он уже выиграть не сможет (пока шансы неплохие - К.В.) Ну, а теперь, если вы все это прочли и согласились, забудьте.Ибо Верховный главнокомандующий у нас настолько тупой и капризный самодур (а его советники настолько боятся сказать слово поперек), что он вполне способен все эти рациональные мотивы проигнорировать.Политолог Юрий Баранчик:Сейчас США на Украине сталкиваются сразу с несколькими вызовами. Военного решения у украинского конфликта без прямого вмешательства США и НАТО нет. Нужна перегруппировка под выборы. Надо понять, как быть с Ближним Востоком и готовиться к войне с Китаем.Всё это слишком много, чтобы заниматься этим на бегу, а значит нужна та или иная пауза хотя бы на украинском направлении. Пауза нужна серьезная, со структурными изменениями, требующая смены лица проекта и изменения идеологии этого проекта.Зеленский уже прошел путь от "нашего Черчилля" до "наглого коррупционера", но пока нет ничего такого, чего не смогли бы исправить медиа. Так что речь идет не о Зеленском, а о смене парадигмы украинского проекта.Например, отказе от переможной линии, от которой уже начало уставать украинское общество. Когда украинцы кончатся, Россия в любом случае возьмет своё, так что разумнее пока зафиксировать прибыль и ждать нового окна возможностей.Память у постмайданных украинцев как у рыбки, но даже им будет трудно скормить поворот Зеленского от "через пару месяцев будем пить кофе в Ялте, Запад нам поможет" к "тут такое дело, надо самим работать, денег нет, но Запад нам поможет". Для этого нужны новые лица в телевизоре, новая риторика и т.д.Выборы на Украине – это попытка кризис-менеджмента. Для нас ничего не изменится в плане ориентации Киева – пророссийским он не станет. Но нам полезно оценить параметры украинского кризиса, чтобы правильно его "вести" в наиболее выгодную нам сторону. А не плыть по течению.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

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