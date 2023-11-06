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Лавров: Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне

Лавров: Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне - 06.11.2023 Украина.ру

Лавров: Запад подталкивает Ближний Восток к большой войне

Украина – один из примеров деятельности западных поджигателей большой войны, которая может разгореться и на Ближнем Востоке. Об этом 6 ноября на просветительском марафоне "Знание. Первые" заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

2023-11-06T13:40

2023-11-06T13:40

2023-11-06T13:40

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"Сейчас мы видим, как англосаксы буквально подталкивают Ближний Восток к грани большой войны. Эта линия в полной мере проявляется и в других регионах, Украина, в том числе. Примеров много, но результат один и тот же: утрата или ослабление государственности, как это было с Ираком, Ливией, как пытались сделать с Сирийской Арабской Республикой", - сказал глава МИД России.По мнению Лаврова, западные политики своими действиями добились многих негативных последствий. В их числе - "всплеск терроризма и экстремизма, изломанные человеческие судьбы, разрушенные семьи, многомиллионные потоки беженцев".При этом, отметил глава российской дипломатии, мир меняется и становится многополярным, западный гегемонизм слабеет. Россия в этих условиях отнюдь не изолирована, хотя это и предрекали ей, обратил внимание участников мероприятия глава МИД РФ."Мы взаимодействуем со странами мирового большинства, которые составляют 85% населения земли. Все эти люди – в этих странах, в подавляющем большинстве, видят в России доброго друга и надёжного партнёра, который не раз доказывал свою надёжность и который много делает для выстраивания межгосударственного общения на общепризнанных нормах международного права, - сказал Лавров. – Центральной из этих норм является принцип Устава ООН о суверенном равенстве всех государств – больших и малых".

https://ukraina.ru/20231103/1050743970.html

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новости, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, сергей лавров, ближний восток, палестино-израильский конфликт, сектор газа, война, запад, геополитика, сирия, ливия, ирак, украина