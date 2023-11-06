В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков - 06.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231106/1050794028.html
В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков
В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков - 06.11.2023 Украина.ру
В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков
Песков прокомментировал публикации о том, что Путин принял решение идти на выборы, сообщает Телеграм-канал РИА Kremlinpool
2023-11-06T13:20
2023-11-06T13:20
новости
выборы
президентские выборы
владимир путин
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101778/44/1017784410_0:323:2908:1959_1920x0_80_0_0_c4c95f6f8e3c9b2d2ecf419a4079a64a.jpg
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о начале президентской предвыборной кампании.Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники, сообщало, что Путин принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году.
https://ukraina.ru/20231103/1050759580.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101778/44/1017784410_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f7151bb7153a4c00473584234256f73c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, выборы, президентские выборы, владимир путин, дмитрий песков, россия
Новости, выборы, президентские выборы, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия

В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков

13:20 06.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном
Президент РФ В. Путин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Песков прокомментировал публикации о том, что Путин принял решение идти на выборы, сообщает Телеграм-канал РИА Kremlinpool
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о начале президентской предвыборной кампании.

"Путин пока не делал никаких заявлений о выдвижении на новый президентский срок, кампания официально ещё не объявлялась", – сказал Песков.

Ранее агентство Рейтер, ссылаясь на свои источники, сообщало, что Путин принял решение участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Празднование вхождения ДНР и ЛНР в состав России - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 19:31
Путин: новые регионы РФ следует интегрировать плавно и естественноУкрупнение России за счёт новых регионов стало возможным в результате ошибок, допущенных как Западом, так и Украиной. Об этом шла речь 3 ноября на форуме "Сообщество" с участием президента России Владимира Путина
 
Новостивыборыпрезидентские выборыВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала