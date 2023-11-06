В России президентская предвыборная кампания не объявлена – Песков

Путин: новые регионы РФ следует интегрировать плавно и естественно Укрупнение России за счёт новых регионов стало возможным в результате ошибок, допущенных как Западом, так и Украиной. Об этом шла речь 3 ноября на форуме "Сообщество" с участием президента России Владимира Путина