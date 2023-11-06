Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат - 06.11.2023 Украина.ру
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Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат
Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат - 06.11.2023 Украина.ру
Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат
Владимир Зеленский поручил офису президента Украины начать подготовку к президентским выборам. Об этом 6 ноября в телеэфире заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.*
2023-11-06T10:26
2023-11-06T10:26
новости
новости украины
гончаренко
президентские выборы
владимир зеленский
офис президента
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Ранее нардеп называл дату планируемого голосования на президентских выборах – "31 марта 2024 года". По словам нардепа, принятое решение согласовано с западными партнёрами нынешнего руководства Украины.После госпереворота 2914 года новые власти Украины и их западные партнёры не признали референдумы в Крыму и на Донбассе, ссылаясь на присутствие военных и ситуацию вооружённого противостояния. В 2023 году Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должен оплатить Запад.Алексей Гончаренко приобрёл скандальную известность в 2014 году, открыто приветствовав массовое убийство сограждан 2 мая 2014 года в Одессе ("Одесская Хатынь"). В дальнейшем он активно комментировал разные события в русофобском ключе и договорился до включения российскими госорганами в перечень экстремистов и террористов. Гончаренко активно участвует в гонениях на Православную церковь, лоббирует интересы прозападной политэмиграции из постсоветских республик.* внесён в российский список экстремистов и террористов
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452
60
Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, новости украины, гончаренко, президентские выборы, владимир зеленский, офис президента
Новости, Новости Украины, Гончаренко, президентские выборы, Владимир Зеленский, Офис президента

Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат

10:26 06.11.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПечать избирательных бюллетеней для выборов президента Украины
Печать избирательных бюллетеней для выборов президента Украины - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Владимир Зеленский поручил офису президента Украины начать подготовку к президентским выборам. Об этом 6 ноября в телеэфире заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.*
Ранее нардеп называл дату планируемого голосования на президентских выборах – "31 марта 2024 года". По словам нардепа, принятое решение согласовано с западными партнёрами нынешнего руководства Украины.
После госпереворота 2914 года новые власти Украины и их западные партнёры не признали референдумы в Крыму и на Донбассе, ссылаясь на присутствие военных и ситуацию вооружённого противостояния. В 2023 году Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должен оплатить Запад.
Алексей Гончаренко приобрёл скандальную известность в 2014 году, открыто приветствовав массовое убийство сограждан 2 мая 2014 года в Одессе ("Одесская Хатынь"). В дальнейшем он активно комментировал разные события в русофобском ключе и договорился до включения российскими госорганами в перечень экстремистов и террористов. Гончаренко активно участвует в гонениях на Православную церковь, лоббирует интересы прозападной политэмиграции из постсоветских республик.
- РИА Новости, 1920, 06.11.2023
09:59
Зеленский и выборы, железная дорога Крым-Ростов-на-Дону, Главное на Украине на утро 6 ноябряНа Украине заявили о том, что Офис президента готовится к выборам в марте. Началось строительство новой ветки железной дороги из Крыма в Ростов-на-Дону по сухопутному коридору
* внесён в российский список экстремистов и террористов
 
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10:58Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины
10:26Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат
10:02Офис Зеленского уже всё решил за Италию
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