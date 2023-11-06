https://ukraina.ru/20231106/1050792342.html

Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат

Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат - 06.11.2023 Украина.ру

Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат

Владимир Зеленский поручил офису президента Украины начать подготовку к президентским выборам. Об этом 6 ноября в телеэфире заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.*

2023-11-06T10:26

2023-11-06T10:26

2023-11-06T10:26

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президентские выборы

владимир зеленский

офис президента

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Ранее нардеп называл дату планируемого голосования на президентских выборах – "31 марта 2024 года". По словам нардепа, принятое решение согласовано с западными партнёрами нынешнего руководства Украины.После госпереворота 2914 года новые власти Украины и их западные партнёры не признали референдумы в Крыму и на Донбассе, ссылаясь на присутствие военных и ситуацию вооружённого противостояния. В 2023 году Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должен оплатить Запад.Алексей Гончаренко приобрёл скандальную известность в 2014 году, открыто приветствовав массовое убийство сограждан 2 мая 2014 года в Одессе ("Одесская Хатынь"). В дальнейшем он активно комментировал разные события в русофобском ключе и договорился до включения российскими госорганами в перечень экстремистов и террористов. Гончаренко активно участвует в гонениях на Православную церковь, лоббирует интересы прозападной политэмиграции из постсоветских республик.* внесён в российский список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231106/1050791550.html

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