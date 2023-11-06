Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПечать избирательных бюллетеней для выборов президента Украины
Владимир Зеленский поручил офису президента Украины начать подготовку к президентским выборам. Об этом 6 ноября в телеэфире заявил украинский парламентарий Алексей Гончаренко.*
Ранее нардеп называл дату планируемого голосования на президентских выборах – "31 марта 2024 года". По словам нардепа, принятое решение согласовано с западными партнёрами нынешнего руководства Украины.
После госпереворота 2914 года новые власти Украины и их западные партнёры не признали референдумы в Крыму и на Донбассе, ссылаясь на присутствие военных и ситуацию вооружённого противостояния. В 2023 году Владимир Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине должен оплатить Запад.
Алексей Гончаренко приобрёл скандальную известность в 2014 году, открыто приветствовав массовое убийство сограждан 2 мая 2014 года в Одессе ("Одесская Хатынь"). В дальнейшем он активно комментировал разные события в русофобском ключе и договорился до включения российскими госорганами в перечень экстремистов и террористов. Гончаренко активно участвует в гонениях на Православную церковь, лоббирует интересы прозападной политэмиграции из постсоветских республик.
* внесён в российский список экстремистов и террористов