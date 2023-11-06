Зеленский и выборы, железная дорога Крым-Ростов-на-Дону, Главное на Украине на утро 6 ноября - 06.11.2023 Украина.ру
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Зеленский и выборы, железная дорога Крым-Ростов-на-Дону, Главное на Украине на утро 6 ноября
Зеленский и выборы, железная дорога Крым-Ростов-на-Дону, Главное на Украине на утро 6 ноября - 06.11.2023 Украина.ру
Зеленский и выборы, железная дорога Крым-Ростов-на-Дону, Главное на Украине на утро 6 ноября
На Украине заявили о том, что Офис президента готовится к выборам в марте. Началось строительство новой ветки железной дороги из Крыма в Ростов-на-Дону по сухопутному коридору
2023-11-06T09:59
2023-11-06T10:00
хроники
эксклюзив
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О готовящихся президентских выборах сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко."По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируется провести 31 марта 2024 года", — заявил нардеп в эфире телеканала "Эспрессо".Гончаренко указал, что решение о проведении выборов в условиях военного положения не является требованием Запада и принято исходя из политических задач, которые поставил перед собой Офис президента Украины.За два дня до этого — в пятницу, 3 ноября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ОП нет дискуссий относительно проведения президентских выборов."Эти дискуссии продолжаются на разных уровнях. В частности, на уровне политических партий, парламента. Это нормальные дискуссии. Это не значит, что завтра выборы точно будут или их точно не будет. Надо, чтобы общество умело об этом говорить", – отметил Подоляк.По его словам, в Офисе Президента Украины не обсуждается вопрос выборов. Кроме того, в обществе нет консенсуса о возможности проведения президентских выборов."Сегодня этого консенсуса нет. Общество откровенно говорит, что пока не видит возможности провести эти выборы так, чтобы они были абсолютно объективными с точки зрения "эти баллотируются, проводят агитацию, имеют возможность быть избранными или избирать" и так далее", – рассказал Подоляк.Советник главы ОПУ подчеркнул, что этот вопрос нуждается в общественном обсуждении "с помощью различных технологических действий". В частности, масштабных социологических опросов.До этого — в конце августа - сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения нельзя. При этом сам Зеленский отмечал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть."Я не могу потерять только твёрдость своей страны. Потому я не дам просто так ломать государство. И тревожить наше население. Поэтому я в этой теме поставил точку", - заявлял Зеленский.Однако, если информация Гончаренко верна, Зеленский и его окружение изменили взгляд на проведение президентских выборов. При этом ряд источников уверен, что своим заявлением Гончаренко пытается поставить Зеленского "на растяжку"."Заявление Гончаренко о том, что Зеленский дал команду проводить выборы президента 31 марта - не инсайд, а растяжка для президента. Дело в том, что игра идёт следующая: Запад давит на Зе, требуя выборы, а тот делает вид, что готовится к ним, запуская через ЛОМов полит дебаты и разные слухи. Мы об этом писали много. В реальности Зе уже нельзя идти ни на какие выборы. Поэтому вся эта активность — имитация. Теперь Гончаренко заявляет конкретную дату, и Офису надо либо подтвердить её публично (но этого делать нельзя), либо опровергнуть, что очень расстроит США. Красивая растяжка для Банковой. Поэтому скорее всего будут молчать и отшучиваться", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил тем временем о росте популярности пятого президента Петра Порошенко у военных."Наш источник сообщает, что рейтинг Порошенко среди военных почти такой же как у Зеленского. Как говорится ждём дискредитации "Пороха" от офисных вояк, которые болезненно к этому относятся", - отмечалось в сообщении.Официальных комментариев по поводу заявления Гончаренко украинская власть пока не предоставила.Дорога Крым-Ростов-на-ДонуНачалось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, рассказал журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", — отметил Балицкий.По словам Балицкого, строительство дороги обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов ВСУ. Последние наносят удары по железной дороге, которая идет вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона."Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", — подытожил Балицкий.Ранее губернатор Запорожской области рассказывал, власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала.Днём ранее стало известно о другом масштабном инфраструктурном проекте: премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство и реконструкцию федеральной трассы Новороссийск — Керчь."В 2023 году на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск — Керчь будет выделено 611,1 млн руб.", - сообщила пресс-служба правительства России.Средства предлагалось выделить из правительственного резервного фонда. Более половины суммы 321,1 млн руб. - планируется направить реконструкцию участка длиной 27 км в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань.Остальные деньги направят на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го км трассы для предотвращения пробок и снижения количества аварий на этом участке.
https://ukraina.ru/20231105/1050787904.html
https://ukraina.ru/20231105/1050783335.html
https://ukraina.ru/20231105/1050780456.html
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Егор Леев
Егор Леев
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96
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Зеленский и выборы, железная дорога Крым-Ростов-на-Дону, Главное на Украине на утро 6 ноября

09:59 06.11.2023 (обновлено: 10:00 06.11.2023)
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© AP / Fermin Rodriguez
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
На Украине заявили о том, что Офис президента готовится к выборам в марте. Началось строительство новой ветки железной дороги из Крыма в Ростов-на-Дону по сухопутному коридору
О готовящихся президентских выборах сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
"По моей информации, Владимир Зеленский принял решение провести президентские выборы в следующем году. Он дал поручение Офису президента готовиться к выборам, которые планируется провести 31 марта 2024 года", — заявил нардеп в эфире телеканала "Эспрессо".
Гончаренко указал, что решение о проведении выборов в условиях военного положения не является требованием Запада и принято исходя из политических задач, которые поставил перед собой Офис президента Украины.
За два дня до этого — в пятницу, 3 ноября, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в ОП нет дискуссий относительно проведения президентских выборов.
"Эти дискуссии продолжаются на разных уровнях. В частности, на уровне политических партий, парламента. Это нормальные дискуссии. Это не значит, что завтра выборы точно будут или их точно не будет. Надо, чтобы общество умело об этом говорить", – отметил Подоляк.
экс-командующий ССО Виктор Хоренко - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Вчера, 18:00
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По его словам, в Офисе Президента Украины не обсуждается вопрос выборов. Кроме того, в обществе нет консенсуса о возможности проведения президентских выборов.
"Сегодня этого консенсуса нет. Общество откровенно говорит, что пока не видит возможности провести эти выборы так, чтобы они были абсолютно объективными с точки зрения "эти баллотируются, проводят агитацию, имеют возможность быть избранными или избирать" и так далее", – рассказал Подоляк.
Советник главы ОПУ подчеркнул, что этот вопрос нуждается в общественном обсуждении "с помощью различных технологических действий". В частности, масштабных социологических опросов.
До этого — в конце августа - сам президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что по закону выборы в условиях военного положения нельзя. При этом сам Зеленский отмечал, что готов к изменению законодательства, но не хотел, чтобы партнёры Украины или представители разных партий упрекали, что он боится потерять власть.
"Я не могу потерять только твёрдость своей страны. Потому я не дам просто так ломать государство. И тревожить наше население. Поэтому я в этой теме поставил точку", - заявлял Зеленский.
Однако, если информация Гончаренко верна, Зеленский и его окружение изменили взгляд на проведение президентских выборов. При этом ряд источников уверен, что своим заявлением Гончаренко пытается поставить Зеленского "на растяжку".
"Заявление Гончаренко о том, что Зеленский дал команду проводить выборы президента 31 марта - не инсайд, а растяжка для президента. Дело в том, что игра идёт следующая: Запад давит на Зе, требуя выборы, а тот делает вид, что готовится к ним, запуская через ЛОМов полит дебаты и разные слухи. Мы об этом писали много. В реальности Зе уже нельзя идти ни на какие выборы. Поэтому вся эта активность — имитация. Теперь Гончаренко заявляет конкретную дату, и Офису надо либо подтвердить её публично (но этого делать нельзя), либо опровергнуть, что очень расстроит США. Красивая растяжка для Банковой. Поэтому скорее всего будут молчать и отшучиваться", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Легитимный" - сообщил тем временем о росте популярности пятого президента Петра Порошенко у военных.
"Наш источник сообщает, что рейтинг Порошенко среди военных почти такой же как у Зеленского. Как говорится ждём дискредитации "Пороха" от офисных вояк, которые болезненно к этому относятся", - отмечалось в сообщении.
Официальных комментариев по поводу заявления Гончаренко украинская власть пока не предоставила.
M1150 Assault Breacher - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Вчера, 13:27
Чудо-танк, угроза визиту в Израиль, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 5 ноябряСША тайно передали Украине "самый мощный танк" для разминирования. Визит президента Украины Владимира Зеленского оказался под угрозой из-за утечки в СМИ. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России
Дорога Крым-Ростов-на-Дону
Началось строительство железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым и пройдет в том числе по территории Запорожской области, рассказал журналистам губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Второй проект, строительство которого уже начато со стороны Донецка, это железная дорога, которая будет проходить от Акимовки до Ростова через Бердянск и Мариуполь. Этот проект уже начат. Акимовка ниже Мелитополя, юго-западнее находится, как раз железнодорожный узел, с которого пойдет строительство", — отметил Балицкий.
По словам Балицкого, строительство дороги обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов ВСУ. Последние наносят удары по железной дороге, которая идет вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.
Кроме того, подчеркнул Балицкий, существующая железная дорога не только небезопасна, но и устарела. Строительство же новой существенно отразится и на развитии экономики региона.
"Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И, самое главное, решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоз железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко, но еще и сегодня мост является объектом повышенной опасности", — подытожил Балицкий.
Ранее губернатор Запорожской области рассказывал, власти намерены реализовать глобальные инфраструктурные проекты, которые обеспечат Запорожскую область и соседние регионы постоянным притоком человеческого и финансового капитала.
шеврон (нашивка) 128 ОГШБр - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Вчера, 09:57
Удар по Керчи, ликвидация командования 128 ОГШБр. Главное на Украине на утро 5 ноябряУкраинские военные нанесли удар по Керчи, большинство ракет удалось перехватить. В результате удара по построению военнослужащих 128 огшбр удалось уничтожить значительную часть руководства бригады
Днём ранее стало известно о другом масштабном инфраструктурном проекте: премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении средств на строительство и реконструкцию федеральной трассы Новороссийск — Керчь.
"В 2023 году на обеспечение ускоренного финансирования строительства и реконструкции федеральной автотрассы А-290 Новороссийск — Керчь будет выделено 611,1 млн руб.", - сообщила пресс-служба правительства России.
Средства предлагалось выделить из правительственного резервного фонда. Более половины суммы 321,1 млн руб. - планируется направить реконструкцию участка длиной 27 км в Краснодарском крае. Это позволит увеличить транспортную доступность морского порта Тамань.
Остальные деньги направят на строительство транспортной развязки с железной дорогой в районе 16-го км трассы для предотвращения пробок и снижения количества аварий на этом участке.
 
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