https://ukraina.ru/20231105/1050787904.html

Неприемлемые "азовцы"*, месть главному спецназовцу. Итоги 5 ноября на Украине

Неприемлемые "азовцы"*, месть главному спецназовцу. Итоги 5 ноября на Украине - 05.11.2023 Украина.ру

Неприемлемые "азовцы"*, месть главному спецназовцу. Итоги 5 ноября на Украине

Бывший народный депутат Украины Ирина Фарион раскритиковала боевиков "Азова"*. Американские военные обеспокоились резкой сменой командующего Сил специальных операций ВСУ

2023-11-05T18:00

2023-11-05T18:00

2023-11-05T18:00

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/05/1050787779_0:0:1345:756_1920x0_80_0_0_3782323a4f91490fdd97af778c67d10b.jpg.webp

По словам Фарион, "азовцы"* нарушают украинские законы."Я категорически этого (общения на русском языке — Ред.) не принимаю. У меня такой вопрос: что вам, парни, мешает, если мы такие мощные, такие умные выполнять 29-ю статью закона "О Вооружённых силах Украины". Вы, парни, знаете, что такое дисциплина в армии? Если в армии нет дисциплины, то нет армии — это сброд тогда", - заявила Фарион журналистке.На возражения последней, что нельзя же "азовцев"* назвать "кацапами" (унизительное прозвище русских на Украине — Ред.), Фарион подчеркнула: назвать боевиков бригады украинцами она не может."Подождите, я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке. Пускай себя назовут русскими. Что им мешает? Почему они такие обалдевшие? Почему сошлось именно на украинском языке? Они такие патриоты! Покажи свой патриотизм. Выучили язык Тараса Григорьевича Шевченко, который всю свою жизнь практически прожил за границами Украины, но создал из всего украинского языка памятник нашей жизни! Что это за дурь: воевать в украинской армии и говорить на русском языке", - заявила Фарион.При этом она умолчала о том, что свой дневник Шевченко вёл на русском языке.Фарион привела пример с УПА*."Представьте себе ситуацию: Украинская повстанческая армия*. Поляки захватили Галичину в XIV столетии. Повстанческая армия* — 1942 год. Парни между собой разговаривают по-польски и говорят, какие они патриоты. Что это за абсолютная дурь?!" - подчеркнула Фарион.Она призвала боевиков "Азова"* выполнять законы Украины и учить украинский язык."Прекратите придумывать для себя отмазки, почему вы это не делаете. Есть Конституция Украины. Статья 10: "Украинский язык — государственный". Далее, есть Устав Вооружённых сил, есть закон "О государственном языке". Очень несовершенный. Статья 13. Всё. Один единственный посыл для них всех: выполняйте, парни, закон. И тогда будет победа. Иначе будут Арестовичи** (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов — Ред.), иначе будут Бойки, иначе будут таксисты, которых мы видели, и иначе в Viber-е будут вопросы: "На каком языке вы общаетесь?". Не понимаю я другого языка на Украине кроме украинского", - подчеркнула Фарион.Она заявила, что когда она посещает другие страны, она "снимает шляпу и учит язык"."Ведь я уважаю другую нацию, которая уважает себя. Получается, украинцы себя не уважают. Они даже неспособны изучить свой язык", - указала Фарион.Случай с таксистом, о котором она упомянула, произошёл в Киеве. В ответ на провокацию пассажирок, раскритиковавших таксиста за русский язык, водитель авто высадил их."Для таких срочно создать бы штрафбатальон, чтобы этот штрафбатальон сразу бы отправить на нулевую позицию, чтобы они окопы для наших святых солдат рыли, чтобы они были тем заслоном для наших героев. Потому что такие люди заслуживают только одного: полной и абсолютной утилизации", - заявила тогда Фарион.Националистка также призвала бойкотировать сервис Bolt, несмотря на то, что последний отключил водителя."Как его — такое создание — в такой одежде (спортивной — Ред.) можно было взять на работу?" - отметила Фариона.Она призвала общество быть жёстче."Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион прокомментировала языковой скандал с киевским таксистом, предложив создать штраф-батальон для русскоязычных. Таксиста она предложила посадить на 3-7 лет, а русскоязычное население, по ее мнению, подлежит утилизации. Что тут ещё скажешь? Именно из-за таких людей, и началась гражданская война на Украине. И даже одурманенные русские, которых убедили что они украинцы, после таких речей, начинают задумываться и неплохо так бомбить. Так что, пани Ирина, больше ваших инициатив, благодаря им украинской государственности быстрее придёт конец... Подумалось, а может она и не прекращала сотрудничество с КГБ?? Ведь так эффективно дискредитировать украинскую идею, надо ещё постараться. Но это, конечно, шутка, она реально на всю голову больная и вполне искренне повернулась на животной русофобии", - прокомментировал высказывания Фарион бывший замглавы администрации Бердянска Алексей Васильев.В то же время, в самом украинском обществе было много тех, кто поддержал водителя, а бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович** (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) попросил у своих подписчиков контакты водителя, которого уволили "по факту нападения мовного "Талибана"*. Арестович** (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) пообещал выплатить мужчине компенсацию на время поиска новой работы.Примечательно, что в Вооружённых силах Украины служит значительное количество русскоязычных. При этом граждан Украины мобилизуют на службу независимо от того, на каком языке они говорят. А первыми подразделениями сил территориальной обороны, принявшими участие в боевых действиях в других регионах ещё до соответствующего законопроекта, были подразделения из русскоязычных регионов Украины.Месть командующему ССОАмериканских военных встревожила резкая отставка командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко, сообщило издание The New York Times."По словам американских военных, офицеры армии США, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке. Согласно Конституции Украины, президент имеет право назначать и увольнять главу спецназа, хотя он напрямую подчиняется главкому ВСУ. Похоже, что увольнение Хоренко подорвало авторитет генерала Залужного", – отмечалось в публикации The New York Times.Кроме того, по информации издания, в Верховной Раде данное решение президента Украины Владимира Зеленского сочли ошибкой."Слухи о напряжённости между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия", – писало издание.Двумя днями ранее, 3 ноября, Зеленский внезапно снял Хоренко с занимаемой должности. На его место был назначен Сергей Лупанчук."Генерал Виктор Хоренко, который командовал ССО, продолжит выполнять специальные задачи в составе ГУР МО Украины", - заявил Зеленский в вечернем обращении.Сам Хоренко спустя час после выступления Зеленского заявил: ни его, ни главкома ВСУ Валерия Залужного о таких кадровых перестановках никто не предупреждал."Причины лично не знаю. Скажу так, узнал об этом из средств массовой информации. Общался с главнокомандующим [ВСУ Валерием Залужным], который также объяснить мне этого не смог. Главком должен был делать соответствующее представление, но он мне ответил, что такого не делал. Не понимаю, что произошло", - отметил он в комментарии "Украинской правде".Позже министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что именно он и стал инициатором смены командующего ССО. Он отметил, что Хоренко нужен "на определённом направлении" и продолжит службу в Минобороны Украины.На Украине случай с Хоренко расценили как свидетельство борьбы политического руководства страны с военным командованием, которое в ряде случаев выступало против политически мотивированных решений, касающихся ведения боевых действий. Последние были чреваты большими потерями личного состава.* - "Азов"*, УПА* "Талибан"* - запрещённые в РФ организации

https://ukraina.ru/20231105/1050783335.html

https://ukraina.ru/20231105/1050780456.html

https://ukraina.ru/20231103/1050758253.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив