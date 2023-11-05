https://ukraina.ru/20231105/1050784271.html

Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе

Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе - 05.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе

Запад предоставил Киеву большой запас понтонного парка. Но мере его уничтожения у противника будет все меньше возможностей наводить мосты и снабжать группировку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-05T14:07

2023-11-05T14:07

2023-11-05T14:07

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всу

логистика

купянск

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Пример Купянска показал, что ВС РФ регулярно уничтожают понтоны через Оскол. Потому при грамотном руководстве российская армия постепенно ликвидирует и плацдармы через Днепр, рассказал эксперт.Более того, ВСУ предприняли попытку навести понтонный мост через Днепр. Мы ее пресекли и будем пресекать дальше, противник не сможет поддерживать группировку на левобережье, добавил он. Если российские силы смогут эффективно уничтожать мосты на Осколе, мы также сможем уничтожать мосты и на Днепре. Понтонный парк противника - не бесконечный. По мере его выбивания возможностей ВСУ наводить мосты будет все меньше, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231104/1050775965.html

купянск

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новости, херсон, днепр, херсонская область, река, мост, вс рф, всу, логистика, купянск, купянское направление, сво