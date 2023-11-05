Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе
Запад предоставил Киеву большой запас понтонного парка. Но мере его уничтожения у противника будет все меньше возможностей наводить мосты и снабжать группировку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Пример Купянска показал, что ВС РФ регулярно уничтожают понтоны через Оскол. Потому при грамотном руководстве российская армия постепенно ликвидирует и плацдармы через Днепр, рассказал эксперт.
Более того, ВСУ предприняли попытку навести понтонный мост через Днепр. Мы ее пресекли и будем пресекать дальше, противник не сможет поддерживать группировку на левобережье, добавил он.
"Понтонные переправы можно быстро восстановить. Запад предоставил Украине большой запас понтонного парка. Плюс, Оскол – это не Днепр. Тем не менее, эти наши действия все равно задерживают подпитку противника на восточном берегу", - отметил Евсеев.
Если российские силы смогут эффективно уничтожать мосты на Осколе, мы также сможем уничтожать мосты и на Днепре. Понтонный парк противника - не бесконечный. По мере его выбивания возможностей ВСУ наводить мосты будет все меньше, резюмировал собеседник Украина.ру.
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Вчера, 16:07Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - ЕраносянЭксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного