Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе - 05.11.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе
Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе - 05.11.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе
Запад предоставил Киеву большой запас понтонного парка. Но мере его уничтожения у противника будет все меньше возможностей наводить мосты и снабжать группировку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-05T14:07
2023-11-05T14:07
новости
херсон
днепр
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река
мост
вс рф
всу
логистика
купянск
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Пример Купянска показал, что ВС РФ регулярно уничтожают понтоны через Оскол. Потому при грамотном руководстве российская армия постепенно ликвидирует и плацдармы через Днепр, рассказал эксперт.Более того, ВСУ предприняли попытку навести понтонный мост через Днепр. Мы ее пресекли и будем пресекать дальше, противник не сможет поддерживать группировку на левобережье, добавил он. Если российские силы смогут эффективно уничтожать мосты на Осколе, мы также сможем уничтожать мосты и на Днепре. Понтонный парк противника - не бесконечный. По мере его выбивания возможностей ВСУ наводить мосты будет все меньше, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231104/1050775965.html
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новости, херсон, днепр, херсонская область, река, мост, вс рф, всу, логистика, купянск, купянское направление, сво
Новости, Херсон, Днепр, Херсонская область, река, мост, ВС РФ, ВСУ, логистика, Купянск, Купянское направление, СВО

Военный эксперт о том, когда Россия окончательно размолотит все понтоны и логистику ВСУ на Осколе

14:07 05.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Запад предоставил Киеву большой запас понтонного парка. Но мере его уничтожения у противника будет все меньше возможностей наводить мосты и снабжать группировку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Пример Купянска показал, что ВС РФ регулярно уничтожают понтоны через Оскол. Потому при грамотном руководстве российская армия постепенно ликвидирует и плацдармы через Днепр, рассказал эксперт.
Более того, ВСУ предприняли попытку навести понтонный мост через Днепр. Мы ее пресекли и будем пресекать дальше, противник не сможет поддерживать группировку на левобережье, добавил он.
"Понтонные переправы можно быстро восстановить. Запад предоставил Украине большой запас понтонного парка. Плюс, Оскол – это не Днепр. Тем не менее, эти наши действия все равно задерживают подпитку противника на восточном берегу", - отметил Евсеев.
Если российские силы смогут эффективно уничтожать мосты на Осколе, мы также сможем уничтожать мосты и на Днепре. Понтонный парк противника - не бесконечный. По мере его выбивания возможностей ВСУ наводить мосты будет все меньше, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - Ераносян - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Вчера, 16:07
Как Россия вытягивает ВСУ из бетона в Авдеевке и на кого заменят Зеленского - ЕраносянЭксперт Бюро военно-политического анализа, доцент департамента социологии финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян в эфире Украина.ру подробно рассказал о том, способны ли ВСУ удерживать Авдеевку и о том, пересмотрят ли США помощь Киеву из-за слов Залужного
 
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