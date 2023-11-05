"Показали хоть какой-то успех": военный эксперт сообщил, какие задачи смогли выполнить ВСУ под Херсоном - 05.11.2023 Украина.ру
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"Показали хоть какой-то успех": военный эксперт сообщил, какие задачи смогли выполнить ВСУ под Херсоном
"Показали хоть какой-то успех": военный эксперт сообщил, какие задачи смогли выполнить ВСУ под Херсоном - 05.11.2023 Украина.ру
"Показали хоть какой-то успех": военный эксперт сообщил, какие задачи смогли выполнить ВСУ под Херсоном
Украинская армия под Херсоном всё же смогла выполнить две задачи. Она смогла оттянуть на данное направление часть резервов ВС РФ, а также предпринять попытку навести понтонный мост через Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2023-11-05T12:56
2023-11-05T13:17
новости
херсонская область
херсонское направление
днепр
всу
река
резервы
морпехи
логистика
командование
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Нужно признать, что украинская армия под Херсоном смогла выполнить две задачи. Киевский режим показал, что у него есть хоть какой-то успех и оттянул часть резервов ВС РФ. У ВСУ там действует бригада морской пехоты, но и ВС РФ были вынуждены перебросить на Днепр боеспособные подразделения, рассказал эксперт.Более того, ВСУ предприняли попытку навести понтонный мост через Днепр. ВС РФ ее успешно пресекли и продолжать это делать, чтобы противник не смог поддерживать группировку, добавил он.Все, кто следил за обстановкой на Херсонском направлении, помнят, что там было множество проблем с командованием различного уровня. Надеюсь, что с учетом опыта и личных качеств нового командующего группировки "Днепр" ВС РФ генерал-полковника Михаил Теплинского мы исправим ситуацию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, херсонская область, херсонское направление, днепр, всу, река, резервы, морпехи, логистика, командование, вс рф, россия
Новости, Херсонская область, Херсонское направление, Днепр, ВСУ, река, резервы, морпехи, логистика, командование, ВС РФ, Россия

"Показали хоть какой-то успех": военный эксперт сообщил, какие задачи смогли выполнить ВСУ под Херсоном

12:56 05.11.2023 (обновлено: 13:17 05.11.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defenceтренировка украинских спецназовцев в Великобритании
тренировка украинских спецназовцев в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / LPhot Mark Johnson, Ministry of Defence
Читать в
Украинская армия под Херсоном всё же смогла выполнить две задачи. Она смогла оттянуть на данное направление часть резервов ВС РФ, а также предпринять попытку навести понтонный мост через Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Нужно признать, что украинская армия под Херсоном смогла выполнить две задачи. Киевский режим показал, что у него есть хоть какой-то успех и оттянул часть резервов ВС РФ. У ВСУ там действует бригада морской пехоты, но и ВС РФ были вынуждены перебросить на Днепр боеспособные подразделения, рассказал эксперт.
Более того, ВСУ предприняли попытку навести понтонный мост через Днепр. ВС РФ ее успешно пресекли и продолжать это делать, чтобы противник не смог поддерживать группировку, добавил он.
"Пример Купянска показал, что мы регулярно уничтожаем там понтоны через Оскол. Так что при профессиональном руководстве мы постепенно ликвидируем все эти плацдармы", - отметил Евсеев.
Все, кто следил за обстановкой на Херсонском направлении, помнят, что там было множество проблем с командованием различного уровня. Надеюсь, что с учетом опыта и личных качеств нового командующего группировки "Днепр" ВС РФ генерал-полковника Михаил Теплинского мы исправим ситуацию, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
ВМС ЗС Украины спецназ десант - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
06:15
Владимир Евсеев рассказал о продвижении ВСУ в селе Крынки и сложной ситуации с плацдармами на ДнепреОбстановка на Херсонском направлении остается сложной, наличие вражеских плацдармов на левом берегу вызывает серьезное беспокойство. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиХерсонская областьХерсонское направлениеДнепрВСУрекарезервыморпехилогистикакомандованиеВС РФРоссия
 
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