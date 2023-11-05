https://ukraina.ru/20231105/1050782797.html

"Показали хоть какой-то успех": военный эксперт сообщил, какие задачи смогли выполнить ВСУ под Херсоном

"Показали хоть какой-то успех": военный эксперт сообщил, какие задачи смогли выполнить ВСУ под Херсоном - 05.11.2023 Украина.ру

"Показали хоть какой-то успех": военный эксперт сообщил, какие задачи смогли выполнить ВСУ под Херсоном

Украинская армия под Херсоном всё же смогла выполнить две задачи. Она смогла оттянуть на данное направление часть резервов ВС РФ, а также предпринять попытку навести понтонный мост через Днепр. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2023-11-05T12:56

2023-11-05T12:56

2023-11-05T13:17

новости

херсонская область

херсонское направление

днепр

всу

река

резервы

морпехи

логистика

командование

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Нужно признать, что украинская армия под Херсоном смогла выполнить две задачи. Киевский режим показал, что у него есть хоть какой-то успех и оттянул часть резервов ВС РФ. У ВСУ там действует бригада морской пехоты, но и ВС РФ были вынуждены перебросить на Днепр боеспособные подразделения, рассказал эксперт.Более того, ВСУ предприняли попытку навести понтонный мост через Днепр. ВС РФ ее успешно пресекли и продолжать это делать, чтобы противник не смог поддерживать группировку, добавил он.Все, кто следил за обстановкой на Херсонском направлении, помнят, что там было множество проблем с командованием различного уровня. Надеюсь, что с учетом опыта и личных качеств нового командующего группировки "Днепр" ВС РФ генерал-полковника Михаил Теплинского мы исправим ситуацию, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231105/1050779214.html

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новости, херсонская область, херсонское направление, днепр, всу, река, резервы, морпехи, логистика, командование, вс рф, россия