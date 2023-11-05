https://ukraina.ru/20231105/1050781130.html

Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2

Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2 - 05.11.2023 Украина.ру

Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2

Российские военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой. Об этом 5 ноября сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в группировке

2023-11-05T10:44

2023-11-05T10:44

2023-11-05T10:44

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Военнослужащие поразили цель барражирующий боеприпасов „Ланцет“ после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя.Издание опубликовало видео, на кадрах которого видно, как в стоящий танк летит „Ланцет“."Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада - Ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону "Леопарда", чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект - Ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", - заявил собеседник агентства.По информации Минобороны РФ, за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard.

https://ukraina.ru/20231103/1050737071.html

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2023

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новости, россия, вс рф, всу, потери всу, leopard-2 (танк), авдеевка