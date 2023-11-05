Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2 - 05.11.2023 Украина.ру
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Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2
Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2 - 05.11.2023 Украина.ру
Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2
Российские военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой. Об этом 5 ноября сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в группировке
2023-11-05T10:44
2023-11-05T10:44
новости
россия
вс рф
всу
потери всу
leopard-2 (танк)
авдеевка
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Военнослужащие поразили цель барражирующий боеприпасов „Ланцет“ после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя.Издание опубликовало видео, на кадрах которого видно, как в стоящий танк летит „Ланцет“."Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада - Ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону "Леопарда", чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект - Ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", - заявил собеседник агентства.По информации Минобороны РФ, за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard.
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новости, россия, вс рф, всу, потери всу, leopard-2 (танк), авдеевка
Новости, Россия, ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, Leopard-2 (танк), Авдеевка

Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2

10:44 05.11.2023
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Commandтанкисты бундесвера на Leopard 2
танкисты бундесвера на Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
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Российские военнослужащие Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой. Об этом 5 ноября сообщили журналисты РИА Новости со ссылкой на источник в группировке
Военнослужащие поразили цель барражирующий боеприпасов „Ланцет“ после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя.
Издание опубликовало видео, на кадрах которого видно, как в стоящий танк летит „Ланцет“.
"Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада - Ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону "Леопарда", чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили "Ланцетом" окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект - Ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден", - заявил собеседник агентства.
По информации Минобороны РФ, за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard.
Leopard 2
3 ноября, 10:30
Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на УкраинеРоссийские войска достаточно "искусно" справляются с воюющими на стороне киевского режима "иностранцами", будь то приехавшие на Украину "на сафари" наёмники или западная бронетехника. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвиж Экс и говорит в эфире YouTube-канала Judging Freedom наёмник из США Мэттью Вандайк
 
НовостиРоссияВС РФВСУпотери ВСУLeopard-2 (танк)Авдеевка
 
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Заголовок открываемого материала
11:27Западу невыгодно конфисковывать российские активы - Financial Times
10:44Российские военнослужащие сорвали попытку эвакуации подбитого под Авдеевкой Leopard 2
10:39"Россия" - открыта! Присоединяйтесь обязательно, это надо увидеть!
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