https://ukraina.ru/20231105/1050772477.html

Западная Украина за минувшую неделю: переименования, арест могилы военного и ветряки-гиганты в Карпатах

Западная Украина за минувшую неделю: переименования, арест могилы военного и ветряки-гиганты в Карпатах - 05.11.2023 Украина.ру

Западная Украина за минувшую неделю: переименования, арест могилы военного и ветряки-гиганты в Карпатах

Релоцированная из Краматорска в Закарпатье ветроэнергетическая компания строит гигантские ветряки на хребтах Карпат. Судя по всему, производимую электроэнергию планируют продавать в страны Евросоюза

2023-11-05T04:03

2023-11-05T04:03

2023-11-05T04:03

западная украина за неделю

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западная украина

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переименование

львов

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Червоноград переименуют в… Червоноград?В четверг, 2 ноября, завершилось электронное голосование жителей по переименованию города Червоноград Львовской области, которое длилось с 25 октября. Участие в голосовании приняли 2823 человек из более 65-тысячного города (в общей сложности в Червоноградской общине проживает более 90 тысяч человек).Наибольшее количество голосов (1294 или 35%) набрало предложение переименовать город в… Червоноград. На втором месте оказалась инициатива вернуть ему название Кристинополь (1086 или 29,5%).Напомню, в конце июня 2023 года Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать город Червоноград, поселок городского типа Красное и еще 22 населенных пункта Львовской области, "названия которых не соответствуют нормам украинского языка или касаются российской имперской политики".Город, который ныне носит название Червоноград, был основан в 1692 году Феликсом Казимиром Потоцким, коронным гетманом Польши. Этот магнат был представителем того же рода Потоцких, чей дворец ныне является украшением Львова.Первоначально город назывался Кристинополь – в честь жены гетмана, Кристины Любомирской. В 1951 году, после "обмена территориями" между Польшей и Советским Союзом, город стал частью Львовской области и был переименован в Червоноград.В начале октября этого года во время общественного обсуждения собравшиеся выступили против смены названия Червонограда, предложив переименовать его в Червоноград. Такую инициативу поддержал и ведущий собрание первый заместитель мэра Дмитрий Балко.Впоследствии специальная рабочая группа подобрала 14 вариантов переименования Червонограда, которые и выставили на электронное голосование (от Червонограда, Кристинополя и Христинополя до Украинослава и Шептицкого).Стоит отметить, что на заседании группы присутствовал скандальный депутат Верховной Рады от "Слуги Народа" Юрий Камельчук, открыто выступающий против переименования родного города. По его словам, решения Нацкомиссии по переименованию населенных пунктов – это не обязанность, а рекомендация.По процедуре после общественного обсуждения позицию общины должны утвердить Червоноградский городской совет, Червоноградский районный совет и Львовский областной совет. После этого новое название Червонограда подадут на рассмотрение Верховной Рады.Пока официальных комментариев относительно результатов голосования жителей Червонограда нет.Интересно, что упомянутая Национальная комиссия также требовала обосновать целесообразность сохранения названий нескольких сел в Ивано-Франковской области – Красноилье, Красник, Красное, Красноставцы, Красна.То есть для "патриотических" киевских филологов, большинство из которых русскоязычные, слово "красный" означает лишь красный цвет, который они ассоциируют исключительно с Советским Союзом. При этом и в древнерусском языке, и в нормативном украинском прилагательное "красный" означает "красивый, величественный".Позже комиссия отменила свое решение по Прикарпатью, оставив "рекомендации" только для Львовщины. Однако в Ивано-Франковской области обсуждается переименование административно-территориальных единиц по собственной инициативе.В частности, мэр областного центра Руслан Марцинкив 1 ноября призвал переименовать Ивано-Франковский район в Галицкий – по случаю 1125-летия со дня основания Древнего Галича.С соответствующей инициативой обратился и Галицкий городской совет. Однако 2 ноября на сессии Ивано-Франковского райсовета за решение о переименовании района проголосовали 24 депутата из 27 необходимых. Депутаты районного совета восприняли предложение неоднозначно: считают, что это сейчас "не ко времени".Следует напомнить, что свое нынешнее название Ивано-Франковск, как и Червоноград, тоже получил во времена СССР – в 1962 году. До этого город назывался Станислав – в честь сына его основателя, галицкого старосты Анджея Потоцкого.После провозглашения независимости Украины в Ивано-Франковске существовало движение за возвращение городу исторического названия, однако со временем оно сошло на нет.В Тернополе суд наложил арест на могилу военногоВ Тернополе обостряется конфликт между семьей павшего военнослужащего, бывшего сотрудника прокуратуры Виталия Стадника, и Тернопольским городским советом. На земельный участок в рамках "Пантеона героев" Микулинецкого кладбища в Тернополе, где похоронен Стадник, наложили арест, пока продолжаются следственные действия.Соответствующее решение 2 ноября приняла судья Збаражского районного суда Галина Щербатая. Ходатайство об этом подала семья Стадников, которая не согласилась устанавливать надгробный памятник, предусмотренный проектом Пантеона. Об аресте также ходатайствовал прокурор Тарас Турчин.В Тернополе на Микулинецком кладбище было выделено 0,83 гектара земли и 14 миллионов гривен для обустройства "Пантеона героев". С начала СВО здесь похоронили более 100 военных.Архитектор Пантеона – Анастасия Джула из Тернополя. По её словам, он должен выглядеть целостно, унифицировано, а также объединить захоронения павших с 2014 года. В качестве примера выбрали польский военный мемориал "Орлят" во Львове.Однако унифицировать "Пантеон героев" не получилось, одна из семей решила поставить свой памятник погибшему сыну. Об этом ещё в августе 2023 заявили судья Мария Стадник и ее муж, который также работает в суде.На могиле их сына – Виталия Стадника, который работал в прокуратуре, а затем пошел в ряды ВСУ и погиб 1 октября 2022 года в Херсонской области – они хотели особый памятник."Мы его заказали, и он уже у нас готов. Мы хотим, чтобы это была память на все поколения, в первую очередь для нашей семьи, поскольку у нас осталось три внука. Я думаю, что наш памятник впишется в ту композицию, которую они планируют", – заявила тогда Мария Стадник.18 октября на могиле Виталия Стадника установили гранитные плиты, рассказал начальник Специализированного коммунального предприятия (СКП) городского совета "Ритуальная служба" Сергей Тлумацкий. По его словам, плиты были установлены без согласования.Мэр Тернополя Сергей Надал обратился к семье Стадников с призывом остановить обустройство гранитного надгробия. По его словам, эти плиты не только не вписывались в общую концепцию, но и мешали обустройству памятников похороненных рядом воинов.24 октября гранитные плиты с могилы военного были демонтированы. По словам Тлумацкого, он направлял семье Стадников письмо-требование, чтобы те сами демонтировали надгробную постройку, но они этого не сделали.В свою очередь отец погибшего воина Олег Стадник назвал демонтаж надругательством над могилой погибшего защитника и обратился в суд.Представительница Тернопольского городского совета в суде Ольга Мелых заявила: "Там где похоронен Виталий Стадник – это место захоронения. На место захоронения невозможно наложить арест". Однако суд решил "наложить арест на время проведения экспертных исследований на часть земельного участка, где похоронен Стадник Виталий Олегович".Судья Щербатая объяснила, что арест наложен на время проведения экспертизы только на место захоронения Виталия Стадника."На другие места захоронения, другие земельные участки арест не наложен, и там могут продолжать городской совет или коммунальное предприятие необходимые работы", – заявила она.При этом в Тернополе продолжается публичное давление на семью Стадников. Вот только отдельные заголовки из публикаций в СМИ, близких к мэру города: "Считают всех беднее себя: прокурорско-судейская семья из Тернополя решила возвеличиться надгробием", "Суд наложил арест на могилу прокурора: скандал вокруг военного пантеона в Тернополе набирает обороты".Выходцы из Донбасса застраивают Карпаты гигантскими ветрякамиКомпания "Ветропарки Украины" начала строительство трех ветроэлектростанций (ВЭС) в Закарпатье: ВЭС "Нижние Ворота", ВЭС "Нижние Ворота – 1" и ВЭС "Нижние Ворота – 2". Фото железобетонных конструкций, предназначенных для установки мачт гигантских ветряков, опубликовали местные экологи."Для строительства одной бетонной опоры под ветроустановку был снят растительный покров почти на 2 га земли. Это без учета траншей под кабели. Таких ветроустановок планируют построить более сотни на горных хребтах Боржава, Водораздельный, Руна, Лютянская Голица...", – написала в социальных сетях глава общественной организации "Экосфера" Оксана Станкевич-Волосянчук.На всех горных массивах, где идёт подготовка к возведению ветряков, Государственная экологическая инспекция в Закарпатской области зафиксировала порубку деревьев, снятие почвенного покрова и повреждения черничников.По всем этим фактам полиция осуществляет досудебное расследование в трех уголовных производствах, однако это никак не мешает строительству ветроустановок.По данным аналитической системы YouControl, компания "Ветропарки Украины" входит в "Группу братьев Мкртчан" и связана с "Группой Максима Ефимова". В упомянутой компании депутат Верховной Рады из Краматорска Максим Ефимов представлен кипрской оффшоркой HC Windparks Ukraine Limited.Компания "Ветропарки Украины", как и ряд других, связанных с ветроэнергетикой юридических лиц Ефимова-Мкртчана, зарегистрирована в закарпатском городе Перечин по одному адресу. Среди перерегистрированных компаний один из их важнейших активов – ООО "Фурлендер Виндтехнолоджи", ранее производившее 14% из всех ветротурбин в Украине.Новые мощности релоцированного из Краматорска предприятия строят сейчас в Перечине. Под этот завод создали ООО "Френдли Винд Технолоджи", директором которого числится юрист из окружения местного депутата ВР Роберта Горвата.Неудивительно, что губернатор Закарпатья Виктор Микита полностью поддерживает деятельность компании "Ветропарки Украины". Чиновник заявил, что развитие генерации из возобновляемых источников сделает Закарпатье энергонезависимым и принесет общинам прибыль от продаж электроэнергии.При этом в крае нет мощных потребителей, то есть продавать её, скорее всего, планируют в соседние страны ЕС.Кроме того, по словам Микиты, весь ущерб природе будет компенсирован в рамках "предметных договоренностей между обществом и бизнесом". Вот только о подобных договоренностях никакой публичной информации нет.

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, западная украина, карпаты, переименование, львов