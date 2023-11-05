https://ukraina.ru/20231105/1050769944.html

Военный эксперт предположил, что предпримут ВСУ, когда Россия окончательно оставит их без артиллерии

Военный эксперт предположил, что предпримут ВСУ, когда Россия окончательно оставит их без артиллерии - 05.11.2023 Украина.ру

Военный эксперт предположил, что предпримут ВСУ, когда Россия окончательно оставит их без артиллерии

У ВС РФ и у ВСУ примерно одинаковое количество личного состава. Для наступления людей нужно как минимум в три раза больше. Во время сражений Второй мировой войны успех сопутствовал тем, у кого был численный перевес. А паритет или перевес по личному составу Украина обеспечить сможет. И отлов "туберкулезников" на фронт это подтверждает

2023-11-05T06:00

2023-11-05T06:00

2023-11-05T06:00

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Об этом рассказал сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев в интервью изданию Украина.руРанее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что сейчас Киеву по всей линии фронта нужно возводить оборонительные сооружения по тем же принципам, по которым их строила российская армия на Запорожском направлении.Да, эти люди не смогут наступать. Наступление требует большого умения и желания. А сидеть в обороне в некотором роде проще. Там можно просто сдерживать наступающие массы несложным оружием. Даже при недостатке артиллерии Украина найдет противотанковые дроны и автоматы против нашей пехоты, считает эксперт.По его словам, пробить линию обороны, в которой сидит полно народа, в любом случае сложно.Пока же Россия проводит подготовку к такому наступлению. Мы укрепляем тыл, реформируем мобилизационную систему, раскручиваем военную промышленность и накапливаем боевой опыт. В какой-то момент это сойдется в одну точку. И только тогда можно будет провести мобилизацию (подготовив к этому общество) и идти в наступление, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, сво, артиллерия, киев, украина, мобилизация