https://ukraina.ru/20231104/1050768452.html

В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти

В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти - 04.11.2023 Украина.ру

В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти

Глава Харьковской областной военной администрации также сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении

2023-11-04T10:52

2023-11-04T10:52

2023-11-04T10:52

новости

харьковская область

завод

взрыв

купянское направление

бои

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В городе Волчанске Харьковской области в результате взрыва повреждено здание маслоэкстракционного завода. Об этом 4 ноября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.По его информации, в ходе обстрела люди не пострадали.Синегубов сообщил о ракетных ударах по окрестностям Купянска."Без пострадавших", - отметил он.Глава Харьковской областной военной администрации также рассказал о тяжелых боях на Купянском направлении.В ночь на 4 ноября воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

https://ukraina.ru/20231103/1050731785.html

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новости, харьковская область, завод, взрыв, купянское направление, бои