В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти
© Украина.руМитинг против продажи земли
© Украина.ру
Глава Харьковской областной военной администрации также сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
В городе Волчанске Харьковской области в результате взрыва повреждено здание маслоэкстракционного завода. Об этом 4 ноября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
По его информации, в ходе обстрела люди не пострадали.
Синегубов сообщил о ракетных ударах по окрестностям Купянска.
"Без пострадавших", - отметил он.
Глава Харьковской областной военной администрации также рассказал о тяжелых боях на Купянском направлении.
В ночь на 4 ноября воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.