В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти - 04.11.2023 Украина.ру
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В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти
В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти - 04.11.2023 Украина.ру
В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти
Глава Харьковской областной военной администрации также сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
2023-11-04T10:52
2023-11-04T10:52
новости
харьковская область
завод
взрыв
купянское направление
бои
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В городе Волчанске Харьковской области в результате взрыва повреждено здание маслоэкстракционного завода. Об этом 4 ноября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.По его информации, в ходе обстрела люди не пострадали.Синегубов сообщил о ракетных ударах по окрестностям Купянска."Без пострадавших", - отметил он.Глава Харьковской областной военной администрации также рассказал о тяжелых боях на Купянском направлении.В ночь на 4 ноября воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
https://ukraina.ru/20231103/1050731785.html
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новости, харьковская область, завод, взрыв, купянское направление, бои
Новости, Харьковская область, завод, взрыв, Купянское направление, бои

В Харьковской области в результате обстрела поврежден завод - местные власти

10:52 04.11.2023
 
© Украина.руМитинг против продажи земли
Митинг против продажи земли
© Украина.ру
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Глава Харьковской областной военной администрации также сообщил о тяжелых боях на Купянском направлении
В городе Волчанске Харьковской области в результате взрыва повреждено здание маслоэкстракционного завода. Об этом 4 ноября сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале.
По его информации, в ходе обстрела люди не пострадали.
Синегубов сообщил о ракетных ударах по окрестностям Купянска.
"Без пострадавших", - отметил он.
Глава Харьковской областной военной администрации также рассказал о тяжелых боях на Купянском направлении.
В ночь на 4 ноября воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.
обломки дрона Герань-2 в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 03:01
В Одесской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях гремят взрывы – СМИВ Одесской, Винницкой, Львовской, Харьковской областях Украины, в городах Кривой Рог и Кропивницкий (бывший Кировоград) раздаются взрывы. Об этом сообщают телеграм-каналы украинских СМИ
 
НовостиХарьковская областьзаводвзрывКупянское направлениебои
 
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