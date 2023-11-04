Владимир Мамонтов о том, как Украина провоцирует Белоруссию, размещая на границе 120-тысячную группировку
© AP / LIBKOS
© AP / LIBKOS
Украинская группировка появилась на границе с Белоруссией не внезапно, а концентрировалась в течение определённого времени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
Киев сосредоточил на североукраинском направлении 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. Об этом заявил председатель белорусского Госпогранкомитета Константин Молостов.
Эта группировка появилась на границе с Белоруссией не внезапно, а концентрировалась в течение определённого времени. Она помогала готовить и производить ротацию в вооруженных силах Украины (ВСУ), добавил он.
"Во-вторых, силы Украины подошли на границы с Белоруссией с целью провокации — дестабилизировать обстановку, демонстрируя бандеровские флаги. Дескать, смотрите, белорусы, будете слишком сильно дружить и поддерживать русских — начнем войну с вами", - добавил Мамонтов.
Об обострении ситуации на границе была доложена властям, они знали о группировке украинских войск. Видимо, сейчас концентрация войск ВСУ приобретает новую окраску, даже с учетом того, что она формировалась постепенно, заключил собеседник издания.
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