Владимир Мамонтов о том, как Украина провоцирует Белоруссию, размещая на границе 120-тысячную группировку - 04.11.2023 Украина.ру
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Владимир Мамонтов о том, как Украина провоцирует Белоруссию, размещая на границе 120-тысячную группировку
Владимир Мамонтов о том, как Украина провоцирует Белоруссию, размещая на границе 120-тысячную группировку - 04.11.2023 Украина.ру
Владимир Мамонтов о том, как Украина провоцирует Белоруссию, размещая на границе 120-тысячную группировку
Украинская группировка появилась на границе с Белоруссией не внезапно, а концентрировалась в течение определённого времени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
2023-11-04T05:45
2023-11-04T05:45
новости
украина
белоруссия
граница
провокации
всу
ротации
россия
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Киев сосредоточил на североукраинском направлении 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. Об этом заявил председатель белорусского Госпогранкомитета Константин Молостов.Эта группировка появилась на границе с Белоруссией не внезапно, а концентрировалась в течение определённого времени. Она помогала готовить и производить ротацию в вооруженных силах Украины (ВСУ), добавил он.Об обострении ситуации на границе была доложена властям, они знали о группировке украинских войск. Видимо, сейчас концентрация войск ВСУ приобретает новую окраску, даже с учетом того, что она формировалась постепенно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231103/1050727069.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, белоруссия, граница, провокации, всу, ротации, россия
Новости, Украина, Белоруссия, граница, провокации, ВСУ, ротации, Россия

Владимир Мамонтов о том, как Украина провоцирует Белоруссию, размещая на границе 120-тысячную группировку

05:45 04.11.2023
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP / LIBKOS
Читать в
Украинская группировка появилась на границе с Белоруссией не внезапно, а концентрировалась в течение определённого времени. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-сябры", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов
Киев сосредоточил на североукраинском направлении 120-тысячную группировку войск, из которых 17 тысяч привлекаются в интересах усиления охраны госграницы. Об этом заявил председатель белорусского Госпогранкомитета Константин Молостов.
Эта группировка появилась на границе с Белоруссией не внезапно, а концентрировалась в течение определённого времени. Она помогала готовить и производить ротацию в вооруженных силах Украины (ВСУ), добавил он.
"Во-вторых, силы Украины подошли на границы с Белоруссией с целью провокации — дестабилизировать обстановку, демонстрируя бандеровские флаги. Дескать, смотрите, белорусы, будете слишком сильно дружить и поддерживать русских — начнем войну с вами", - добавил Мамонтов.
Об обострении ситуации на границе была доложена властям, они знали о группировке украинских войск. Видимо, сейчас концентрация войск ВСУ приобретает новую окраску, даже с учетом того, что она формировалась постепенно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Кирилл Копылов интервью
Вчера, 04:07
Кирилл Копылов: ВСУ обездвижили сами себя, поэтому Россия их "покусает", а потом побьет за пять ударовВ ближайшем будущем мы увидим несколько наступательных операций российской армии, которые окончательно сломают нынешнюю украинскую действительность. Это позволит нам зимой продвинутся вперед на фоне возрастающих украинских проблем, считает военный историк Кирилл Копылов
 
НовостиУкраинаБелоруссияграницапровокацииВСУротацииРоссия
 
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