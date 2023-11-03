https://ukraina.ru/20231103/1050759997.html

Путин о русофобии на Украине: "Это вообще полный беспредел, понимаете?"

Путин о русофобии на Украине: "Это вообще полный беспредел, понимаете?" - 03.11.2023 Украина.ру

Путин о русофобии на Украине: "Это вообще полный беспредел, понимаете?"

Воссоединение Крыма и других территорий бывшей УССР с Россией стало результатом неприемлемой политики украинских властей в отношении русских людей. Об этом 3 ноября на встрече с новым составом Общественной палаты РФ в рамках форума "Сообщество" заявил президент России Владимир Путин

2023-11-03T20:03

2023-11-03T20:03

2023-11-03T20:03

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Российский лидер напомнил, что в составе Российской империи не было такого субъекта, как Украина. До вхождения в состав империи на этих территориях жили "русские православные люди". Затем настал период СССР."Начали формировать Советский Союз и сформировали огромную Украину, и прежде всего и в значительной степени за счёт южнорусских земель – всё Причерноморье и так далее, хотя все эти города, как известно, были основаны Екатериной II после серии войн с Османской империей", - напомнил президент России.Он отметил, что Российская Федерация смирилась с постсоветской ситуацией. Однако политика властей бывшей УССР переполнила чашу терпения."Но когда начали истреблять всё русское там – это, конечно, запредельные вещи. А в конце концов объявили, что русские являются не коренной нацией на этих землях – это вообще полный беспредел, понимаете? А параллельно ещё начали истреблять русских на Донбассе – под аплодисменты Запада", - сказал Путин.Он напомнил также, что после госпереворота 2014 года начавшегося на Украине конфликта партнёры России не собирались выполнять "минские соглашения". При этом Путин обратил внимание: "Да ещё всю эту территорию начали тащить в НАТО – нагло, не обращая внимания ни на какие наши протесты, не обращая внимания на нашу позицию, как будто нас вообще не существует. Вот что лежит в центре конфликта, который происходит сегодня. Вот что является причиной этого конфликта"."Конечно, если бы у нас складывались отношения с братской Украиной – я и сейчас говорю "с братской", имея в виду, что этнический состав-то у нас братский в прямом смысле этого слова – нормально, по-современному, доброжелательно, в голову бы никому не приходило совершать действия, например, связанные с Крымом", - цитирует Путина пресс-служба президента РФ."Если бы там было всё хорошо, если бы к русским людям, к русскому языку, культуре относились нормально, не было бы этих государственных переворотов, разве бы в голову кому-нибудь в России пришло действовать в Крыму том же так, как мы действовали? Конечно, нет, надо же было людей защищать от этой мрази нацистской. Как нам поступить-то? Они просто поставили нас перед выбором, в рамках которого мы не могли сделать ничего другого, кроме как встать на защиту людей, там проживающих. То же самое потом с Донбассом пошло и с Новороссией", - сказал российский лидер.

https://ukraina.ru/20231103/1050757084.html

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