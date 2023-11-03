https://ukraina.ru/20231103/1050756656.html

В Харькове пьяный мужчина зарубил топором Половецких баб

В Харькове пьяный мужчина зарубил топором Половецких баб - 03.11.2023 Украина.ру

В Харькове пьяный мужчина зарубил топором Половецких баб

Вандал говорит, что хотел, чтобы "они подышали и посмотрели мир"

2023-11-03T17:44

2023-11-03T17:44

2023-11-03T17:44

новости

харьков

вандал

статуи

памятник

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В Харькове пьяный безработный топором зарубил Половецких баб. Об этом 3 ноября сообщили харьковские телеграм-каналы.Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался топором открыть коробки, защищающие памятники культуры от внешнего воздействия.По его словам, он просто хотел, чтобы "они подышали и посмотрели мир".Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.Половецкие каменные бабы – памятники сакрального искусства половцев IX-XIII века. Фигуры, сделанные из серого песчаника, встречаются на огромных пространствах от юго-западной Азии до юго-восточной Европы. По высоте они достигают от одного до четырех метров.В Харькове находится один и современных музеев этих каменных статуй.

https://ukraina.ru/20231016/1050229340.html

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новости, харьков, вандал, статуи, памятник