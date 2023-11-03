В Харькове пьяный мужчина зарубил топором Половецких баб
© Нацполиция УкраинаПоловецкие бабы в Харькове
© Нацполиция Украина
Вандал говорит, что хотел, чтобы "они подышали и посмотрели мир"
В Харькове пьяный безработный топором зарубил Половецких баб. Об этом 3 ноября сообщили харьковские телеграм-каналы.
Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, мужчина попытался топором открыть коробки, защищающие памятники культуры от внешнего воздействия.
По его словам, он просто хотел, чтобы "они подышали и посмотрели мир".
Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.
Половецкие каменные бабы – памятники сакрального искусства половцев IX-XIII века. Фигуры, сделанные из серого песчаника, встречаются на огромных пространствах от юго-западной Азии до юго-восточной Европы. По высоте они достигают от одного до четырех метров.
В Харькове находится один и современных музеев этих каменных статуй.