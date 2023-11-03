Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупции - 03.11.2023 Украина.ру
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Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупции
Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупции - 03.11.2023 Украина.ру
Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупции
С другой стороны, Россия должна внедрят свои стандарты и не допустить коррупции, отметил президент
2023-11-03T17:13
2023-11-03T17:13
новости
украина
сша
коррупция
элита
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Из-за коррупции США задумали смену элит на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 ноября в Москве на встрече с членами Общественной палаты Российской Федерации.При этом российский лидер высказал сомнения по поводу того, что подобная стратегия даст положительные результаты."Я думаю, что ничего и не получится. Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических. Все будет то же самое", - рассказал президент.При этом Путин отметил, что в России так быть не должно."Да, проблемы есть, но мы должны их вместе преодолевать и внедрять российские правовые стандарты, так как мы постепенно это делали в Крыму", – заявил Владимир Путин.Президент России встретился со членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве.
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новости, украина, сша, коррупция, элита
Новости, Украина, США, коррупция, элита

Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупции

17:13 03.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь". День второй
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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С другой стороны, Россия должна внедрят свои стандарты и не допустить коррупции, отметил президент
Из-за коррупции США задумали смену элит на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 ноября в Москве на встрече с членами Общественной палаты Российской Федерации.
При этом российский лидер высказал сомнения по поводу того, что подобная стратегия даст положительные результаты.
"Я думаю, что ничего и не получится. Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических. Все будет то же самое", - рассказал президент.
При этом Путин отметил, что в России так быть не должно.
"Да, проблемы есть, но мы должны их вместе преодолевать и внедрять российские правовые стандарты, так как мы постепенно это делали в Крыму", – заявил Владимир Путин.
Президент России встретился со членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве.
Президент России В. Путин встретился с членами Общественной палаты РФ нового состава - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 16:34
Путин назвал отличия Орды от ЗападаО принципиальных различиях между Ордой и завоевателями Запада, а также о сущности происходящих сегодня событий в контексте СВО рассказал 3 ноября на встрече с общественностью президент России Владимир Путин
 
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