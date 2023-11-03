https://ukraina.ru/20231103/1050755572.html

Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупции

Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупции - 03.11.2023 Украина.ру

Лучше не станет – Путин о планах США сменить элиту на Украине из-за коррупции

С другой стороны, Россия должна внедрят свои стандарты и не допустить коррупции, отметил президент

2023-11-03T17:13

2023-11-03T17:13

2023-11-03T17:13

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Из-за коррупции США задумали смену элит на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин 3 ноября в Москве на встрече с членами Общественной палаты Российской Федерации.При этом российский лидер высказал сомнения по поводу того, что подобная стратегия даст положительные результаты."Я думаю, что ничего и не получится. Они сейчас задумали смену элит – и экономических, и политических. Все будет то же самое", - рассказал президент.При этом Путин отметил, что в России так быть не должно."Да, проблемы есть, но мы должны их вместе преодолевать и внедрять российские правовые стандарты, так как мы постепенно это делали в Крыму", – заявил Владимир Путин.Президент России встретился со членами восьмого состава ОП РФ на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве.

https://ukraina.ru/20231103/1050752913.html

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новости, украина, сша, коррупция, элита