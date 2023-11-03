Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование - 03.11.2023 Украина.ру
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Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование
Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование - 03.11.2023 Украина.ру
Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование
Об этом рассказал офицер ВСУ, общественный деятель Евгений Карасев интервью блогеру Татьяне Яшкиной
2023-11-03T13:01
2023-11-03T13:01
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Карасев рассказал об отсутствии достойного обеспечения бойцов экипировкой. Выход один – покупать в кредит.Он добавил, что не все бойцы покупают себе достойную броню, рассчитывая: "держава выдала, что выдала, а выдала вроде бы не поганое". Но на деле оказывается, что только качественные бронежилеты и каски спасают жизнь.
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Новости, Новости Украины, ВСУ

Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование

13:01 03.11.2023
 
офицер ВСУ, общественный деятель Евгений Карасев
офицер ВСУ, общественный деятель Евгений Карасев
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Об этом рассказал офицер ВСУ, общественный деятель Евгений Карасев интервью блогеру Татьяне Яшкиной
Карасев рассказал об отсутствии достойного обеспечения бойцов экипировкой. Выход один – покупать в кредит.

"Нету денег? Возьми в кредит. Если вас убьют, то кредит уже всё. А вернешься живым, то кредит будет уже явно не проблема", – сказал Карасев и рассмеялся.

Он добавил, что не все бойцы покупают себе достойную броню, рассчитывая: "держава выдала, что выдала, а выдала вроде бы не поганое". Но на деле оказывается, что только качественные бронежилеты и каски спасают жизнь.
Украина граница пограничники - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Вчера, 12:41
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