Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование
офицер ВСУ, общественный деятель Евгений Карасев
Об этом рассказал офицер ВСУ, общественный деятель Евгений Карасев интервью блогеру Татьяне Яшкиной
Карасев рассказал об отсутствии достойного обеспечения бойцов экипировкой. Выход один – покупать в кредит.
"Нету денег? Возьми в кредит. Если вас убьют, то кредит уже всё. А вернешься живым, то кредит будет уже явно не проблема", – сказал Карасев и рассмеялся.
Он добавил, что не все бойцы покупают себе достойную броню, рассчитывая: "держава выдала, что выдала, а выдала вроде бы не поганое". Но на деле оказывается, что только качественные бронежилеты и каски спасают жизнь.
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