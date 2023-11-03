https://ukraina.ru/20231103/1050740504.html

Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование

Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование - 03.11.2023 Украина.ру

Если убьют, то кредит уже всё: солдат ВСУ вынуждают покупать дорогое обмундирование

Об этом рассказал офицер ВСУ, общественный деятель Евгений Карасев интервью блогеру Татьяне Яшкиной

2023-11-03T13:01

2023-11-03T13:01

2023-11-03T13:01

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Карасев рассказал об отсутствии достойного обеспечения бойцов экипировкой. Выход один – покупать в кредит.Он добавил, что не все бойцы покупают себе достойную броню, рассчитывая: "держава выдала, что выдала, а выдала вроде бы не поганое". Но на деле оказывается, что только качественные бронежилеты и каски спасают жизнь.

https://ukraina.ru/20231103/1050739677.html

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