Американист: Тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, если предоставить им эту возможность - 12.10.2024 Украина.ру
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Американист: Тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, если предоставить им эту возможность
Американист: Тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, если предоставить им эту возможность - 12.10.2024 Украина.ру
Американист: Тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, если предоставить им эту возможность
Иммиграционная политика должна быть, что называется, simplified. Очень простой, ясной и четкой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
2024-10-12T06:52
2024-10-12T06:52
россия
запад
госдума
миграция
американцы
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Он напомнил, что так было при Ельцине, который в 1993 году подписал указ: если вы родились на территории РСФСР, хорошо знаете язык, то подаете документы на гражданство и через 2 недели получаете паспорт. Этот закон в 2002 году был отменен.“Закон о миграции был направлен как раз на привлечение русскоязычных граждан. Человек прошел собеседование в соответствующей службе, получил печать, через 2 недели пришел и забрал паспорт. Кроме того, учитывая новые инициативы российских законодателей о том, что человек должен иметь только один паспорт, считаю, что вида на жительство (ВНЖ) для иностранца достаточно.Пусть у него будет, например, американский паспорт и ВНЖ в России”, — считает Вайнер.Тогда миграция начнет идти по-настоящему, тогда тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, заключил эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, какая работа проводится ее департаментом.“Мы работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему.У нас созданы соответствующие профильные сообщества, вместе с коллегами мы работаем буквально в ручном режиме”, — прокомментировала Бутина.Более подробно о гражданах, которые желают переехать в Россию — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовПолный текст интервью — Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию
https://ukraina.ru/20241011/1058013400.html
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россия, запад, госдума, миграция, американцы
Россия, Запад, Госдума, миграция, американцы

Американист: Тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, если предоставить им эту возможность

06:52 12.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Карасев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости . Евгений Карасев
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Иммиграционная политика должна быть, что называется, simplified. Очень простой, ясной и четкой. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер
“Если человек приехал в Российскую Федерацию, у него нет проблем со знанием языка и с пониманием культуры, сдавая экзамены, он должен получать гражданство в течение 2 недель”, — объяснил Вайнер.
Он напомнил, что так было при Ельцине, который в 1993 году подписал указ: если вы родились на территории РСФСР, хорошо знаете язык, то подаете документы на гражданство и через 2 недели получаете паспорт. Этот закон в 2002 году был отменен.
“Закон о миграции был направлен как раз на привлечение русскоязычных граждан. Человек прошел собеседование в соответствующей службе, получил печать, через 2 недели пришел и забрал паспорт. Кроме того, учитывая новые инициативы российских законодателей о том, что человек должен иметь только один паспорт, считаю, что вида на жительство (ВНЖ) для иностранца достаточно.
Пусть у него будет, например, американский паспорт и ВНЖ в России”, — считает Вайнер.
Тогда миграция начнет идти по-настоящему, тогда тысячи иммигрантов хлынут с Запада в Россию, заключил эксперт.
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Ранее в интервью изданию Украина.ру депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала, какая работа проводится ее департаментом.
“Мы работаем над корректировками законодательства, которое изначально не было ориентировано на приезд высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Все-таки наша миграционная политика была посвящена пресечению нелегальной трудовой миграции. Сейчас мы наблюдаем новое явление, поэтому вынуждены заново выстраивать систему.
У нас созданы соответствующие профильные сообщества, вместе с коллегами мы работаем буквально в ручном режиме”, — прокомментировала Бутина.
Более подробно о гражданах, которые желают переехать в Россию — Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых Лефортов
Полный текст интервью — Хочу, но не могу. Грег Вайнер о том, что мешает иммиграции с Запада в Россию
 
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