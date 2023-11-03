"Это хотелки и мечты": Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО - МИД РФ
Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом 3 ноября сообщили журналисты РИА Новости
"Во-первых, оно (Балтийское море. - Ред.) никогда не превратится во внутреннее НАТОвское море - это такие фигуры речи, которые используют легковесные политики", - сказал Грушко.
По словам дипломата, стратеги НАТО и те, кто принимают решения прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех.
"Это хотелки, мечты - они абсолютно необоснованны, и тот, кто попытается реализовать эти мечты в практических действиях, они должны осознать все негативные последствия для них, к которым они могут привести", - добавил Грушко.
Россия имеет выход к Балтийскому морю через Ленинградскую и Калининградскую области.
2 ноября, 04:15"Завтра не наступит". Зеленский стал угрозой для Украины и всего мираБудут ли западные партнеры жестко принуждать Киев к замораживанию конфликта, спросят ли украинцы у Зеленского, зачем тогда нужны были огромные потери, успеют ли украинцы дождаться распада России? Такие вопросы волнуют сегодня украинское экспертное сообщество