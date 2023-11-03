https://ukraina.ru/20231103/1050737612.html

"Это хотелки и мечты": Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО - МИД РФ

"Это хотелки и мечты": Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО - МИД РФ - 03.11.2023 Украина.ру

"Это хотелки и мечты": Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО - МИД РФ

Балтийское море никогда не станет внутренним морем НАТО, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Об этом 3 ноября сообщили журналисты РИА Новости

2023-11-03T11:55

2023-11-03T11:55

2023-11-03T11:55

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александр грушко

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По словам дипломата, стратеги НАТО и те, кто принимают решения прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех."Это хотелки, мечты - они абсолютно необоснованны, и тот, кто попытается реализовать эти мечты в практических действиях, они должны осознать все негативные последствия для них, к которым они могут привести", - добавил Грушко.Россия имеет выход к Балтийскому морю через Ленинградскую и Калининградскую области.

https://ukraina.ru/20231102/1050678220.html

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2023

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новости, россия, мид рф, балтийское море, нато, александр грушко