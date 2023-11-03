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Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко

Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко - 03.11.2023 Украина.ру

Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко

Поступление свежих сил в украинские подразделения в районе Синьковки Купянского района Харьковской области уже не покрывают потери. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 3 ноября сообщает РИА Новости

2023-11-03T08:01

2023-11-03T08:01

2023-11-03T08:02

новости

украина

купянское направление

потери всу

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"За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь", - рассказал Марочко.Украинское командование физически потеряет силы и средства для удержания российских войск на этом направлении, если такая тенденция будет сохраняться в течение десяти дней, отметил эксперт, ссылаясь на собственные источники.Ранее Марочко сообщал о росте дезертирства среди украинских военных на Купянском направлении и прибытии в Купянск представителей СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД" для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования.

https://ukraina.ru/20231101/1050666452.html

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2023

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новости, украина, купянское направление, потери всу, сво