Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
08:01 03.11.2023 (обновлено: 08:02 03.11.2023)
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Поступление свежих сил в украинские подразделения в районе Синьковки Купянского района Харьковской области уже не покрывают потери. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 3 ноября сообщает РИА Новости
"За последние несколько суток в районе Синьковки у украинских боевиков безвозвратные и санитарные потери начали превышать количество поступающих свежих сил для восполнения потерь", - рассказал Марочко.
Украинское командование физически потеряет силы и средства для удержания российских войск на этом направлении, если такая тенденция будет сохраняться в течение десяти дней, отметил эксперт, ссылаясь на собственные источники.
Ранее Марочко сообщал о росте дезертирства среди украинских военных на Купянском направлении и прибытии в Купянск представителей СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД" для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования.
1 ноября, 08:32На Купянском направлении дезертирует всё больше солдат ВСУ – МарочкоВоеннослужащие украинских подразделений, действующих на Купянском направлении, всё чаще самовольно покидают свои позиции. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 1 ноября сообщает РИА Новости