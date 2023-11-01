На Купянском направлении дезертирует всё больше солдат ВСУ – Марочко - 01.11.2023 Украина.ру
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На Купянском направлении дезертирует всё больше солдат ВСУ – Марочко
На Купянском направлении дезертирует всё больше солдат ВСУ – Марочко - 01.11.2023 Украина.ру
На Купянском направлении дезертирует всё больше солдат ВСУ – Марочко
Военнослужащие украинских подразделений, действующих на Купянском направлении, всё чаще самовольно покидают свои позиции. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 1 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-01T08:32
2023-11-01T08:33
новости
украина
купянское направление
всу
дезертирство
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"В районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей", - рассказал Марочко.По информации источников эксперта, дезертиры часто переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, пытаются покинуть зону боевых действий под покровом ночи.Ранее стало известно о прибытии в Купянск представителей СБУ и подразделения национальной полиции Украины "КОРД" для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ. Приезд киевских силовиков был вызван массовым отказом военнослужащих 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад выполнять приказы командования.По опубликованным 27 октября данным Минобороны РФ, за неделю на Купянском направлении было отражено 47 украинских атак. Общие потери подразделений киевского режима за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, превысили 700 человек.По данным на 31 октября, противник потерял на Купянском направлении, в районе Синьковки - до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства Германии, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Под Ивановкой - до 90 военнослужащих, два танка и другую технику.
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новости, украина, купянское направление, всу, дезертирство, сво
Новости, Украина, Купянское направление, ВСУ, дезертирство, СВО

На Купянском направлении дезертирует всё больше солдат ВСУ – Марочко

08:32 01.11.2023 (обновлено: 08:33 01.11.2023)
 
© Телеграм @V_Zelenskiy_officialВСУ
ВСУ
© Телеграм @V_Zelenskiy_official
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Военнослужащие украинских подразделений, действующих на Купянском направлении, всё чаще самовольно покидают свои позиции. Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 1 ноября сообщает РИА Новости
"В районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей", - рассказал Марочко.
По информации источников эксперта, дезертиры часто переодеваются в гражданскую одежду и, как правило, пытаются покинуть зону боевых действий под покровом ночи.
Ранее стало известно о прибытии в Купянск представителей СБУ и подразделения национальной полиции Украины "КОРД" для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ. Приезд киевских силовиков был вызван массовым отказом военнослужащих 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад выполнять приказы командования.
По опубликованным 27 октября данным Минобороны РФ, за неделю на Купянском направлении было отражено 47 украинских атак. Общие потери подразделений киевского режима за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, превысили 700 человек.
По данным на 31 октября, противник потерял на Купянском направлении, в районе Синьковки - до 60 военнослужащих, четыре танка, из них два Leopard производства Германии, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика". Под Ивановкой - до 90 военнослужащих, два танка и другую технику.
Спецоперация
03:00
В окопах СоледараСовсем не тиха украинская ночь. Время другое. Люди другие. Слова имеют силу действий
 
НовостиУкраинаКупянское направлениеВСУдезертирствоСВО
 
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