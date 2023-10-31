"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко - 31.10.2023 Украина.ру
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"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко
"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко - 31.10.2023 Украина.ру
"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко
В Купянск для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, прибыли представители СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД". Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 31 октября сообщает РИА Новости
2023-10-31T09:42
2023-10-31T09:42
новости
украина
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"В населённый пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины "КОРД". Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины выполнять приказы командования", - рассказал Марочко.По его словам, отказ выполнять приказы привёл к срыву нескольких украинских атак, что отразилось на общем положении ВСУ очень негативно. В настоящее время сотрудники украинских спецслужб проводят с отказниками "жёсткие разъяснительные беседы" с применением силы и оружия.По опубликованным 27 октября данным Минобороны РФ, за неделю на Купянском направлении было отражено 47 украинских атак. Общие потери подразделений киевского режима за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, превысили 700 человек. Потери в технике составили один танк, 11 бронемашин, 19 автомобилей, а также пять артиллерийских орудий.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, купянское направление, всу, потери всу, сбу
Новости, Украина, Купянское направление, ВСУ, потери ВСУ, СБУ

"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко

09:42 31.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские
ВСУ новобранцы призывники военнослужащие украинские - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
В Купянск для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, прибыли представители СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД". Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 31 октября сообщает РИА Новости
"В населённый пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины "КОРД". Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины выполнять приказы командования", - рассказал Марочко.
По его словам, отказ выполнять приказы привёл к срыву нескольких украинских атак, что отразилось на общем положении ВСУ очень негативно. В настоящее время сотрудники украинских спецслужб проводят с отказниками "жёсткие разъяснительные беседы" с применением силы и оружия.
По опубликованным 27 октября данным Минобороны РФ, за неделю на Купянском направлении было отражено 47 украинских атак. Общие потери подразделений киевского режима за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, превысили 700 человек. Потери в технике составили один танк, 11 бронемашин, 19 автомобилей, а также пять артиллерийских орудий.
Форум Армия-2021. Танковый биатлон - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Вчера, 05:29
Российские войска отбили под Купянском девять атак ВСУ и уничтожили до 90 боевиков – МО РФДействующая на Купянском направлении группировка российских войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отбила девять атак штурмовых групп ВСУ, в ходе боевых действий противник потерял до 90 военнослужащих. Об этом 31 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Сергей Зыбинский
 
НовостиУкраинаКупянское направлениеВСУпотери ВСУСБУ
 
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