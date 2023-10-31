https://ukraina.ru/20231031/1050632309.html
"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко
"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко - 31.10.2023 Украина.ру
"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко
В Купянск для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, прибыли представители СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД". Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 31 октября сообщает РИА Новости
2023-10-31T09:42
2023-10-31T09:42
2023-10-31T09:42
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"В населённый пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины "КОРД". Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины выполнять приказы командования", - рассказал Марочко.По его словам, отказ выполнять приказы привёл к срыву нескольких украинских атак, что отразилось на общем положении ВСУ очень негативно. В настоящее время сотрудники украинских спецслужб проводят с отказниками "жёсткие разъяснительные беседы" с применением силы и оружия.По опубликованным 27 октября данным Минобороны РФ, за неделю на Купянском направлении было отражено 47 украинских атак. Общие потери подразделений киевского режима за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, превысили 700 человек. Потери в технике составили один танк, 11 бронемашин, 19 автомобилей, а также пять артиллерийских орудий.
https://ukraina.ru/20231031/1050629324.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, купянское направление, всу, потери всу, сбу
Новости, Украина, Купянское направление, ВСУ, потери ВСУ, СБУ
"Отказниками" на Купянском направлении занялись украинские спецслужбы - Марочко
В Купянск для проведения силовой "разъяснительной работы" с военнослужащими ВСУ, которые отказываются выполнять приказы командования, прибыли представители СБУ и подразделения нацполиции Украины "КОРД". Об этом со ссылкой на подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 31 октября сообщает РИА Новости
"В населённый пункт Купянск прибыли представители СБУ, а также подразделения особого назначения национальной полиции Украины "КОРД". Основной причиной приезда украинских спецслужб является массовый отказ военнослужащих 14-й и 32-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины выполнять приказы командования", - рассказал Марочко.
По его словам, отказ выполнять приказы привёл к срыву нескольких украинских атак, что отразилось на общем положении ВСУ очень негативно. В настоящее время сотрудники украинских спецслужб проводят с отказниками "жёсткие разъяснительные беседы" с применением силы и оружия.
По опубликованным 27 октября данным Минобороны РФ, за неделю на Купянском направлении было отражено 47 украинских атак. Общие потери подразделений киевского режима за неделю на этом направлении, в том числе у 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, превысили 700 человек. Потери в технике составили один танк, 11 бронемашин, 19 автомобилей, а также пять артиллерийских орудий.