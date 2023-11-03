Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:43 03.11.2023 (обновлено: 07:44 03.11.2023)
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТоржественная встреча российских самолетов с авиабазы Хмеймим в Приморско-Ахтарске
Экипажи штурмовиков армейской авиации Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Выполняя условия полётного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель лётчики выполнили приём кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолёта выше горизонта и произведя пуски 122-мм неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - говорится в сообщении ведомства.
После нанесения ракетного удара лётчики выполнили манёвр уклонения и выпустили тепловые ловушки.
Ранее сообщалось об уничтожении авиацией, БПЛА и артиллерией группировки российских войск "Юг" пункта управления, живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки ДНР.
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