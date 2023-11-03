Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО - 03.11.2023 Украина.ру
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Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО - 03.11.2023 Украина.ру
Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
Экипажи штурмовиков армейской авиации Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-11-03T07:43
2023-11-03T07:44
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"Выполняя условия полётного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель лётчики выполнили приём кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолёта выше горизонта и произведя пуски 122-мм неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - говорится в сообщении ведомства.После нанесения ракетного удара лётчики выполнили манёвр уклонения и выпустили тепловые ловушки.Ранее сообщалось об уничтожении авиацией, БПЛА и артиллерией группировки российских войск "Юг" пункта управления, живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки ДНР.
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новости, россия, краснолиманское направление, сво, вкс, су-25, вс рф
Новости, Россия, Краснолиманское направление, СВО, ВКС, Су-25, ВС РФ

Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО

07:43 03.11.2023 (обновлено: 07:44 03.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТоржественная встреча российских самолетов с авиабазы Хмеймим в Приморско-Ахтарске
Торжественная встреча российских самолетов с авиабазы Хмеймим в Приморско-Ахтарске - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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Экипажи штурмовиков армейской авиации Су-25СМ группировки войск "Центр" нанесли удары по опорному пункту и районам скопления живой силы ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Выполняя условия полётного задания на предельно малой высоте не более 25 метров, огибая рельеф местности ударная группа истребителей-штурмовиков приблизилось на дистанцию применения подвесного вооружения. После наведения на цель лётчики выполнили приём кабрирования, сопровождаемого резким набором высоты с задиранием носа самолёта выше горизонта и произведя пуски 122-мм неуправляемых ракет С-13 по опорному пункту и району скопления живой силы и техники противника", - говорится в сообщении ведомства.
После нанесения ракетного удара лётчики выполнили манёвр уклонения и выпустили тепловые ловушки.
Ранее сообщалось об уничтожении авиацией, БПЛА и артиллерией группировки российских войск "Юг" пункта управления, живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки ДНР.
Гаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
05:20
Военный эксперт раскрыл, как ВСУ начали "давить" по всему фронту, испугавшись начала наступления ВС РФКиев отчаянно пытается продолжать наступление в ключевых точках. Для этого ВСУ снимают резервы с Запорожского, Южнодонецкого и Угледарского направлений или перебрасывают тербаты из внутренних регионов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
 
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