Авиация, артиллерия и БПЛА уничтожили в ДНР пункт управления 67-й бригады ВСУ – МО РФ
Штурмовая и армейская авиация, БПЛА и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления, живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадима Астафьева 3 ноября сообщает РИА Новости
"Штурмовой и армейской авиацией, беспилотной летательной авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. А также живой силе и военной технике противника" , - сказал Астафьев.
Средствами ПВО группировки также были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Марьинка, Спорное, Старомлыновка ДНР.
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley.
06:00"Ударить так, чтоб все сгорело": политолог раскрыл, когда Россия размолотит составы с соляркой для ВСУДля уничтожения объектов украинской энергетики Россия не ограничена в средствах поражения. Но тут есть определенные политические ограничения, потому что от нее зависит и гражданская инфраструктура. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов