Авиация, артиллерия и БПЛА уничтожили в ДНР пункт управления 67-й бригады ВСУ – МО РФ - 03.11.2023 Украина.ру
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Авиация, артиллерия и БПЛА уничтожили в ДНР пункт управления 67-й бригады ВСУ – МО РФ
Авиация, артиллерия и БПЛА уничтожили в ДНР пункт управления 67-й бригады ВСУ – МО РФ - 03.11.2023 Украина.ру
Авиация, артиллерия и БПЛА уничтожили в ДНР пункт управления 67-й бригады ВСУ – МО РФ
Штурмовая и армейская авиация, БПЛА и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления, живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадима Астафьева 3 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-03T06:34
2023-11-03T06:34
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"Штурмовой и армейской авиацией, беспилотной летательной авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. А также живой силе и военной технике противника" , - сказал Астафьев.Средствами ПВО группировки также были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Марьинка, Спорное, Старомлыновка ДНР.Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley.
https://ukraina.ru/20231103/1050712280.html
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новости, россия, днр, донецкое направление, вс рф, сво, всу, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкое направление, ВС РФ, СВО, ВСУ, потери ВСУ

Авиация, артиллерия и БПЛА уничтожили в ДНР пункт управления 67-й бригады ВСУ – МО РФ

06:34 03.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомандно-штабные учения "Кавказ-2020"
Командно-штабные учения Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Штурмовая и армейская авиация, БПЛА и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления, живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадима Астафьева 3 ноября сообщает РИА Новости
"Штурмовой и армейской авиацией, беспилотной летательной авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено огневое поражение по пункту управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки Донецкой Народной Республики. А также живой силе и военной технике противника" , - сказал Астафьев.
Средствами ПВО группировки также были уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Марьинка, Спорное, Старомлыновка ДНР.
Потери ВСУ на Донецком направлении составили до 115 военнослужащих, танк, девять боевых машин пехоты, в том числе восемь БМП Bradley.
Работа РПК Высоцк-Лукойл-II - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
06:00
"Ударить так, чтоб все сгорело": политолог раскрыл, когда Россия размолотит составы с соляркой для ВСУДля уничтожения объектов украинской энергетики Россия не ограничена в средствах поражения. Но тут есть определенные политические ограничения, потому что от нее зависит и гражданская инфраструктура. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиРоссияДНРДонецкое направлениеВС РФСВОВСУпотери ВСУ
 
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