Авиация, артиллерия и БПЛА уничтожили в ДНР пункт управления 67-й бригады ВСУ – МО РФ

"Ударить так, чтоб все сгорело": политолог раскрыл, когда Россия размолотит составы с соляркой для ВСУ

Для уничтожения объектов украинской энергетики Россия не ограничена в средствах поражения. Но тут есть определенные политические ограничения, потому что от нее зависит и гражданская инфраструктура. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов