Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ – МО РФ - 03.11.2023 Украина.ру
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Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ – МО РФ
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ – МО РФ - 03.11.2023 Украина.ру
Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ – МО РФ
Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими беспилотниками и склад с боеприпасами. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадима Астафьева 3 ноября сообщает РИА Новости
2023-11-03T06:03
2023-11-03T06:04
новости
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днр
донецкое направление
вс рф
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артиллерия
бпла
потери всу
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"Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", - сказал Астафьев.В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубица M-777 американского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20.
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новости, россия, днр, донецкое направление, вс рф, сво, артиллерия, бпла, потери всу
Новости, Россия, ДНР, Донецкое направление, ВС РФ, СВО, артиллерия, БПЛА, потери ВСУ

Российская артиллерия уничтожила в ДНР пункт управления БПЛА и склад боеприпасов ВСУ – МО РФ

06:03 03.11.2023 (обновлено: 06:04 03.11.2023)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими беспилотниками и склад с боеприпасами. Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки российских войск "Юг" Вадима Астафьева 3 ноября сообщает РИА Новости
"Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики", - сказал Астафьев.
В ходе контрбатарейной борьбы также были уничтожены две 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, гаубица M-777 американского производства, 152-миллиметровая гаубица Д-20.
Кирилл Копылов интервью
04:07
Кирилл Копылов: ВСУ обездвижили сами себя, поэтому Россия их "покусает", а потом побьет за пять ударовВ ближайшем будущем мы увидим несколько наступательных операций российской армии, которые окончательно сломают нынешнюю украинскую действительность. Это позволит нам зимой продвинутся вперед на фоне возрастающих украинских проблем, считает военный историк Кирилл Копылов
 
НовостиРоссияДНРДонецкое направлениеВС РФСВОартиллерияБПЛАпотери ВСУ
 
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