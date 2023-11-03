https://ukraina.ru/20231103/1050732344.html

ВСУ потеряли французские "колёсные танки" из-за неправильного применения - Forbes

ВСУ потеряли французские "колёсные танки" из-за неправильного применения - Forbes - 03.11.2023 Украина.ру

ВСУ потеряли французские "колёсные танки" из-за неправильного применения - Forbes

Украинские военные неправильно использовали первую партию военных разведывательных автомобилей AMX-10RC, что привело к потере "многих из них". Об этом пишет журнал Forbes

2023-11-03T04:59

2023-11-03T04:59

2023-11-03T05:00

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"Украинцы неправильно использовали имеющие тонкую броню, но хорошо оснащённые разведывательные машины в первые дни своего четырёхмесячного контрнаступления. Они использовали их как танки - и быстро потеряли многие из них", - говорится в публикации.Основные потери AMX-10RC в июне 2023 года были вызваны попытками ВСУ использовать их для атаки в качестве так называемых "колёсных танков". При том что министр обороны Франции Себастьян Лекорню в объявлении о поставках на Украину подчёркивал - "украинскому партнёру" поставлены "разведывательные бронемашины AMX-10 RC".Киев "усвоил ужасные уроки" первой недели контрнаступления, определился с подходящей ролью этих колёсных машин и рассчитывает получить от французского правительства ещё 40 AMX-10RC, отмечает издание.Напомним, в числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ - немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 557 - они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал президент России Владимир Путин, теперь "прекрасно горят".

https://ukraina.ru/20231029/1050584028.html

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новости, украина, всу, франция, потери всу, бронетехника, военная помощь, сво