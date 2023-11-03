https://ukraina.ru/20231103/1050732196.html

ВКС России атаковали подземные укрытия боевиков в сирийском Идлибе

ВКС России атаковали подземные укрытия боевиков в сирийском Идлибе - 03.11.2023 Украина.ру

ВКС России атаковали подземные укрытия боевиков в сирийском Идлибе

Авиация ВКС России 2 ноября нанесла удары в районах Сфухон и Халуба сирийской провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций вооружённых сил САР. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить

2023-11-03T04:21

2023-11-03T04:21

2023-11-03T04:21

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"ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить.Россия продолжает в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, отметил контр-адмирал.Ранее сообщалось об угрозе нападения террористов на мирное население и пункты дислокации российских войск в Сирии с использованием БПЛА и модифицированных РСЗО дальнего радиуса действий.

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новости, минобороны рф, вкс, сирия