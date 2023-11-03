ВКС России атаковали подземные укрытия боевиков в сирийском Идлибе
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Авиация ВКС России 2 ноября нанесла удары в районах Сфухон и Халуба сирийской провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций вооружённых сил САР. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить
"ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить.
Россия продолжает в Сирии работу, направленную на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни, отметил контр-адмирал.
Ранее сообщалось об угрозе нападения террористов на мирное население и пункты дислокации российских войск в Сирии с использованием БПЛА и модифицированных РСЗО дальнего радиуса действий.
27 октября, 05:51Военные США по приказу Байдена нанесла удары по Сирии - ПентагонВооружённые силы США нанесли удар по двум объектам в Сирии, которые использовались Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и проиранскими группами. Об этом говорится в заявлении шефа Пентагона Ллойда Остина, 26 октября распространённом пресс-службой ведомства