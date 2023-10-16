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Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны

Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны - 16.10.2023 Украина.ру

Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны

Командование группировки войск России принимает упреждающие меры из-за возможной атаки террористов на мирное население и пункты дислокации российских войск в Сирии. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

2023-10-16T22:32

2023-10-16T22:32

2023-10-16T22:32

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По его словам, боевики могут использовать БПЛА и модифицированных РСЗО. Накануне, 15 октября, в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВКС РФ нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии. Уничтожено более 20 террористов, а также укрытия и мастерские для танков, две БМП и до десяти автомобилей-пикапов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, минобороны рф, сирия, вс рф