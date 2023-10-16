Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны - 16.10.2023 Украина.ру
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Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны
Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны - 16.10.2023 Украина.ру
Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны
Командование группировки войск России принимает упреждающие меры из-за возможной атаки террористов на мирное население и пункты дислокации российских войск в Сирии. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
2023-10-16T22:32
2023-10-16T22:32
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По его словам, боевики могут использовать БПЛА и модифицированных РСЗО. Накануне, 15 октября, в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВКС РФ нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии. Уничтожено более 20 террористов, а также укрытия и мастерские для танков, две БМП и до десяти автомобилей-пикапов.
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Новости, Минобороны РФ, Сирия, ВС РФ

Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны

22:32 16.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов
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Командование группировки войск России принимает упреждающие меры из-за возможной атаки террористов на мирное население и пункты дислокации российских войск в Сирии. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, боевики могут использовать БПЛА и модифицированных РСЗО.
"Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", — сказал Вадим Кулить.
Накануне, 15 октября, в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВКС РФ нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии. Уничтожено более 20 террористов, а также укрытия и мастерские для танков, две БМП и до десяти автомобилей-пикапов.
 
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