Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии – минобороны
© РИА Новости . Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийская боевая авиация на авиабазе "Хмеймим" в Сирии
Командование группировки войск России принимает упреждающие меры из-за возможной атаки террористов на мирное население и пункты дислокации российских войск в Сирии. Об этом в понедельник, 16 октября, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
По его словам, боевики могут использовать БПЛА и модифицированных РСЗО.
"Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия", — сказал Вадим Кулить.
Накануне, 15 октября, в российском оборонном ведомстве сообщали, что ВКС РФ нанесли три авиаудара по ремонтной базе техники боевиков в Сирии. Уничтожено более 20 террористов, а также укрытия и мастерские для танков, две БМП и до десяти автомобилей-пикапов.