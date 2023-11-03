https://ukraina.ru/20231103/1050732055.html
США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters
США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters - 03.11.2023 Украина.ру
США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters
США планируют 3 ноября объявить об очередном пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 425 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на документы и источники в американской администрации сообщает агентство Reuters
2023-11-03T03:58
2023-11-03T03:58
2023-11-03T03:59
новости
сша
президент сша
украина
военная помощь
боеприпасы
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Планируемый пакет помощи включает в себя боеприпасы с лазерным наведением для сбивания российских БПЛА на сумму около 300 миллионов долларов. Остальные 125 миллионов пойдут на дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские орудия калибром 105 и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и десяток грузовиков.Дополнительных поставок ракет ATACMS в этом пакете не предполагается.Агентство отмечает, что финансирование данного пакета осуществляется по так называемому механизму PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющему президенту США своим решением без согласования с Конгрессом передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества.Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, из которого, несмотря на требование Белого дома, было исключено финансирование Киева.
https://ukraina.ru/20231102/1050719788.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, украина, военная помощь, боеприпасы
Новости, США, президент США, Украина, военная помощь, боеприпасы
США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters
03:58 03.11.2023 (обновлено: 03:59 03.11.2023)
США планируют 3 ноября объявить об очередном пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 425 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на документы и источники в американской администрации сообщает агентство Reuters
Планируемый пакет помощи включает в себя боеприпасы с лазерным наведением для сбивания российских БПЛА на сумму около 300 миллионов долларов. Остальные 125 миллионов пойдут на дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские орудия калибром 105 и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и десяток грузовиков.
Дополнительных поставок ракет ATACMS в этом пакете не предполагается.
Агентство отмечает, что финансирование данного пакета осуществляется по так называемому механизму PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющему президенту США своим решением без согласования с Конгрессом передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, из которого, несмотря на требование Белого дома, было исключено финансирование Киева.