https://ukraina.ru/20231103/1050732055.html

США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters

США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters - 03.11.2023 Украина.ру

США объявят о новом пакете военной помощи Украине - Reuters

США планируют 3 ноября объявить об очередном пакете военной помощи киевскому режиму на сумму 425 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на документы и источники в американской администрации сообщает агентство Reuters

2023-11-03T03:58

2023-11-03T03:58

2023-11-03T03:59

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сша

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военная помощь

боеприпасы

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Планируемый пакет помощи включает в себя боеприпасы с лазерным наведением для сбивания российских БПЛА на сумму около 300 миллионов долларов. Остальные 125 миллионов пойдут на дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские орудия калибром 105 и 155 мм, противотанковые ракетные комплексы TOW, противопехотные мины Claymore, стрелковое оружие и десяток грузовиков.Дополнительных поставок ракет ATACMS в этом пакете не предполагается.Агентство отмечает, что финансирование данного пакета осуществляется по так называемому механизму PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющему президенту США своим решением без согласования с Конгрессом передавать запасы находящегося в федеральной собственности госимущества.Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о помощи Израилю, из которого, несмотря на требование Белого дома, было исключено финансирование Киева.

https://ukraina.ru/20231102/1050719788.html

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новости, сша, президент сша, украина, военная помощь, боеприпасы