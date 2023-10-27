https://ukraina.ru/20231027/1050532986.html

США пора прекратить спонсировать обанкротившийся киевский режим – посол Антонов

США пора прекратить спонсировать обанкротившийся киевский режим – посол Антонов - 27.10.2023 Украина.ру

США пора прекратить спонсировать обанкротившийся киевский режим – посол Антонов

Соединённым Штатам пора прислушаться к мнению своих граждан и прекратить бессмысленные вливания в киевский режим. Об этом 26 октября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

2023-10-27T02:18

2023-10-27T02:18

2023-10-27T02:19

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Он подчеркнул, что о новом пакете военной помощи Киеву США объявляют "в период небывалой эскалации международной напряжённости"."Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов", - отметил Антонов.По словам представителя России, нынешняя вашингтонская администрация "остаётся глуха к доводам разума, всё чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков".Ранее посол РФ в США назвал грубейшей ошибкой, которая приведёт к очень серьёзным последствиям, решение властей Соединённых Штатов об отправке киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS.

https://ukraina.ru/20231026/1050528860.html

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новости, антонов, посол, россия, сша, вашингтон, мид рф