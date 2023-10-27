США пора прекратить спонсировать обанкротившийся киевский режим – посол Антонов - 27.10.2023 Украина.ру
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США пора прекратить спонсировать обанкротившийся киевский режим – посол Антонов
США пора прекратить спонсировать обанкротившийся киевский режим – посол Антонов - 27.10.2023 Украина.ру
США пора прекратить спонсировать обанкротившийся киевский режим – посол Антонов
Соединённым Штатам пора прислушаться к мнению своих граждан и прекратить бессмысленные вливания в киевский режим. Об этом 26 октября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
2023-10-27T02:18
2023-10-27T02:19
новости
антонов
посол
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сша
вашингтон
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Он подчеркнул, что о новом пакете военной помощи Киеву США объявляют "в период небывалой эскалации международной напряжённости"."Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов", - отметил Антонов.По словам представителя России, нынешняя вашингтонская администрация "остаётся глуха к доводам разума, всё чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков".Ранее посол РФ в США назвал грубейшей ошибкой, которая приведёт к очень серьёзным последствиям, решение властей Соединённых Штатов об отправке киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS.
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Новости, Антонов, посол, Россия, США, Вашингтон, МИД РФ

США пора прекратить спонсировать обанкротившийся киевский режим – посол Антонов

02:18 27.10.2023 (обновлено: 02:19 27.10.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Соединённым Штатам пора прислушаться к мнению своих граждан и прекратить бессмысленные вливания в киевский режим. Об этом 26 октября заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
"Давно пора прекратить бессмысленные многомиллиардные вливания в обанкротившийся киевский режим. Перестать демонстрировать наплевательское отношение к мнению своих граждан и безразличие к всё новым жертвам, гибнущим от американского оружия", - говорится в заявлении Антонова.
Он подчеркнул, что о новом пакете военной помощи Киеву США объявляют "в период небывалой эскалации международной напряжённости".
"Провокационные и подстрекательские действия США на международной арене напоминают скорее подливание масла в огонь, чем усилия, противодействующие дальнейшему разжиганию и распространению кровавых конфликтов", - отметил Антонов.
По словам представителя России, нынешняя вашингтонская администрация "остаётся глуха к доводам разума, всё чаще звучащим из уст простых американцев, представителей местных академических кругов, бизнесменов и некоторых политиков".
Ранее посол РФ в США назвал грубейшей ошибкой, которая приведёт к очень серьёзным последствиям, решение властей Соединённых Штатов об отправке киевскому режиму дальнобойных ракет ATACMS.
Пентагон
26 октября, 21:27
Сумма военной помощи США Украине при Байдене превысила 44,5 млрд долларовЗа период президентства Джо Байдена, Киев получил от Соединённых Штатов Америки более 44,5 миллиарда долларов. С начала проведения Специальной военной операции – 43,9 миллиарда долларов. Это следует из данных Пентагона
 
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