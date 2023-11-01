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Залужный призвал усилить мобилизацию на Украине и признал преимущество ВС РФ
Залужный призвал усилить мобилизацию на Украине и признал преимущество ВС РФ - 01.11.2023 Украина.ру
Залужный призвал усилить мобилизацию на Украине и признал преимущество ВС РФ
Чтобы переломить ситуацию на фронте в пользу Украины, следует решить пять приоритетных задач, среди которых усиление мобилизации. Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный
2023-11-01T22:26
2023-11-01T22:26
2023-11-01T22:26
новости
валерий залужный
сво
спецоперация
всу
мобилизация
резервы
вс рф
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Сегодня возможности Украины по подготовке резервов на собственной территории ограничены. Поэтому в стране должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации, считает Залужный. Среди остальных приоритетных задач отмечается достижение преимущества в воздухе (за счёт чего не поясняется), улучшение РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также внедрение новых технологий противоминного прорыва. Наряду с этим Залужный признал, что российская армия имеет преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах. Ранее сообщалось, что на Украине запускают "умную мобилизацию". Проект покажет, сколько украинцев хотят мобилизоваться самостоятельно.До этого в Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, валерий залужный, сво, спецоперация, всу, мобилизация, резервы, вс рф
Новости, Валерий Залужный, СВО, Спецоперация, ВСУ, мобилизация, резервы, ВС РФ
Залужный призвал усилить мобилизацию на Украине и признал преимущество ВС РФ
Чтобы переломить ситуацию на фронте в пользу Украины, следует решить пять приоритетных задач, среди которых усиление мобилизации. Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный
Сегодня возможности Украины по подготовке резервов на собственной территории ограничены. Поэтому в стране должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации, считает Залужный.
"В нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей. Мы пытаемся решить эти проблемы. Вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которых могут призваны на учения или по мобилизации. Также мы вводим "боевую стажировку", предусматривающую размещение новомобилизованных в рядах опытных передовых подразделений для подготовки", — сказал главнокомандующий.
Среди остальных приоритетных задач отмечается достижение преимущества в воздухе (за счёт чего не поясняется), улучшение РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также внедрение новых технологий противоминного прорыва.
Наряду с этим Залужный признал, что российская армия имеет преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах.
"Её (прим. ред. – российская) оборонная промышленность наращивает производство, несмотря на беспрецедентные санкции. Наши партнеры по НАТО также резко наращивают свои производственные мощности. Но для этого нужен минимум год, а в некоторых случаях, например, в отношении самолётов и систем управления, — два", — уточнил Залужный.
Ранее сообщалось, что на Украине запускают
"умную мобилизацию". Проект покажет, сколько украинцев хотят мобилизоваться самостоятельно.
До этого в Верховной Раде анонсировали
усиление мобилизации на Украине.