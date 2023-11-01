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Залужный призвал усилить мобилизацию на Украине и признал преимущество ВС РФ

Залужный призвал усилить мобилизацию на Украине и признал преимущество ВС РФ - 01.11.2023 Украина.ру

Залужный призвал усилить мобилизацию на Украине и признал преимущество ВС РФ

Чтобы переломить ситуацию на фронте в пользу Украины, следует решить пять приоритетных задач, среди которых усиление мобилизации. Об этом в интервью The Economist заявил главнокомандующий Вооружёнными силами страны Валерий Залужный

2023-11-01T22:26

2023-11-01T22:26

2023-11-01T22:26

новости

валерий залужный

сво

спецоперация

всу

мобилизация

резервы

вс рф

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Сегодня возможности Украины по подготовке резервов на собственной территории ограничены. Поэтому в стране должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны по мобилизации, считает Залужный. Среди остальных приоритетных задач отмечается достижение преимущества в воздухе (за счёт чего не поясняется), улучшение РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также внедрение новых технологий противоминного прорыва. Наряду с этим Залужный признал, что российская армия имеет преимущество в вооружении, технике, ракетах и боеприпасах. Ранее сообщалось, что на Украине запускают "умную мобилизацию". Проект покажет, сколько украинцев хотят мобилизоваться самостоятельно.До этого в Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, валерий залужный, сво, спецоперация, всу, мобилизация, резервы, вс рф