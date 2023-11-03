https://ukraina.ru/20231103/1050706844.html

Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО

Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО - 03.11.2023 Украина.ру

Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО

Для уничтожения стратегических объектов на Украине Россия применяет такие средства поражения, которые украинская ПВО не успевает сбить или отклонить от курса по своим техническим характеристикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2023-11-03T04:40

2023-11-03T04:40

2023-11-03T04:40

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Кременчуг находится относительно далеко от фронта с точки зрения возможности ВСУ засечь российские средства поражения. Подлетное время до него побольше и поэтому город проще защищать, рассказал политолог.Но судя по тому, что российские войска начали наносить по НПЗ в Кременчуге результативные удары, можно сделать главный вывод, что украинская ПВО достаточно ослабла, добавил он.Россия постоянно совершенствует способы и методы противодействия украинским системами РЭБ и РЛС. Для этого разрабатывают специальные дроны. ВС РФ используют такие средства поражения, которые украинская ПВО не может сбить или просто отклонить от курса, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231102/1050673443.html

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