Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО
Для уничтожения стратегических объектов на Украине Россия применяет такие средства поражения, которые украинская ПВО не успевает сбить или отклонить от курса по своим техническим характеристикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Кременчуг находится относительно далеко от фронта с точки зрения возможности ВСУ засечь российские средства поражения. Подлетное время до него побольше и поэтому город проще защищать, рассказал политолог.
Но судя по тому, что российские войска начали наносить по НПЗ в Кременчуге результативные удары, можно сделать главный вывод, что украинская ПВО достаточно ослабла, добавил он.
"Дело не в том, что у нее (Украины. - Ред.) кончились ракеты. А в том смысле, что противник не в состоянии обнаруживать какое-то количество наших средств поражения. Мы нашли такие методы и способы, чтобы обойти вражескую ПВО. Я давно за этим наблюдаю", - подчеркнул Самойлов.
Россия постоянно совершенствует способы и методы противодействия украинским системами РЭБ и РЛС. Для этого разрабатывают специальные дроны. ВС РФ используют такие средства поражения, которые украинская ПВО не может сбить или просто отклонить от курса, резюмировал собеседник Украина.ру.
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