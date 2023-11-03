Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО - 03.11.2023 Украина.ру
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Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО
Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО - 03.11.2023 Украина.ру
Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО
Для уничтожения стратегических объектов на Украине Россия применяет такие средства поражения, которые украинская ПВО не успевает сбить или отклонить от курса по своим техническим характеристикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2023-11-03T04:40
2023-11-03T04:40
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Кременчуг находится относительно далеко от фронта с точки зрения возможности ВСУ засечь российские средства поражения. Подлетное время до него побольше и поэтому город проще защищать, рассказал политолог.Но судя по тому, что российские войска начали наносить по НПЗ в Кременчуге результативные удары, можно сделать главный вывод, что украинская ПВО достаточно ослабла, добавил он.Россия постоянно совершенствует способы и методы противодействия украинским системами РЭБ и РЛС. Для этого разрабатывают специальные дроны. ВС РФ используют такие средства поражения, которые украинская ПВО не может сбить или просто отклонить от курса, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, украина, пво, всу, нпз, удары, авиаудары, ракеты, вс рф, рэб, рлс, россия, дроны, бпла
Новости, Украина, ПВО, ВСУ, НПЗ, удары, авиаудары, ракеты, ВС РФ, РЭБ, рлс, Россия, дроны, БПЛА

Дело не в ракетном голоде. Военный политолог рассказал, почему выдохлась и "ослепла" украинская ПВО

04:40 03.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТурчиновЗРК С-125 ВСУ ПВО
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов
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Для уничтожения стратегических объектов на Украине Россия применяет такие средства поражения, которые украинская ПВО не успевает сбить или отклонить от курса по своим техническим характеристикам. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Кременчуг находится относительно далеко от фронта с точки зрения возможности ВСУ засечь российские средства поражения. Подлетное время до него побольше и поэтому город проще защищать, рассказал политолог.
Но судя по тому, что российские войска начали наносить по НПЗ в Кременчуге результативные удары, можно сделать главный вывод, что украинская ПВО достаточно ослабла, добавил он.
"Дело не в том, что у нее (Украины. - Ред.) кончились ракеты. А в том смысле, что противник не в состоянии обнаруживать какое-то количество наших средств поражения. Мы нашли такие методы и способы, чтобы обойти вражескую ПВО. Я давно за этим наблюдаю", - подчеркнул Самойлов.
Россия постоянно совершенствует способы и методы противодействия украинским системами РЭБ и РЛС. Для этого разрабатывают специальные дроны. ВС РФ используют такие средства поражения, которые украинская ПВО не может сбить или просто отклонить от курса, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Вчера, 04:30
"Город с подземельями". Военный эксперт раскрыл важный замысел операции ВС РФ в Авдеевке Коксохимический завод в Авдеевке - огромная товарная станция с подвалами для убежищ. Это мощнейшая крепость, как и множество других заводов в Донбассе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
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