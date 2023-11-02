Служба нацбезопасности Венгрии рассекретила доклад о террористической угрозе в ЕС - 02.11.2023 Украина.ру
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Служба нацбезопасности Венгрии рассекретила доклад о террористической угрозе в ЕС
Служба нацбезопасности Венгрии рассекретила доклад о террористической угрозе в ЕС - 02.11.2023 Украина.ру
Служба нацбезопасности Венгрии рассекретила доклад о террористической угрозе в ЕС
Терроризм, торговля людьми и секретные миграционные маршруты: рассекречен доклад Службы национальной безопасности Венгрии
2023-11-02T17:33
2023-11-02T17:33
новости
венгрия
террористическая группа
мигранты
миграционный кризис
еврокомиссия
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Число нелегальных мигрантов в Венгрии растет. Об этом сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet. В докладе Службы национальной безопасности (СНБ) о связях между миграцией и терроризмом говорится о том, что рост числа выходцев из других стран может стать настоящей опасностью для Евросоюза.В центры приема в Сербии прибывает 30-50 мигрантов из Болгарии и Македонии, сообщается в докладе. Однако большинство из них пересекают границу без регистрации и следуют к венгерской или боснийской границе, что может привести в масштабным терактам внутри Венгрии.Еще одной проблемой для ЕС могут стать маршруты нелегальной миграции, по которым вывозят оружие из воюющих между собой стран. Среди них - Израиль и Сектор Газа. Такое количество боеприпасов, отметили в докладе, может также привести к росту террористической угрозы.Контрабанда людей занимает отдельную тему в докладе. Усиление контроля и рейды сербских властей по-прежнему не могут предотвратить насильственного присутствия преступных группировок на территории Венгрии.В отдельном разделе отчета рассматривается геополитическая ситуация и отношения между Таджикистаном и Афганистаном. Члены ИГИЛ*, "Аль-Каиды**" или других экстремистских организаций могут незамеченными попасть в Евросоюз.В докладе также отмечается, что террористические организации на Ближнем Востоке взяли под контроль всю сеть торговли людьми в Балканском регионе.В отчете приводятся и данные о преступности. На временном контрольно-пропускном пункте на сербско-венгерской границе за ночь зарегистрировали от 1000 до 1200 фактов нелегальных пересечений границы. По данным полиции, на 40-й день количество задержанных и сопровожденных обратно на границу мигрантов вновь стало рекордным за этот период - 5 606 человек.В приграничном регионе также тяжелая ситуация. Периодически насилию подвергаются солдаты, несущие службу на границе, - говорится в венгерском издании.Напомним, в конце сентября 2023 года Еврокомиссией был предложен пакт о миграции и предоставлении убежища. Европолитики предложили усовершенствовать систему приема и интеграции иностранцев в европейское общество, распределить нагрузку между странами-членами ЕС, улучшить логистику транзита мигрантов. Польша и Венгрия высказались против.*запрещенная в России террористическая организация **запрещенная в России террористическая организация
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новости, венгрия, террористическая группа, мигранты, миграционный кризис, еврокомиссия
Новости, Венгрия, террористическая группа, мигранты, миграционный кризис, Еврокомиссия

Служба нацбезопасности Венгрии рассекретила доклад о террористической угрозе в ЕС

17:33 02.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Венгрии
Парламентские выборы в Венгрии - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Терроризм, торговля людьми и секретные миграционные маршруты: рассекречен доклад Службы национальной безопасности Венгрии
Число нелегальных мигрантов в Венгрии растет. Об этом сообщили журналисты венгерского издания Magyar Nemzet. В докладе Службы национальной безопасности (СНБ) о связях между миграцией и терроризмом говорится о том, что рост числа выходцев из других стран может стать настоящей опасностью для Евросоюза.
В центры приема в Сербии прибывает 30-50 мигрантов из Болгарии и Македонии, сообщается в докладе. Однако большинство из них пересекают границу без регистрации и следуют к венгерской или боснийской границе, что может привести в масштабным терактам внутри Венгрии.
Еще одной проблемой для ЕС могут стать маршруты нелегальной миграции, по которым вывозят оружие из воюющих между собой стран. Среди них - Израиль и Сектор Газа. Такое количество боеприпасов, отметили в докладе, может также привести к росту террористической угрозы.
Контрабанда людей занимает отдельную тему в докладе. Усиление контроля и рейды сербских властей по-прежнему не могут предотвратить насильственного присутствия преступных группировок на территории Венгрии.
В отдельном разделе отчета рассматривается геополитическая ситуация и отношения между Таджикистаном и Афганистаном. Члены ИГИЛ*, "Аль-Каиды**" или других экстремистских организаций могут незамеченными попасть в Евросоюз.
В докладе также отмечается, что террористические организации на Ближнем Востоке взяли под контроль всю сеть торговли людьми в Балканском регионе.
В отчете приводятся и данные о преступности. На временном контрольно-пропускном пункте на сербско-венгерской границе за ночь зарегистрировали от 1000 до 1200 фактов нелегальных пересечений границы. По данным полиции, на 40-й день количество задержанных и сопровожденных обратно на границу мигрантов вновь стало рекордным за этот период - 5 606 человек.
В приграничном регионе также тяжелая ситуация. Периодически насилию подвергаются солдаты, несущие службу на границе, - говорится в венгерском издании.
Напомним, в конце сентября 2023 года Еврокомиссией был предложен пакт о миграции и предоставлении убежища. Европолитики предложили усовершенствовать систему приема и интеграции иностранцев в европейское общество, распределить нагрузку между странами-членами ЕС, улучшить логистику транзита мигрантов. Польша и Венгрия высказались против.
*запрещенная в России террористическая организация
**запрещенная в России террористическая организация
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 17:43
Депутат Европарламента назвал миграционный пакет "неправильным решением, спасающим шкуру Шольца"В Брюсселе на встрече послов стран-членов Евросоюза принят новый пакт о миграции и предоставлении убежища. Польша и Венгрия высказались против. Словакия, Чехия и Австрия воздержались от голосования, сообщил 4 октября польское издание PAP
 
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