Бербок обнаружила "сердце Европы" в Киеве и пообещала Украине помочь вступить в ЕС - 02.11.2023 Украина.ру
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Бербок обнаружила "сердце Европы" в Киеве и пообещала Украине помочь вступить в ЕС
Бербок обнаружила "сердце Европы" в Киеве и пообещала Украине помочь вступить в ЕС - 02.11.2023 Украина.ру
Бербок обнаружила "сердце Европы" в Киеве и пообещала Украине помочь вступить в ЕС
Не только словах, но и материально Германия готова помочь Украине вступить в Евросоюз. Однако до этого союз следует радикально трансформировать, заявила 2 ноября на конференции МИД ЕС в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
2023-11-02T17:29
2023-11-02T17:29
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Бербок заявила о необходимости изменить основы Евросоюза с учётом перспектив его расширения. По её мнению, необходимо преодолеть сопротивление Венгрии, Польши и других членов союза, чтобы лишить национальные правительства права вето и весь союз – единогласия при принятии касающихся союзников вопросов. Глава МИД ФРГ сослалась на план расширения Евросоюза до 36 членов и, может быть, даже более, озадачив коллег вопросом: "Как мы можем обеспечить продолжение работы наших институтов даже тогда, когда в ЕС будет дюжина новых членов?"Сравнив ЕС с домом, Бербок призвала "не только украсить фасад, но и укрепить конструкцию", сделав её прочной "от подвала до крыши".Украину, по словам Бербок, следует принять в Евросоюз. При этом глава МИД ФРГ снов обратилась к метафорам, заявив: "Сердце Европы бьётся в Киеве"."Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре даст этот сигнал", - добавила Бербок.Она также пообещала Владимиру Зеленскому помощь во вступлении Украины в ЕС: финансовую, структурную и материальную.При этом она не уточнила, как Еврокомиссия расценила отчёт Киева о выполнении требований ЕС, необходимых для принятия решения о присвоении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Брюссель получил киевские отчёт в октябре и пообещал в ноябре представить по этому документу заключение Еврокомиссии.Саммит ЕС с рассмотрением вопроса расширения запланирован на декабрь. Среди кандидатов в кандидаты на членство в Евросоюзе значатся участники программы ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство".Среди участников этой программы изначально была и Белоруссия, лидер которой Александр Лукашенко позиционировал свою республику как "сердце Европы", "центр Европы" и даже называл её "центральноевропейской страной". После президентских выборов 2020 года ЕС не признал Лукашенко президентом, в связи с чем глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск уже не столь заинтересован в программе ЕС "Восточное партнёрство" и в Минске "принято решение о понижении уровня участия Белоруссии в этой инициативе до экспертного".Молдавия и Грузия остаются в программ ЕС "Восточное партнёрство". Правительства этих постсоветских республик официально заявили о стремлении к членству в Евросоюзе.
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новости, ес, украина-ес, соглашение с ес, еврокомиссия, евроинтеграция, берлин, бербок, мид, мид фрг, дипломаты, публичная дипломатия, членство, расширение, бывший ссср
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Бербок обнаружила "сердце Европы" в Киеве и пообещала Украине помочь вступить в ЕС

17:29 02.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок
Встреча глав МИД РФ и ФРГ С. Лаврова и А. Бербок - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Не только словах, но и материально Германия готова помочь Украине вступить в Евросоюз. Однако до этого союз следует радикально трансформировать, заявила 2 ноября на конференции МИД ЕС в Берлине министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок
Бербок заявила о необходимости изменить основы Евросоюза с учётом перспектив его расширения. По её мнению, необходимо преодолеть сопротивление Венгрии, Польши и других членов союза, чтобы лишить национальные правительства права вето и весь союз – единогласия при принятии касающихся союзников вопросов.
Глава МИД ФРГ сослалась на план расширения Евросоюза до 36 членов и, может быть, даже более, озадачив коллег вопросом: "Как мы можем обеспечить продолжение работы наших институтов даже тогда, когда в ЕС будет дюжина новых членов?"
Сравнив ЕС с домом, Бербок призвала "не только украсить фасад, но и укрепить конструкцию", сделав её прочной "от подвала до крыши".
Украину, по словам Бербок, следует принять в Евросоюз. При этом глава МИД ФРГ снов обратилась к метафорам, заявив: "Сердце Европы бьётся в Киеве".
"Мы хотим видеть Украину членом нашего Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре даст этот сигнал", - добавила Бербок.
Она также пообещала Владимиру Зеленскому помощь во вступлении Украины в ЕС: финансовую, структурную и материальную.
При этом она не уточнила, как Еврокомиссия расценила отчёт Киева о выполнении требований ЕС, необходимых для принятия решения о присвоении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза. Брюссель получил киевские отчёт в октябре и пообещал в ноябре представить по этому документу заключение Еврокомиссии.
Саммит ЕС с рассмотрением вопроса расширения запланирован на декабрь. Среди кандидатов в кандидаты на членство в Евросоюзе значатся участники программы ЕС для постсоветских республик "Восточное партнёрство".
Среди участников этой программы изначально была и Белоруссия, лидер которой Александр Лукашенко позиционировал свою республику как "сердце Европы", "центр Европы" и даже называл её "центральноевропейской страной". После президентских выборов 2020 года ЕС не признал Лукашенко президентом, в связи с чем глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск уже не столь заинтересован в программе ЕС "Восточное партнёрство" и в Минске "принято решение о понижении уровня участия Белоруссии в этой инициативе до экспертного".
Молдавия и Грузия остаются в программ ЕС "Восточное партнёрство". Правительства этих постсоветских республик официально заявили о стремлении к членству в Евросоюзе.
Зеленский Бербок
2 октября, 13:45
Бербок в Киеве пообещала расширение Евросоюза "от Лиссабона до Луганска"Украина будет членом Евросоюза. Об этом 2 октября в Киеве заявила глава МИД Германии Анналена Бербок
 
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